Konec roku, konec zmaru. Krejčí a spol. se po sedmi porážkách dočkali jasné výhry

Hawks během prosince nedotáhli k úspěchu několik vyrovnaných duelů, proto bylo rozumné, že si ještě v první půli proti Timberwolves vybojovali náskok 70:49. Do druhého poločasu sice nevkročili nejlépe, včas se však vzpamatovali a jejich vedení zamířilo k třicetibodové hranici.
Tým táhl Jalen Johnson s 34 body, 10 doskoky a šesti asistencemi, Kristaps Porzingis připojil 16 bodů. Hawks znovu chyběl první rozehrávač Trae Young, tým ho však dokázal nahradit, všichni hráči dohromady nastřádali 38 asistencí. Hostům nepomohl třicetibodový výkon Anthonyho Edwardse.
Golden State Warriors si vezou výhru 132:125 z haly Charlotte Hornets, Stephen Curry se pod ni podepsal 26 body. Po triple double sahal Draymond Green s 10 body, 12 asistencemi a osmi doskoky. Domácím bylo málo 33 bodů Brandona Millera či 27 bodů LaMela Balla.
Cleveland Cavaliers přehráli Phoenix Suns 129:113, k domácímu úsapěchu nejvíc přispěl Donovan Mitchell s 34 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi. Hosty marně táhl Devin Booker, autor 32 bodů.