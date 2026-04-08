Bronny místo LeBrona. Lakers vypustili duel se šampiony, doletěl k nim Houston

Hostujícím Thunder cestu za výhrou usnadnily absence v týmu Lakers. Domácím, kteří v utkání ani jednou nevedli, chyběli zranění Luka Dončič nebo Austin Reaves, volno dostal LeBron James, zato jeho syn Bronny odehrál takřka 23 minut.
Lakers prohráli potřetí za sebou a na jejich bilanci 50 výher a 29 porážek se dotáhli Houston Rockets díky vítězství 119:105 nad Phoenix Suns.
Golden State Warriors si poradili 110:105 v derby se Sacramento Kings a ukončili čtyřzápasovou sérii bez vítězství. Nejlepším střelcem Warriors byl De’Anthony Melton s 21 body, double double za 14 bodů a 12 doskoků přidal Charles Bassey.
Po sedmi porážkách uspělo Chicago, které zdolalo 129:98 Washington. Hlavní postavou byl Rob Dillingham s kariérním maximem 26 bodů, po 20 bodech zaznamenali Patrick Williams a Tre Jones. Wizards prohráli 23. z posledních 24 zápasů.
New Orleans přestříleli Utah 156:137 a dočkali se prvního vítězství po osmi porážkách; 40 body k výhře přispěl Jeremiah Fears a postaral se o nováčkovský rekord Pelicans.
Klubové maximum si New Orleans vylepšilo také ve třetí čtvrtině, ve které zaznamenalo rekordních 50 bodů. Podařilo se mu to i přesto, že klíčoví hráči Zion Williamson, Trey Murphy III. nebo Saddiq Bey zůstali na lavičce. Utah naopak natáhl sérii bez vítězství na deset utkání.
NBA – výsledky
Washington Wizards - Chicago Bulls 98:129
Tabulka Západní konference
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|%
|1.
|Oklahoma City Thunder
|79
|63
|16
|9422:8474
|79,7
|2.
|San Antonio Spurs
|79
|60
|19
|9457:8796
|75,9
|3.
|Denver Nuggets
|79
|51
|28
|9619:9244
|64,6
|4.
|Houston Rockets
|79
|50
|29
|9072:8682
|63,3
|5.
|Los Angeles Lakers
|79
|50
|29
|9189:9113
|63,3
|6.
|Minnesota Timberwolves
|79
|47
|32
|9288:9011
|59,5
|7.
|Phoenix Suns
|79
|43
|36
|8912:8801
|54,4
|8.
|Los Angeles Clippers
|79
|41
|38
|9007:8882
|51,9
|9.
|Portland Trail Blazers
|79
|40
|39
|9130:9174
|50,6
|10.
|Golden State Warriors
|79
|37
|42
|9067:9086
|46,8
|11.
|New Orleans Pelicans
|80
|26
|54
|9229:9566
|32,5
|12.
|Memphis Grizzlies
|79
|25
|54
|9082:9481
|31,6
|13.
|Dallas Mavericks
|79
|25
|54
|8982:9431
|31,6
|14.
|Utah Jazz
|80
|21
|59
|9388:10101
|26,3
|15.
|Sacramento Kings
|80
|21
|59
|8868:9682
|26,3
Tabulka Východní konference
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|%
|1.
|Detroit Pistons
|79
|57
|22
|9269:8656
|72,2
|2.
|Boston Celtics
|79
|54
|25
|9055:8449
|68,4
|3.
|New York Knicks
|79
|51
|28
|9229:8719
|64,6
|4.
|Cleveland Cavaliers
|79
|50
|29
|9447:9107
|63,3
|5.
|Atlanta Hawks
|79
|45
|34
|9357:9149
|57
|6.
|Toronto Raptors
|79
|44
|35
|9041:8841
|55,7
|7.
|Orlando Magic
|79
|43
|36
|9124:9103
|54,4
|8.
|Philadelphia 76ers
|79
|43
|36
|9169:9204
|54,4
|9.
|Charlotte Hornets
|80
|43
|37
|9303:8903
|53,8
|10.
|Miami Heat
|79
|41
|38
|9514:9358
|51,9
|11.
|Milwaukee Bucks
|79
|31
|48
|8730:9210
|39,2
|12.
|Chicago Bulls
|79
|30
|49
|9187:9580
|38
|13.
|Brooklyn Nets
|79
|20
|59
|8383:9121
|25,3
|14.
|Indiana Pacers
|79
|18
|61
|8881:9542
|22,8
|15.
|Washington Wizards
|79
|17
|62
|8916:9851
|21,5