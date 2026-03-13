Dončič spláchl 51 body Chicago. 127 večerů Gilgeouse-Alexandera a nový rekord

Autor: ,
  8:49
Shai Gilgeous-Alexander v rekordním 127. zápase NBA za sebou nastřílel alespoň 20 bodů a pomohl Oklahoma City Thunder k domácí výhře 104:102 nad Boston Celtics. Kanadský basketbalista se v čele historické statistiky osamostatnil před legendárním Wiltem Chamberlainem, který předchozí maximum stanovil v letech 1961 až 1963.
Shai Gilgeous-Alexander je oslavován spoluhráči z Oklahoma City Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander je oslavován spoluhráči z Oklahoma City Thunder. | foto: Nate BillingsAP

Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers střílí na koš Chicago Bulls, brání ho...
Jaylen Brown (7) z Boston Celtics útočí v zápase s Oklahoma City Thunder, brání...
LeBron James (u míče) z Los Angeles Lakers a Juki Kawamura z Chicago Bulls v...
Baylor Scheierman (vlevo) z Boston Celtics útočí v zápase s Oklahoma City...
11 fotografií

Gilgeous-Alexander zahájil sérii 1. listopadu 2024 a ve čtvrtečním duelu dosáhl na 20. bod střelou z otočky sedm minut před koncem třetí čtvrtiny. Nejužitečnější hráč minulého ročníku celkem v zápase nastřílel 35 bodů, přidal devět asistencí a šest doskoků.

Nejlepší tým ligy zvítězil posedmé v řadě. Vyrovnaný duel ale rozhodl až samotný závěr. Za stavu 102:102 získal doskok Chet Holmgren, byl faulován a 0,9 sekundy před koncem proměnil oba trestné hody. Poslední střelu Bostonu minul z dálky Payton Pritchard. Celtics proti úřadujícím šampionům nepomohlo ani 34 bodů Jaylena Browna.

Chamberlain během své série dominoval ligové ofenzivě s průměrem 49,2 bodu na zápas a dvacetibodovou hranici často výrazně překračoval. Gilgeous-Alexander během své šňůry zaznamenal v průměru 32,5 bodu a celkem nastřílel více než čtyři tisíce bodů. Historicky se žádný další hráč trojciferné sérii nepřiblížil. Nejvíce Oscar Robertson (79 zápasů) nebo Michael Jordan a Kevin Durant (oba 72).

Luka Dončič zazářil 51 body při domácí výhře Los Angeles Lakers nad Chicagem 142:130. Slovinský driblér výkon korunoval ještě deseti doskoky a devíti asistencemi. Sekundoval mu Austin Reaves s 30 body. LeBron James po třech zápasech mimo hru kvůli zranění kyčle a artritidě si připsal 18 bodů. Lakers zaznamenali čtvrté vítězství v řadě a posunuli se na třetí místo v Západní konferenci.

Denver v hale San Antonia otočil dvacetibodové manko z třetí čtvrtiny a zvítězil 136:131. Hosté v závěru získali rozhodující náskok sérií 11:0, kterou odstartovala trojka Jamala Murrayho. Kanadský rozehrávač v posledních sekundách výhru potvrdil čtyřmi proměněnými trestnými hody a celkem zaznamenal 39 bodů.

Výrazně se prosadil také jeho spoluhráč Nikola Jokič. Srbský pivot si připsal čtvrtý triple double z posledních pěti utkání, tentokrát za 31 bodů, 20 doskoků a 12 asistencí. V dresu Spurs, kterým chyběl kvůli bolavému kotníku Victor Wembanyama, ho napodobil s 30 body, 11 doskoky a 10 asistencemi Stephon Castle.

Phoenix porazil domácí Indianu 123:108 a připsali si čtvrté vítězství v řadě. Hlavní postavou byl Devin Booker se 43 body, Jalen Green přidal 36.

Orlando udolalo po prodloužení Washington 136:131 a natáhlo vítěznou sérii na šest zápasů. Miami vyhrálo doma 112:105 nad Milwaukee, kterému nestačilo ani 31 bodů Janise Adetokunba. Bucks prohráli posedmé z posledních osmi utkání. Dallas ukončil osmizápasovou sérii porážek výhrou 120:112 v Memphisu, Khris Middleton k tomu přispěl 35 body.

NBA – výsledky

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 131:109
Indiana Pacers - Phoenix Suns 108:123
Orlando Magic - Washington Wizards 136:131 po prodl.
Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 108:97
Miami Heat - Milwaukee Bucks 112:105
San Antonio Spurs - Denver Nuggets 131:136
Oklahoma City Thunder - Boston Celtics 104:102
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 142:130
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 112:120

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Příručka pro fanouška na šampionát v Praze. Osvěžte si krasobruslařská pravidla

Sourozenci Mrázkovi předvádějící dynamický volný tanec. (11. února 2026)

Mistrovství světa v krasobruslení se vrací do Prahy po dlouhých 33 letech. Ať už se chystáte na tento sportovní svátek dorazit osobně do O₂ areny, nebo budete světovou špičku sledovat jen v...

13. března 2026

Dončič spláchl 51 body Chicago. 127 večerů Gilgeouse-Alexandera a nový rekord

Shai Gilgeous-Alexander je oslavován spoluhráči z Oklahoma City Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander v rekordním 127. zápase NBA za sebou nastřílel alespoň 20 bodů a pomohl Oklahoma City Thunder k domácí výhře 104:102 nad Boston Celtics. Kanadský basketbalista se v čele...

13. března 2026  8:49

Vrátí se doba kovová? Atleti už nedoufají v náhodu, v Toruni budou mít v ruce i esa

Jan Štefela a Amálie Švábíková týden před startem halového světového šampionátu...

Kdyby se rozdělily stupně vítězů podle nejlepších sezonních výkonů, přivezla by česká atletika z halového mistrovství světa v Toruni, které začíná příští pátek, dvě medaile. Výškař Jan Štefela by byl...

13. března 2026  8:40

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, jak hráli Češi

Český baseballista Vojtěch Menšík

Česká baseballová reprezentace podruhé v historii hrála na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Ve skupině prohrála všechny zápasy a o...

13. března 2026  8:31

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Paralympiádu málem nestihla kvůli infekci. Teď nejúspěšnější Američanka slaví zlata

Američana Oksana Mastersová na paralympijských hrách Milano Cortina 2026...

Američanka Oksana Mastersová znovu potvrdila, proč patří mezi největší hvězdy parasportu. Na letošních hrách vybojovala tři zlata a upevnila si pozici nejúspěšnější paralympijské sportovkyně v...

13. března 2026

Nosková je v Indian Wells v semifinále, Siniaková si zahraje o titul ze čtyřhry

Česká tenistka Linda Nosková ve čtvrtfinálovém utkání v Indian Wells.

Proti až 112. hráčce světa se nadřela, ale nakonec slaví vítězství. A tím pádem i parádní úspěch. Linda Nosková po výhře 6:2, 4:6 a 6:2 nad australskou tenistkou Taliou Gibsonovou prošla do...

12. března 2026  22:56,  aktualizováno  13. 3. 7:57

V tréninku F1 v Číně vládl Mercedes, Russell uspěl před Antonellim

George Russell z Mercedesu při tréninku na VC Číny

Jediný trénink na Velkou cenu Číny formule 1 si podmanili jezdci týmu Mercedes. Nejrychlejší byl Brit George Russell, který zajel na trati v Šanghaji o 120 tisícin sekundy lepší čas než jeho týmový...

13. března 2026  7:40

A teď křest ohněm. Sigma má dál naději. Trávník? Nebyl ideální, posteskli si hosté

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Remíza v osmifinále Konferenční ligy proti bundesligovému týmu? Kdo by to nebral. Olomoucká Sigma především v prvním poločase favorita potrápila a do odvety si za týden poveze nadějný výsledek 0:0. V...

13. března 2026  7:38

Pastrňák, Nečas i Hronek se zapsali gólem a asistencí. Dva z nich slavili výhru

Nathan MacKinnon (29), Sam Malinski (70) a Martin Nečas (88) slaví gól Colorado...

David Pastrňák gólem a asistencí z poslední třetiny čtvrtečního utkání NHL neodvrátil domácí porážku hokejového Bostonu se San Jose 2:4. Martin Nečas přispěl k vysokému vítězství Colorada 5:1 nad...

13. března 2026  7:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Surovčík po Alkmaaru: Další velký zápas, ale zase to bylo od nás málo

Troy Parrott z Alkmaaru (9) střílí svůj druhý gól proti Spartě.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Nebýt jeho, fotbalová Sparta by už po úvodním osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru neměla o co hrát. Gólman Jakub Surovčík předvedl několik parádních zákroků. „I u mě by se pár chyb našlo, ale asi...

13. března 2026  7:05

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří rozvířil vlnu emocí. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

13. března 2026  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.