Bronny místo LeBrona. Lakers vypustili duel se šampiony, doletěl k nim Houston

Autor: ,
  8:49aktualizováno  9:03
Vedoucí celek NBA a obhájce titulu z Oklahoma City hravě rozdrtil Los Angeles Lakers 123:87. Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander v dresu vítězů nastřílel 25 bodů a prodloužil svou rekordní sérii s alespoň dvacetibodovým ziskem na 139 zápasů.

Adou Thiero (1) a Bronny James (9) z Los Angeles Lakers se podporují. | foto: Caroline BrehmanAP

Hostujícím Thunder cestu za výhrou usnadnily absence v týmu Lakers. Domácím, kteří v utkání ani jednou nevedli, chyběli zranění Luka Dončič nebo Austin Reaves, volno dostal LeBron James, zato jeho syn Bronny odehrál takřka 23 minut.

Lakers prohráli potřetí za sebou a na jejich bilanci 50 výher a 29 porážek se dotáhli Houston Rockets díky vítězství 119:105 nad Phoenix Suns.

Golden State Warriors si poradili 110:105 v derby se Sacramento Kings a ukončili čtyřzápasovou sérii bez vítězství. Nejlepším střelcem Warriors byl De’Anthony Melton s 21 body, double double za 14 bodů a 12 doskoků přidal Charles Bassey.

Po sedmi porážkách uspělo Chicago, které zdolalo 129:98 Washington. Hlavní postavou byl Rob Dillingham s kariérním maximem 26 bodů, po 20 bodech zaznamenali Patrick Williams a Tre Jones. Wizards prohráli 23. z posledních 24 zápasů.

New Orleans přestříleli Utah 156:137 a dočkali se prvního vítězství po osmi porážkách; 40 body k výhře přispěl Jeremiah Fears a postaral se o nováčkovský rekord Pelicans.

Klubové maximum si New Orleans vylepšilo také ve třetí čtvrtině, ve které zaznamenalo rekordních 50 bodů. Podařilo se mu to i přesto, že klíčoví hráči Zion Williamson, Trey Murphy III. nebo Saddiq Bey zůstali na lavičce. Utah naopak natáhl sérii bez vítězství na deset utkání.

NBA – výsledky

Washington Wizards - Chicago Bulls 98:129
Boston Celtics - Charlotte Hornets 113:102
Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 96:90
Toronto Raptors - Miami Heat 121:95
Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 104:124
New Orleans Pelicans - Utah Jazz 156:137
Golden State Warriors - Sacramento Kings 110:105
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 87:123
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 116:103
Phoenix Suns - Houston Rockets 105:119

Tabulka Západní konference

Tým Z V P S %
1. Oklahoma City Thunder 79 63 16 9422:8474 79,7
2. San Antonio Spurs 79 60 19 9457:8796 75,9
3. Denver Nuggets 79 51 28 9619:9244 64,6
4. Houston Rockets 79 50 29 9072:8682 63,3
5. Los Angeles Lakers 79 50 29 9189:9113 63,3
6. Minnesota Timberwolves 79 47 32 9288:9011 59,5
7. Phoenix Suns 79 43 36 8912:8801 54,4
8. Los Angeles Clippers 79 41 38 9007:8882 51,9
9. Portland Trail Blazers 79 40 39 9130:9174 50,6
10. Golden State Warriors 79 37 42 9067:9086 46,8
11. New Orleans Pelicans 80 26 54 9229:9566 32,5
12. Memphis Grizzlies 79 25 54 9082:9481 31,6
13. Dallas Mavericks 79 25 54 8982:9431 31,6
14. Utah Jazz 80 21 59 9388:10101 26,3
15. Sacramento Kings 80 21 59 8868:9682 26,3

Tabulka Východní konference

Tým Z V P S %
1. Detroit Pistons 79 57 22 9269:8656 72,2
2. Boston Celtics 79 54 25 9055:8449 68,4
3. New York Knicks 79 51 28 9229:8719 64,6
4. Cleveland Cavaliers 79 50 29 9447:9107 63,3
5. Atlanta Hawks 79 45 34 9357:9149 57
6. Toronto Raptors 79 44 35 9041:8841 55,7
7. Orlando Magic 79 43 36 9124:9103 54,4
8. Philadelphia 76ers 79 43 36 9169:9204 54,4
9. Charlotte Hornets 80 43 37 9303:8903 53,8
10. Miami Heat 79 41 38 9514:9358 51,9
11. Milwaukee Bucks 79 31 48 8730:9210 39,2
12. Chicago Bulls 79 30 49 9187:9580 38
13. Brooklyn Nets 79 20 59 8383:9121 25,3
14. Indiana Pacers 79 18 61 8881:9542 22,8
15. Washington Wizards 79 17 62 8916:9851 21,5
