Velkokluby sraženy. Lakers ponížil Wembanyama, Knicks padli s posledním

Autor: ,
  8:05aktualizováno  8:47
Francouzský pivot Victor Wembanyama v NBA táhl basketbalisty San Antonio Spurs k vítězství nad oslabenými Los Angeles Lakers 136:108. Už v první čtvrtině nastřílel 25 bodů, což je klubový rekord. V poločase měl dvaadvacetiletý talent na kontě 37 bodů, po pauze však přidal už jen jednu tříbodovou trefu a zastavil se na 40 bodech.
Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs zasmečoval v zápase s Los Angeles...

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs zasmečoval v zápase s Los Angeles Lakers. Sleduje ho Kobe Bufkin (18). | foto: Jae C. HongAP

Oso Ighodaro (11) z Phoenix Suns se pokouší získat míč v zápase s Dallas...
Devin Booker (1) z Phoenix Suns zpochybňuje rozhodčí.
Alperen Sengün z Houston Rockets faulovaný v zápase s Los Angeles Clippers,...
Ben Sheppard (26) z Indiana Pacers střílí na koš New York Knicks, brání ho...
8 fotografií

Spurs vyhráli popáté za sebou a vyrovnali svou nejdelší vítěznou sérii v sezoně. V Západní konferenci jsou druzí za obhájcem titulu Oklahoma City Thunder.

Lakers, kterým chyběli zranění či odpočívající Luka Dončič, LeBron James, Austin Reaves, Deandre Ayton a Marcus Smart, podlehli San Antoniu potřetí ze čtyř zápasů v tomto ročníku. V tabulce Západní konference jsou pátí.

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs střílí na koš Los Angeles Lakers, brání Jake LaRavia (12).

Wembanyamovi stačilo na 40 bodů odehrát jen něco přes 26 minut, což dokázali za posledních 50 sezon jen další dva hráči. V zápase si připsal i 12 doskoků. Při absenci řady opor dostal větší prostor v týmu Lakers Jamesův syn Bronny a za 25 minut nastřílel 12 bodů, což je jeho sezonní maximum.

Dalším autorem 40 bodů byl v úterý Jalen Brunson, ani jeho příspěvek ale nepomohl New Yorku k úspěchu v domácím zápase s Indianou. Knicks podlehli nejhoršímu týmu Východní konference 134:137 po prodloužení. Loňští finalisté Pacers vyhráli po sérii čtyř porážek.

Pascal Siakam se o to zasloužil 30 body, Andrew Nembhard přidal 24 bodů a 10 asistencí. Domácí Josh Hart zaznamenal druhý triple double v sezoně za 15 bodů, 11 doskoků i asistencí.

Karl-Anthony Towns si připsal 22 bodů a 14 doskoků, než se v prodloužení vyfauloval a v posledních dvou minutách svému týmu chyběl. V závěru čtvrté čtvrtiny pivot New Yorku dvěma trestnými hody 0,2 sekundy před sirénou poslal utkání do prodloužení. Zápas přinesl 39 změn ve vedení, což je nejvíce v dosavadním průběhu sezony.

Andrew Nembhard (v bílém) z Indiana Pacers proniká defenzivou New York Knicks, brání ho Jalen Brunson (11) a dohání Landry Shamet (44).

Houston doma porazil Los Angeles Clippers 102:95 a dostal se na třetí místo v Západní konferenci. Kevin Durant přispěl k výhře 26 body, Alperen Sengün dal 22 bodů. Kawhi Leonard, který se při prosincové výhře Clippers nad Houstonem blýskl 41 body, tentokrát nastřílel 24 bodů.

Už osmou porážku v řadě utrpěl Dallas, který prohrál ve Phoenixu 111:120 a prožívá nejhorší sérii za posledních deset let. Hostům nepomohlo 31 bodů náhradníka Najiho Marshalla ani 27 bodů jedničky loňského draftu Coopera Flagga. Domácí Suns vedl s 23 body Dillon Brooks.

NBA – výsledky

New York Knicks - Indiana Pacers 134:137 po prodl.
Houston Rockets - Los Angeles Clippers 102:95
Phoenix Suns - Dallas Mavericks 120:111
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 108:136

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Velkokluby sraženy. Lakers ponížil Wembanyama, Knicks padli s posledním

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs zasmečoval v zápase s Los Angeles...

Francouzský pivot Victor Wembanyama v NBA táhl basketbalisty San Antonio Spurs k vítězství nad oslabenými Los Angeles Lakers 136:108. Už v první čtvrtině nastřílel 25 bodů, což je klubový rekord. V...

11. února 2026  8:05,  aktualizováno  8:47

Kanaďané z Ústí: Hokejové zlato chceme i natruc Trumpovi. Co soudí o Češích?

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Jejich láskou je volejbal, jejich vášní hokej. Tři kanadští mušketýři už hecují ústecké spoluhráče, že dospělá reprezentace javorových listů se na olympiádě pomstí za vyřazení jejich mladíků na...

11. února 2026  8:41

Komentátor si na olympiádě zapomněl vypnout mikrofon. Finále označil za nudu

Byla to nuda. Komentátor se omlouval za trapas během přenosu

Nepříjemný moment zažil během zimních olympijských her komentátor americké televize NBC Todd Richards. Po skončení finále mužského snowboardového Big Airu si totiž zapomněl vypnout mikrofon a jeho...

11. února 2026  8:30

Prezidentský pár přijede na olympijský festival, Pavel si zkusí některé sporty

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazí prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládnou setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel...

11. února 2026  8:27

Nebeské zlato. Siverte, dokázali jsme to, vzkazoval Botn mrtvému kamarádovi

Johan-Olav Botn z Norska se raduje ze zisku zlaté medaile. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Třiadvacátého prosince se Johanu-Olavu Botnovi při tréninku v italské Lavaze zastavil svět. Svého přítele, dalšího norského biatlonistu Siverta Bakkena, našel na hotelovém pokoji mrtvého. V úterý,...

11. února 2026  8:05

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

11. února 2026

5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřan pojede super-G, představí se i biatlonistky

Sledujeme online
Jan Zabystřan v závodě v alpské kombinaci. (9. února 2026)

Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo přináší další boje o medaile. Super-G pojede Jan Zabystřan, který v této disciplíně senzačně triumfoval v prosinci ve Světovém poháru....

11. února 2026  7:30

Česko nikdy nebylo k Tour de France blíž, hostilo by dvě etapy, říká šéf svazu

David Průša je prezidentem Českého svazu cyklistiky od ledna 2025.

Málokterý český sportovní svaz má šéfa, který navštívil Pentagon či večeřel u budoucího ředitele CIA. Jedenapadesátiletý David Průša má na cyklistického funkcionáře nezvyklý životopis. Většinu života...

11. února 2026  7:05

Dej dvakrát Česko a dám ti jednu Čínu. Voborníková a spol. smlouvají a doufají

Biatlonistka Tereza Voborníková s olympijskými odznáčky

Od našeho zpravodaje v Itálii Tereza Voborníková vypráví o tom, jak se od pondělí i ona nechala pobláznit do sbírání olympijských odznaků. „Nejdříve jsem se hrozně styděla, ale teď už je to má oblíbená aktivita,“ říká. Načež...

11. února 2026  6:30

Švédsko, nebo Švýcarsko. České hokejistky už vědí, na koho půjdou ve čtvrtfinále

Aneta Tejralová během rozcvičky před zápasem proti Česku na zimních...

České hokejistky stále čekají na definitivní potvrzení soupeřek pro čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně, ale už ví, že se utkají buď se Švédskem, nebo Švýcarskem. Skupinu A ovládly Američanky,...

11. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

11. února 2026

Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly

Premium
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Naposledy do Mexika odjížděl jako dovolenkář. Poloostrov Yucatán, mayská riviéra, nekonečné písečné pláže, pyramidy. „Vyrazili jsme tehdy s manželkou. Jak to může být dávno... Dvanáct, nebo třináct...

11. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.