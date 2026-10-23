LeBronův největší obrat, Philadelphia smazala ztrátu 29 bodů. Opět zářil Maxey

Clevelandu v prvním poločase výrazně pomohl Donovan Mitchell, který do přestávky nastřílel 22 bodů a přispěl k vybudování náskoku. Philadelphia měla problémy se střelbou z dálky a ztrácela míče. Po přestávce se ale Sixers začali vracet do zápasu.
Ve čtvrté čtvrtině domácí předvedli šňůru 15 bodů. Embiid sedmi body v řadě pomohl dostat svůj tým do vedení 96:95, které už Sixers nepustili.
„Na tohle by se nemělo spoléhat. Je sice skvělé vědět, že jsme takhle odolní a nikdy to nevzdáme... Ale člověk by se do takových situací neměl dostávat příliš často,“ řekl James se smíchem.
„Bylo to úžasné. Diváci zápasem žili. Čerpali jsme energii i z publika,“ liboval si Maxey po největším obratu Philadelphie v moderní éře.
Podle Embiida má současné mužstvo Sixers lepší odolnost než dřívější týmy. „Nechci tím nikoho, kdo tu v minulosti působil, nijak shazovat, ale dříve by to mnozí prostě vzdali a snažili se už jen soustředit na další zápas. Bylo to jiné. Už po minulém utkání jsem říkal, že je to prostě jiné,“ řekl Embiid, jenž nastupuje za Philadelphii jedenáctou sezonu.
Momenty ze zápasu Philadelphia – Cleveland:
Druhou výhru si připsala také Oklahoma City, která zdolala Denver 96:84. Jalen Williams nastřílel 21 bodů, Chet Holmgren přidal 12 bodů a 17 doskoků a Shai Gilgeous-Alexander přispěl 17 body. Dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA proměnil pouze šest střel z 19 a poprvé po 141 zápasech nedosáhl na hranici 20 bodů.
Denver se ve svém prvním utkání v sezoně trápil při střelbě. Nikola Jokič proměnil pouze pět z 19 střel a utkání zakončil se 13 body, sedmi doskoky a pěti asistencemi. Jamal Murray dal šest bodů, nejlepším střelcem Nuggets byl Aaron Gordon s 20 body.
NBA – výsledky
Philadelphia - Cleveland 114:106