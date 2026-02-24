Wembanyama a spol. z čela NBA sundali Detroit. Houston neměl problém

Autor: ,
  8:21aktualizováno  8:55
San Antonio Spurs zvítězili ve šlágru NBA na hřišti dosavadního lídra americké basketbalové soutěže Detroit Pistons 114:103 a uspěli podeváté za sebou. K vítězství je dovedli Victor Wembanyama s 21 body, 17 doskoky a šesti bloky a Devin Vassell, který dal 28 bodů. Nejlepším střelcem pondělních zápasů byl Jabari Smith Jr., který pomohl 31 body Houston Rockets k výhře nad Utah Jazz 125:105.
Devin Vassell (vlevo) a Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs oslavují.

Devin Vassell (vlevo) a Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs oslavují. | foto: Duane BurlesonAP

Isaiah Collier (8) z Utah Jazz u míče v zápase s Houston Rockets, brání ho...
Russell Westbrook (18) v dresu Sacramento Kings
Lauri Markkanen (vlevo) z Utah Jazz najíždí ke koši Houston Rockets, brání ho...
Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons se dere ke koši San Antonio Spurs, brání...
12 fotografií

Lídr Východní konference Detroit prohrával s druhým týmem Západu San Antoniem až o 15 bodů, když střílel pouze s úspěšností 38 procent. Domácím se nedařila hlavně střelba z dálky, trefili jen sedm trojek z 36, zatímco soupeř proměnil 18 ze 40. Pistons nepomohlo ani 62 bodů zpod koše oproti 44 bodům San Antonia.

K Vassellovi a Wembanyamovi se přidali Julian Champagnie se 17 body či Stephon Castle s 16 body a 11 asistencemi. Na druhé straně měl Jalen Duren 25 bodů a 14 doskoků, Cade Cunningham si připsal 16 bodů a 10 asistencí.

Momenty ze zápasu San Antonio – Detroit:

Detroit prohrál po sérii pěti vítězství a na prvním místě NBA ho s těsným náskokem vystřídala Oklahoma City.

Houston se na výhru proti Utahu příliš nenadřel. Už v poločase vedl o 21 bodů, jeho náskok se vyšplhal až na 33 bodů a v závěru mohli hrát především náhradníci. Kromě Smithe Jr. se prosadil Amen Thompson 20 body, Kevin Durant nasbíral 18 bodů a 12 asistencí. Jazz postrádali nedávnou akvizici z Memphisu Jarena Jacksona Jr. Lauri Markkanen nastřílel 29 bodů a náhradník Brice Sensabaugh 26.

Rockets se výhrou posunuli ve vyrovnané tabulce Západní konference na třetí příčku. Utah je třináctý s velkou ztrátou na desátou pozici zaručující alespoň předkolo play off.

Nejdelší sérii porážek v klubové historii ukončilo Sacramento, jež zvítězilo v Memphisu 123:114 a uspělo po 16 zápasech. K první výhře od 16. ledna nasměrovali Kings především autor 25 bodů Russell Westbrook a Precious Achiuwa, který zaznamenal 22 bodů a 12 doskoků. Za Grizzlies, kteří mají osm hráčů na marodce, dal 21 bodů Javon Small.

NBA – výsledky

Detroit Pistons - San Antonio Spurs 103:114
Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 114:123
Houston Rockets - Utah Jazz 125:105

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Wembanyama a spol. z čela NBA sundali Detroit. Houston neměl problém

Devin Vassell (vlevo) a Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs oslavují.

San Antonio Spurs zvítězili ve šlágru NBA na hřišti dosavadního lídra americké basketbalové soutěže Detroit Pistons 114:103 a uspěli podeváté za sebou. K vítězství je dovedli Victor Wembanyama s 21...

24. února 2026  8:21,  aktualizováno  8:55

Koloušek hecuje syna: Chlapče, třikrát za nula! Klidně spadněte, vezmu tě do Ústí

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Táta versus syn aneb bitva o to, kdo se vyhne baráži o volejbalovou extraligu. Zatím k tomu má blíž trenér Jakub Koloušek, jeho Ústí nad Labem je tři kola před koncem základní části o bod před...

24. února 2026  8:36

Vrcholy italských olympijských her očima reportérů iDNES.cz: Příběhy z ledu a sněhu

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našich zpravodajů v Itálii Od začátku olympijských her až do jejich ukončení pokrývali reportéři iDNES.cz sportovní i nesportovní události přímo z místa dění. V Cortině, v Miláně, ale i v Livignu a na spoustě dalších míst. A...

24. února 2026  7:27

Bartůňková zdolala Volynetsovou. Fruhvirtová v Austinu nevyužila mečbol

Nikola Bartůňková v osmifinále Ostrava Open dobíhá míček.

Nikola Bartůňková zvládla na tenisovém turnaji v Austinu po kvalifikaci i první kolo hlavní soutěže. Devatenáctiletá česká hráčka porazila na tvrdém povrchu v Texasu domácí Katie Volynetsovou, v...

23. února 2026  22:36,  aktualizováno  24. 2. 7:25

Už není jen snílkem z Havířova. Týml přes Písek prorazil do repre: Chci přesvědčit

Kevin Týml hovoří na reprezentačním srazu s českými novináři.

Nepřestával věřit. Ale zkuste si uchovávat reprezentační ambice, když vysedáváte na lavičce. Kevin Týml marně čekal na výraznější šanci v Ostravě, a tak vyrazil vyzkoušet basketbalovou štěstěnu na...

24. února 2026  6:58

Jaké budou zimní hry 2030. S ledolezením v programu a Jílkem v Nizozemsku?

Premium
Milán a Cortina předaly (zimní) olympijskou štafetu Francouzským Alpám.

Zatímco letošní zimní olympiáda v Itálii byla rozprostřená po celém severu země, připravte se, že ta příští v Nice a Francouzských Alpách bude v únoru 2030 ještě roztříštěnější. Jestliže v Itálii se...

24. února 2026

Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Americké hokejistky po vítězství na olympijském turnaji odmítly pozvání prezidenta Donalda Trumpa, aby byly přítomny jeho úternímu projevu o stavu unie ve Washingtonu. Americký hokejový svaz uvedl,...

23. února 2026  23:27

Obrození United pod Carrickem trvá dál. Manchester zvládl i zápas na Evertonu

Gólová radost Benjamina Šeška z vedoucí branky na Evertonu.

Fotbalisté Manchesteru United zvládli pondělní dohrávku 27. kola anglické Premier League. Na hřišti Evertonu zvítězili 1:0 díky gólu střídajícího Benjamina Šeška. Manchester díky výhře poskočil na...

23. února 2026  20:50,  aktualizováno  23:23

Morrissey se z olympiády vrátil zraněný. Winnipeg jej bude postrádat delší dobu

Michal Kempný a proti němu stojící Kanaďani Nathan Mackinnon, Nick Suzuki a...

Hokejisté Winnipegu se budou muset v NHL delší dobu obejít bez obránce Joshe Morrisseyho, který se vrátil se zraněním z olympijských her v Miláně.

23. února 2026  21:55

Evropský úspěch přináší házenkářům Karviné i starosti finančního rázu

Pivot karvinských házenkářů Jan Užek se protlačil ke střele.

Navzdory bookmakerům, podle jejichž kurzů byli outsidery, házenkáři Baníku Karviná postoupili přes Balatonfüredi do čtvrtfinále Evropského poháru. Karvinští po domácí výhře 30:28 vyhráli i v neděli v...

23. února 2026  20:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Messi byl po debaklu rozladěný, mířil ke kabině rozhodčích

Lionel Messi v zápase proti New York Red Bulls.

Lionel Messi po úvodním utkání nové sezony americké MLS vzbudil pozornost svým chováním mimo hřiště. Po porážce Interu Miami 0:3 na stadionu Los Angeles FC zamířil bezprostředně po zápase do útrob...

23. února 2026  18:48

Na jaře řešila: Budu vůbec chodit? Italská tygřice a jeden z největších comebacků her

Italka Federica Brignoneová se dvěma zlatými olympijskými medailemi

Když po nedělním konci olympijských her dostala otázku, aby se za uplynulými dvěma týdny ohlédla, jen kroutila hlavou: „Stále mi připadají bláznivé.“ Před deseti měsíci italská alpská lyžařka...

23. února 2026  18:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.