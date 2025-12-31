Konec roku, konec zmaru. Krejčí a spol. se po sedmi porážkách dočkali jasné výhry

Autor: ,
  23:33aktualizováno  23:58
Konečně vítězství. Atlanta Hawks zastavili sérii nezdarů v NBA na sedmi, s basketbalisty Minnesota Timberwolves si doma poradili 126:102. Vít Krejčí za vítěze odehrál přes 25 minut a zařídil šest bodů, pět asistencí, doskok, dva zisky a blok.
Vít Krejčí (vpravo) z Atlanta Hawks brání v zápase s Minnesota Timberwolves, u...

Vít Krejčí (vpravo) z Atlanta Hawks brání v zápase s Minnesota Timberwolves, u míče je Naz Reid. | foto: Dale ZanineReuters

Darius Garland (10) z Cleveland Cavaliers v zápase s Phoenix Suns přihrává...
Tony Bradley z Indiana Pacers se natahuje po míči, zakončuje Tristan da Silva z...
Jalen Johnson z Atlanta Hawks zakončuje na koš Minnesota Timberwolves kolem...
Jarrett Allen (31) z Cleveland Cavaliers a Mark Williams (15) z Phoenix Suns...
11 fotografií

Hawks během prosince nedotáhli k úspěchu několik vyrovnaných duelů, proto bylo rozumné, že si ještě v první půli proti Timberwolves vybojovali náskok 70:49. Do druhého poločasu sice nevkročili nejlépe, včas se však vzpamatovali a jejich vedení zamířilo k třicetibodové hranici.

Tým táhl Jalen Johnson s 34 body, 10 doskoky a šesti asistencemi, Kristaps Porzingis připojil 16 bodů. Hawks znovu chyběl první rozehrávač Trae Young, tým ho však dokázal nahradit, všichni hráči dohromady nastřádali 38 asistencí. Hostům nepomohl třicetibodový výkon Anthonyho Edwardse.

Golden State Warriors si vezou výhru 132:125 z haly Charlotte Hornets, Stephen Curry se pod ni podepsal 26 body. Po triple double sahal Draymond Green s 10 body, 12 asistencemi a osmi doskoky. Domácím bylo málo 33 bodů Brandona Millera či 27 bodů LaMela Balla.

Cleveland Cavaliers přehráli Phoenix Suns 129:113, k domácímu úsapěchu nejvíc přispěl Donovan Mitchell s 34 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi. Hosty marně táhl Devin Booker, autor 32 bodů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, na soupeře v play off čekají

Aktualizujeme
Útočník hokejové dvacítky Václav Nestrašil (vlevo) se pustil do lotyšského...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

31. prosince 2025,  aktualizováno  1. 1.

Nedovy historky brankářské. Zachránce psů, ukradené hole i náfuka Treťjak

Premium
Před padesáti lety emigroval Václav Nedomanský, idol hokejového...

Mnohokrát překazili Václavovi Nedomanskému radost, když mu lapili nebo vyrazili náramně povedenou střelu. Nicméně ani on brankáře nešetřil. Na nejvyšší úrovni jim legendární hokejový kanonýr nasázel...

1. ledna 2026

Konec roku, konec zmaru. Krejčí a spol. se po sedmi porážkách dočkali jasné výhry

Vít Krejčí (vpravo) z Atlanta Hawks brání v zápase s Minnesota Timberwolves, u...

Konečně vítězství. Atlanta Hawks zastavili sérii nezdarů v NBA na sedmi, s basketbalisty Minnesota Timberwolves si doma poradili 126:102. Vít Krejčí za vítěze odehrál přes 25 minut a zařídil šest...

31. prosince 2025  23:33,  aktualizováno  23:58

Washington šesti góly přejel Rangers, Hertl asistoval za Vegas

Aktualizujeme
Anthony Beauvillier (72) z Washington Capitals oslavuje se spoluhráči svůj gól.

Silvestrovský program hokejové NHL otevřela výhra Washingtonu 6:3 nad Rangers. V dalším předehrávaném duelu nastoupilo Vegas proti Nashvillu a jednou asistencí se za domácí připomněl český centr...

31. prosince 2025  23:30,  aktualizováno  23:45

Švýcarští junioři udolali Slováky a patří jim třetí příčka ve skupině

Švýcarský junior Jamiro Reber (vlevo) u puku, následuje ho Tobias Tomík ze...

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v posledním čtvrtém utkání ve skupině A v St. Paulu třetí porážku, když podlehli Švýcarům 2:3. Slováci tedy půjdou do čtvrtfinále...

31. prosince 2025  22:56

Indráčková si na úvod Turné dvou nocí v Ga-Pa skočila pro 17. místo, vládla Prevcová

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková v Garmisch-Partenkirchenu.

Skokanka na lyžích Anežka Indráčková obsadila v úvodním závodu Turné dvou nocí v Garmisch-Partenkirchenu 17. místo. Původně skončila osmnáctá, ale po diskvalifikaci jedenácté Norky Anny Odine...

31. prosince 2025  15:21,  aktualizováno  19:58

Nominace na OH 2026: Kanada představila hvězdy pro Milán, kdy tým oznámí Češi?

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci zatím oznámila jen Francie, na Silvestra hvězdný...

31. prosince 2025  14:51,  aktualizováno  19:21

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Kanaďan Macklin Celebrini se snaží proniknout obranou Francie

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů,...

31. prosince 2025  19:16

Zemřel Pavel Schenk, volejbalový mistr světa a šestinásobný medailista

Pavel Schenk na snímku z roku 2022

Ve věku 84 let v úterý zemřel volejbalista Pavel Schenk, jenž získal po dvou medailích z olympijských her, mistrovství světa i evropských šampionátů. V roce 1966 se podílel na triumfu československé...

31. prosince 2025  19:14

Koudelka postoupil na Turné do hlavního závodu i v Ga-Pa, vyzve Kobajašiho

Domen Prevc se vznáší nad Ga-Pa, na pozadí hory Zugspitze a Waxenstein.

Skokan na lyžích Roman Koudelka postoupil do novoročního závodu Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu. Šestatřicetiletý český reprezentant obsadil v kvalifikaci 40. místo a ani ve druhém díle...

31. prosince 2025  18:08

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Vavra čeká za facku mladému divákovi disciplinární řízení. Svaz jeho čin odsoudil

Denis Vavro ze Slovenska (vlevo) hlavičkuje v souboji s Ukrajincem Mychajlem...

Facka mladému divákovi může mít pro slovenského fotbalového reprezentanta Denise Vavra nepříjemnou dohru. Chováním devětadvacetiletého obránce Wolfsburgu na halovém vánočním turnaji v Preseľanech se...

31. prosince 2025  17:20

Tour de Ski 2025/26: program, výsledky, favorité, kde sledovat

Pole závodníků na Tour de Ski vede švédský lyžař Edvin Anger.

Jubilejní 20. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích letos startuje 28. prosince v Toblachu a vyvrcholí 4. ledna ve Val di Fiemme. Mezi české naděje by měli patřit Michal Novák a Kateřina Janatová....

31. prosince 2025  13:13,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.