Wembanyama a spol. z čela NBA sundali Detroit. Houston neměl problém

Lídr Východní konference Detroit prohrával s druhým týmem Západu San Antoniem až o 15 bodů, když střílel pouze s úspěšností 38 procent. Domácím se nedařila hlavně střelba z dálky, trefili jen sedm trojek z 36, zatímco soupeř proměnil 18 ze 40. Pistons nepomohlo ani 62 bodů zpod koše oproti 44 bodům San Antonia.
K Vassellovi a Wembanyamovi se přidali Julian Champagnie se 17 body či Stephon Castle s 16 body a 11 asistencemi. Na druhé straně měl Jalen Duren 25 bodů a 14 doskoků, Cade Cunningham si připsal 16 bodů a 10 asistencí.
Momenty ze zápasu San Antonio – Detroit:
Detroit prohrál po sérii pěti vítězství a na prvním místě NBA ho s těsným náskokem vystřídala Oklahoma City.
Houston se na výhru proti Utahu příliš nenadřel. Už v poločase vedl o 21 bodů, jeho náskok se vyšplhal až na 33 bodů a v závěru mohli hrát především náhradníci. Kromě Smithe Jr. se prosadil Amen Thompson 20 body, Kevin Durant nasbíral 18 bodů a 12 asistencí. Jazz postrádali nedávnou akvizici z Memphisu Jarena Jacksona Jr. Lauri Markkanen nastřílel 29 bodů a náhradník Brice Sensabaugh 26.
Rockets se výhrou posunuli ve vyrovnané tabulce Západní konference na třetí příčku. Utah je třináctý s velkou ztrátou na desátou pozici zaručující alespoň předkolo play off.
Nejdelší sérii porážek v klubové historii ukončilo Sacramento, jež zvítězilo v Memphisu 123:114 a uspělo po 16 zápasech. K první výhře od 16. ledna nasměrovali Kings především autor 25 bodů Russell Westbrook a Precious Achiuwa, který zaznamenal 22 bodů a 12 doskoků. Za Grizzlies, kteří mají osm hráčů na marodce, dal 21 bodů Javon Small.
NBA – výsledky
Detroit Pistons - San Antonio Spurs 103:114