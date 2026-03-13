Dončič spláchl 51 body Chicago. 127 večerů Gilgeouse-Alexandera a nový rekord

Gilgeous-Alexander zahájil sérii 1. listopadu 2024 a ve čtvrtečním duelu dosáhl na 20. bod střelou z otočky sedm minut před koncem třetí čtvrtiny. Nejužitečnější hráč minulého ročníku celkem v zápase nastřílel 35 bodů, přidal devět asistencí a šest doskoků.
Nejlepší tým ligy zvítězil posedmé v řadě. Vyrovnaný duel ale rozhodl až samotný závěr. Za stavu 102:102 získal doskok Chet Holmgren, byl faulován a 0,9 sekundy před koncem proměnil oba trestné hody. Poslední střelu Bostonu minul z dálky Payton Pritchard. Celtics proti úřadujícím šampionům nepomohlo ani 34 bodů Jaylena Browna.
Chamberlain během své série dominoval ligové ofenzivě s průměrem 49,2 bodu na zápas a dvacetibodovou hranici často výrazně překračoval. Gilgeous-Alexander během své šňůry zaznamenal v průměru 32,5 bodu a celkem nastřílel více než čtyři tisíce bodů. Historicky se žádný další hráč trojciferné sérii nepřiblížil. Nejvíce Oscar Robertson (79 zápasů) nebo Michael Jordan a Kevin Durant (oba 72).
Luka Dončič zazářil 51 body při domácí výhře Los Angeles Lakers nad Chicagem 142:130. Slovinský driblér výkon korunoval ještě deseti doskoky a devíti asistencemi. Sekundoval mu Austin Reaves s 30 body. LeBron James po třech zápasech mimo hru kvůli zranění kyčle a artritidě si připsal 18 bodů. Lakers zaznamenali čtvrté vítězství v řadě a posunuli se na třetí místo v Západní konferenci.
Denver v hale San Antonia otočil dvacetibodové manko z třetí čtvrtiny a zvítězil 136:131. Hosté v závěru získali rozhodující náskok sérií 11:0, kterou odstartovala trojka Jamala Murrayho. Kanadský rozehrávač v posledních sekundách výhru potvrdil čtyřmi proměněnými trestnými hody a celkem zaznamenal 39 bodů.
Výrazně se prosadil také jeho spoluhráč Nikola Jokič. Srbský pivot si připsal čtvrtý triple double z posledních pěti utkání, tentokrát za 31 bodů, 20 doskoků a 12 asistencí. V dresu Spurs, kterým chyběl kvůli bolavému kotníku Victor Wembanyama, ho napodobil s 30 body, 11 doskoky a 10 asistencemi Stephon Castle.
Phoenix porazil domácí Indianu 123:108 a připsali si čtvrté vítězství v řadě. Hlavní postavou byl Devin Booker se 43 body, Jalen Green přidal 36.
Orlando udolalo po prodloužení Washington 136:131 a natáhlo vítěznou sérii na šest zápasů. Miami vyhrálo doma 112:105 nad Milwaukee, kterému nestačilo ani 31 bodů Janise Adetokunba. Bucks prohráli posedmé z posledních osmi utkání. Dallas ukončil osmizápasovou sérii porážek výhrou 120:112 v Memphisu, Khris Middleton k tomu přispěl 35 body.
NBA – výsledky
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 131:109