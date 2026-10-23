Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

LeBronův největší obrat, Philadelphia smazala ztrátu 29 bodů. Opět zářil Maxey

Autor: ,
  9:44
Tyrese Maxey a LeBron James z Philadelphie slaví výhru nad Clevelandem.

Tyrese Maxey a LeBron James z Philadelphie slaví výhru nad Clevelandem. | foto: Bill Streicher-Imagn Images

Tyrese Maxey a LeBron James z Philadelphie slaví výhru nad Clevelandem.
Tyrese Maxey a LeBron James z Philadelphie slaví výhru nad Clevelandem.
OG Anunoby brání LeBrona Jamese.
LeBron James v úvodním zápase sezony.
19 fotografií
Basketbalisté Philadelphie s hvězdnou posilou LeBronem Jamesem vyhráli i druhý zápas v sezoně NBA. S Clevelandem prohrávali až o 29 bodů, ale nakonec zvítězili 114:106. Jednačtyřicetiletý James přispěl 17 body a deseti doskoky k největšímu obratu, který v kariéře zažil. Tyrese Maxey nastřílel 32 bodů a Joel Embiid přidal 24 bodů.

Clevelandu v prvním poločase výrazně pomohl Donovan Mitchell, který do přestávky nastřílel 22 bodů a přispěl k vybudování náskoku. Philadelphia měla problémy se střelbou z dálky a ztrácela míče. Po přestávce se ale Sixers začali vracet do zápasu.

Ve čtvrté čtvrtině domácí předvedli šňůru 15 bodů. Embiid sedmi body v řadě pomohl dostat svůj tým do vedení 96:95, které už Sixers nepustili.

„Na tohle by se nemělo spoléhat. Je sice skvělé vědět, že jsme takhle odolní a nikdy to nevzdáme... Ale člověk by se do takových situací neměl dostávat příliš často,“ řekl James se smíchem.

Tyrese Maxey a LeBron James z Philadelphie slaví výhru nad Clevelandem.

„Bylo to úžasné. Diváci zápasem žili. Čerpali jsme energii i z publika,“ liboval si Maxey po největším obratu Philadelphie v moderní éře.

Podle Embiida má současné mužstvo Sixers lepší odolnost než dřívější týmy. „Nechci tím nikoho, kdo tu v minulosti působil, nijak shazovat, ale dříve by to mnozí prostě vzdali a snažili se už jen soustředit na další zápas. Bylo to jiné. Už po minulém utkání jsem říkal, že je to prostě jiné,“ řekl Embiid, jenž nastupuje za Philadelphii jedenáctou sezonu.

Momenty ze zápasu Philadelphia – Cleveland:

Druhou výhru si připsala také Oklahoma City, která zdolala Denver 96:84. Jalen Williams nastřílel 21 bodů, Chet Holmgren přidal 12 bodů a 17 doskoků a Shai Gilgeous-Alexander přispěl 17 body. Dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA proměnil pouze šest střel z 19 a poprvé po 141 zápasech nedosáhl na hranici 20 bodů.

Denver se ve svém prvním utkání v sezoně trápil při střelbě. Nikola Jokič proměnil pouze pět z 19 střel a utkání zakončil se 13 body, sedmi doskoky a pěti asistencemi. Jamal Murray dal šest bodů, nejlepším střelcem Nuggets byl Aaron Gordon s 20 body.

NBA – výsledky

Philadelphia - Cleveland 114:106
Oklahoma City - Denver 96:84

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Linda Nosková

Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

Český souboj pro Bouzkovou, v Ning-po porazila Bejlek. Semifinále slaví i Siniaková

Marie Bouzková slaví výhru ve čtvrtfinále na turnaji v Ning-po proti Sáře...

Marie Bouzková v duelu českých tenistek na turnaji v Ning-po porazila Sáru Bejlek 6:3, 6:4 a potřetí v sezoně postoupila do semifinále. To si po roce zahraje také Kateřina Siniaková, která v Ósace...

23. října 2026  9:29,  aktualizováno  9:58

LeBronův největší obrat, Philadelphia smazala ztrátu 29 bodů. Opět zářil Maxey

Tyrese Maxey a LeBron James z Philadelphie slaví výhru nad Clevelandem.

Basketbalisté Philadelphie s hvězdnou posilou LeBronem Jamesem vyhráli i druhý zápas v sezoně NBA. S Clevelandem prohrávali až o 29 bodů, ale nakonec zvítězili 114:106. Jednačtyřicetiletý James...

23. října 2026  9:44

Zbrojovka Brno – Bohemians v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy

Útočník Zbrojovky Brno Daniel Vašulín slaví gól v utkání se Slováckem.

Ve 12. kole Chance Ligy přivítá brněnská Zbrojovka fotbalisty Bohemians. Domácí se díky povedeným výkonům posunuli mezi šest nejlepších týmů soutěže, zatímco Pražané se pohybují ve středu tabulky....

23. října 2026  9:36

Hašek o návratu Rusů: „Ne válce“ nestačí, musí ji jasně odsoudit. NHL se vyhýbá

Dominik Hašek během debaty na novinářském sympoziu Forum Nordicum v Novém Městě...

Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 zaujal jasné stanovisko. Legendární hokejový brankář Dominik Hašek patří k hlasitým kritikům režimu prezidenta Vladimira Putina. „Je to největší...

23. října 2026  9:15

Hrošovský se po další prohře zlobil: Laciné chyby, takové góly nemůžeme dostávat

Kapitán Plzně Hrošovský odehrává míč před hráči Levski Sofia.

Neuspěli ani ve třetím utkání skupinové fáze Evropské ligy. Po domácí porážce s bulharským Levski Sofia (1:2) zůstávají fotbalisté Plzně bez bodového zisku a jejich naděje na postup do vyřazovací...

23. října 2026  8:50

Pastrňák zazářil čtyřmi zápisy. Bodovali i Zacha, Hronek, Klapka a Jiříček

David Pastrňák z Bostonu se raduje po jednom z gólů svého týmu proti Nashvillu.

Hokejový útočník David Pastrňák ve čtvrtek dvěma góly a stejným počtem asistencí režíroval triumf Bostonu 6:0 nad Nashvillem. Za domácí dvakrát asistoval i Pavel Zacha. V dalších zápasech NHL se...

23. října 2026  6:57,  aktualizováno  8:24

Večer v řeckém papiňáku. Jak se hodinky strachovaly o uši a Sparta přišla o body

Fotbalisté Olympiakosu slaví s fanoušky triumf nad Spartou v Evropské lize.

Od našeho zpravodaje v Řecku Drželi se zuby nehty. Pohroma dlouho visela ve vzduchu, ale mockrát se ji povedlo odvrátit. Dvanáct minut před koncem už ne. Brankář Surovčík padl na kolena a chytil se za hlavu, jako by nemohl...

23. října 2026  8:20

Jak si Jablonec splnil svůj sen. Majitel slzel, kapitán se smál: Brighton narazil do zdi

Jablonecký obránce Cedidla zasahuje v zápase s Brightonem.

Dobrých deset minut se na začátku nedotkli balonu. Kolem navoněných soupeřů, kteří si s naprostou samozřejmostí ťukali jednu přihrávku za druhou, zdvořile nakračovali, cupitali, couvali. Snad se i...

23. října 2026

Priske: Výsledek je fér, my jsme naši šanci nevyužili. Měla by to pro nás být lekce

Brian Priske, kouč Sparty

Od našeho zpravodaje v Řecku Řecký novinář mluvil možná minutu, otázku formuloval zdlouhavě a složitě, přitom v zásadě byla jednoduchá: „Přijeli jste si sem pro bod?“ Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, mu odpověděl stroze:...

23. října 2026  6:06

Smůla, laxnost, nebo obojí? Proč padl gól, který rozbolel Spartu

Mexický útočník Armando Gónzalez z Olympiakosu hlavičkuje, míč do vlastní brány...

Od našeho zpravodaje v Řecku Jeden z nejmenších hráčů na hřišti hlavičkuje z výhodné pozice mimo bránu. Přesto je z toho gól. „Štěstí na naší straně rozhodně nebylo,“ ulevil si sparťanský fotbalista Patrik Vydra.

23. října 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy, po třech kolech však nemají ani bod. V našem přehledu najdete jejich soupeře, další program, výsledky i termíny jednotlivých kol.

23. října 2026

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po třech utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem a naposledy prohráli 0:1 na...

16. října 2026  7:42,  aktualizováno  23. 10.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×