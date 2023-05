První finále Východní konference NBA patřilo Miami. I díky 35 bodům Butlera

Miami vytvořilo 46 body ve třetí části klubový rekord v počtu bodů za jednu čtvrtinu ve vyřazovacích bojích. Druhý poločas hráči Heat vyhráli 66:50. Butler v něm nastřílel 20 bodů. Miami i ve třetí sérii coby nasazená osmička konference začala úspěchem na palubovce soupeře.

„Jimmy zvládl vše, co jsme potřebovali. Jde o jednoho ze dvou nejlepších hráčů soutěže, kteří jsou schopni hrát stejně dobře na obou koncích hřiště,“ uvedl kouč Heat Erik Spoelstra. Pro Butlera to byl šestý duel v tomto play off s alespoň 30 body, k tomu přidal sedm asistencí, šest zisků a pět doskoků.

S 20 body a osmi doskoky mu sekundoval Bam Adebayo, po 15 bodech (a třech trojkách) nastříleli Vincent Gabe, Max Strus, Caleb Martin i veterán Kyle Lowry. Zatímco Miami proměnilo 16 z 31 trojek, Boston se zpoza oblouku trápil a dal jich jen 10 z 29.

Bostonský Jayson Tatum (vlevo) se snaží prosadit přes Codyho Zellera z Miami.

Celtics před 19.156 diváky v TD Garden předčili soupeře výrazněji pouze v bodech z vymezeného území, na které vyhráli 62:40, ale to nestačilo. Nepomohlo jim ani, že stříleli o 10 trestných hodů více než Miami. „Úplně se nám vytratilo to, co jsme měli v ofenzivě hrát,“ mrzelo trenéra Joea Mazzullu, jehož celek ještě v poločase vedl o devět bodů.

Kromě Tatuma se v dresu Celtics výrazněji prosadili ještě Jaylen Brown s 22 body, devíti doskočenými míči a pěti asistencemi. Malcolm Brogdon dal 19 bodů, Marcus Smart si připsal double double za 13 bodů a 11 asistencí. Boston točil v rotaci pouze osm hráčů.

Druhý duel série se bude hrát v pátek opět v Bostonu.