Ve stínu hvězdných přesunů zářil trojkař Trey, Brunson s Jokičem i celý Cleveland

  7:56aktualizováno  8:44
New York Knicks v NBA porazili Denver Nuggets po druhém prodloužení 134:127, středeční utkání přineslo několik vynikajících výkonů. S triple doublem za 30 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí zazářil srbský basketbalista Nikola Jokič, na druhé straně nasbíral 42 bodů Jalen Brunson. Při porážce New Orleans v Milwaukee byl vidět zase střelec Trey Murphy III., který nasbíral 44 bodů, když mimo jiné proměnil 12 z 19 trojek. NBA však řeší především velké stěhování před čtvrtečním koncem přestupního období.
Chris Youngblood (3) z Oklahoma City Thunder v zápase se San Antonio Spurs

Chris Youngblood (3) z Oklahoma City Thunder v zápase se San Antonio Spurs fauluje Harrisona Barnese. | foto: Eric GayAP

Brooks Barnhizer (23) z Oklahoma City Thunder zakončuje na koš San Antonio
Kenrich Williams (34) z Oklahoma City Thunder přichází o míč v duelu se San
Trey Murphy III. (25) z New Orleans Pelicans zakončuje na koš Milwaukee Bucks
Jalen Brunson (11) z New York Knicks v zápase s Denver Nuggets, zastavuje ho
Denver prohrál po druhém prodloužení, nicméně na konci základní hrací doby měl možnost rozhodnout. Jokič ovšem střelu s klaksonem netrefil. V prvním nastaveném čase měl zase blíž k triumfu New York, ale po faulu 0,3 sekundy před koncem a následné trenérské výzvě využili Nuggets obě šestky. Proměnil je Christian Braun, ten ovšem už se spoluhráči ve druhém prodloužení domácím nestačil.

Knicks vedli Brunson se 42 body, devíti doskoky a osmi asistencemi, 24 bodů a 12 doskoků nasbíral Karl-Anthony Towns a 20 bodů přidal O. G. Anunoby. Domácí přinutili soupeře celkem k 16 ztrátám.

Jalen Brunson (11) z New York Knicks v zápase s Denver Nuggets, zastavuje ho Nikola Jokič (15).

Jokič zaznamenal na druhé straně triple double, ale nedařilo se mu střelecky, když proměnil jedinou ze 13 trojek a celkem 10 střel z 27 pokusů. Jamal Murray nastřádal 39 bodů, o 19 bodů se postaral Tim Hardaway Jr. Knicks uspěli už poosmé v řadě, naopak Denver si připsal třetí porážku za sebou.

Podobné drama se odehrálo v Milwaukee, kde domácí přehráli New Orleans 141:137 po prodloužení. Viděl byl především Trey Murphy, který za Pelicans nastřádal 44 bodů a postaral se o nový rekord klubu v podobě 12 trojek. Celkem proměnil 15 z 28 střel, netrefil se ale na konci čtvrté části, čímž mohl rozhodnout.

K Murphymu se přidali Saddiq Bey s 22 body nebo Zion Williamson s 20 body a osmi asistencemi, na druhé straně Bucks vedli Ryan Rollins s 27 body či A. J. Green s 20. Domácí Milwaukee proměnilo přes 60 procent střel, naopak hosté pouze 48, ačkoli jim do koše spadlo skvělých 24 trojek ze 46 pokusů.

Trey Murphy III. (25) z New Orleans Pelicans zakončuje na koš Milwaukee Bucks, brání ho Ryan Rollins.

San Antonio využilo oslabení obhájce titulu z Oklahoma City, kterému chyběl úřadující nejlepší hráč soutěže Shai Gilgeous-Alexander, a vyhrálo 116:106. Triumf řídili s 25 body Keldon Johnson nebo s 22 body či 14 doskoky Victor Wembanyama. Spurs ani jednou neztráceli, naopak vedli až o 22 bodů.

Thunder na druhé straně v úzké rotaci pouhých osmi hráčů spoléhali na Kenricha Williamse s 25 body nebo Jaylina Williamse s 24. Kromě Gilgeouse-Alexandera do utkání nezasáhli rovněž například Jalen Williams, Alex Caruso, Chet Holmgren, Luguentz Dort, Isaiah Hartenstein nebo Ajay Mitchell.

Kenrich Williams (34) z Oklahoma City Thunder přichází o míč v duelu se San Antonio Spurs.

Minnesota uspěla v Torontu 128:126, těsný rozdíl nicméně korigoval až v poslední sekundě trojkou domácí Brandon Ingram. Celkem zaznamenal 25 bodů. Hosty, již vyhráli popáté z posledních šesti zápasů, táhli Anthony Edwards s 30 body a osmi doskoky nebo také náhradník Bones Hyland s 20 body.

Příslib atraktivního duelu se v Houstonu nenaplnil, domácí totiž podlehli Bostonu 93:114. Rozhodla třetí čtvrtina, již ztratili 21:36. Boston vedli s 28 body Derrick White či s 27 Payton Pritchard, domácí spoléhali na Kevina Duranta s 15 body. Rockets proti oslabenému sokovi v průběhu ztráceli i 29 bodů.

Clippers s Clevelandem si vyměnily Dariuse Garlanda a Jamese Hardena, ani jeden ale ještě nehrál, a tak jen sledovali, jak Cavs zvítězili jasně 124:91. Řídil je s 29 body Donovan Mitchell. Memphis zdolal Sacramento 129:125, přičemž ho při absenci Ja Moranta vedl s 28 body další rozehrávač Ty Jerome.

NBA – výsledky

New York Knicks - Denver Nuggets 134:127 po druhém prodl.
Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 126:128
Houston Rockets - Boston Celtics 93:114
Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans 141:137 po prodl.
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 116:106
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 125:129
Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 91:124

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Po výbuchu ve Slavii šel do sebe. Teď chce polepšený Ihattaren s Marokem na MS

Mohammed Ihattaren v dresu Sittardu.

Když se fotil po podpisu smlouvy, schovával se za sešívaným dresem, aby nebylo poznat, že mu po měsících zahálení narostlo pořádné břicho. Fotbalová Slavia se rozhodla, že mu dá šanci, ale po čtvrt...

Ve stínu hvězdných přesunů zářil trojkař Trey, Brunson s Jokičem i celý Cleveland

Chris Youngblood (3) z Oklahoma City Thunder v zápase se San Antonio Spurs

New York Knicks v NBA porazili Denver Nuggets po druhém prodloužení 134:127, středeční utkání přineslo několik vynikajících výkonů. S triple doublem za 30 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí zazářil...

5. února 2026  7:56,  aktualizováno  8:44

Jak reprezentace uvažovala, když chtěla odklad ligy? Ovlivnily to i evropské poháry

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Slávisté mohli proti Olomouc nastoupit tři dny po jejím náročném zápase v evropských pohárech. Sparta naopak k vyhecovanému souboji na Bohemians hned po odvetném osmifinále Konferenční ligy nemusí....

5. února 2026  8:30

Vejmelka byl hvězdou zápasu, Pastrňák v posledním startu asistoval

Karel Vejmelka a Nate Schmidt slaví vítězství Utahu proti Seattlu.

Předposlední hrací den hokejové NHL před olympijskou přestávkou bylo na programu deset duelů. Z českých hráčů v poli se díky asistenci jako jediný prosadil David Pastrňák z Bostonu. Jeho spoluhráč...

5. února 2026  7:13,  aktualizováno  8:27

Led se ještě lepí na boty. Voráček si zabruslil, na festival zve hlavně děti

Jakub Voráček na olympijském festivalu (5. února 2026).

Všechno je připravené. Čtvrteční dopoledne na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích patří ladění posledních detailů. Většina sportovišť už je nachystaná. „Je to velké, hodně prostoru na...

5. února 2026  8:13

Dostál byl tváří punkového večera v NHL. Ducks se spojili s kapelou Offspring

Český brankář Lukáš Dostál během speciálního večera Come Out and Play v dresu...

Český brankář Lukáš Dostál měl v NHL netradiční roli. Gólman Anaheimu Ducks byl tváří speciálního večera „Come Out and Play Night“, při němž se hokej v Honda Center propojuje s punkovou energií...

5. února 2026

A teď abychom se vyhýbali kanadským sjezdařkám. Jak čeští curleři otevřeli hry

Český curlingový pár Zelingrová, Chabičovský (v bílém) sleduje počínání...

Od našich zpravodajů v Itálii Když po zápase procházeli mixzónou, hned šest skupinek novinářů si je vyžádalo na rozhovor. „Jen jednou na Roztylech jsme zažili něco podobného. Tam jsme to samé říkali dokonce desetkrát, což bylo...

5. února 2026  7:34

PŘEHLEDNĚ: Pokusí se o historický úspěch. Prohlédněte si vizitky českých hokejistek

České hokejistky budou na olympijských hrách v Miláně usilovat o medaili.

České hokejistky budou na olympijských hrách v Miláně usilovat o medaili. Tu zatím pod pěti kruhy nikdy nezískaly, chtěly by však navázat na bronzy ze světových šampionátů z let 2022 a 2023. Všechny...

5. února 2026  6:46

Fenerbahce děkuje Erdoganovi, u Saúdů vyjednal francouzského reprezentanta

Francouzský reprezentant N´Golo Kanté (vpravo) během utkání s Ukrajinou.

Je to další důkaz hlubokého propojení fotbalu a vysoké politiky. Jakmile do tureckého Fenerbahce dorazil zkušený francouzský reprezentant N’Golo Kanté ze saúdskoarabského Al-Ittihádu, předseda klubu...

5. února 2026  6:30

Poslední olympiáda je moc silný moment. Letos jsem pořád brečela, říká Sáblíková

Premium
Martina Sáblíková. Dávno tomu je, kdy jí říkali Popelka z rybníka. Ze...

Dávno tomu je, kdy jí říkali Popelka z rybníka. Ze země bez ledového oválu a z bojových podmínek nevytopených srubů se probila na trůn královny světového rychlobruslení. Obrovská dříčka ze Žďáru,...

5. února 2026

Macháč v Montpellier kvůli zranění kolene skrečoval. Turnaj hrál na úkor Davis Cupu

Tomáš Macháč na kurtu

Pro tenistu Tomáše Macháče skončil halový turnaj v Montpellier hned v prvním zápase. Třetí nasazený hráč utkání 2. kola s domácím Francouzem Arthurem Géou vzdal kvůli zranění pravého kolena za stavu...

4. února 2026  23:31

Naděje žije. Basketbalisté Nymburka po výhře v Lize mistrů stále myslí na postup

Ondřej Sehnal z Nymburku se snaží projít přes Ramseyho z Trestu.

Basketbalisté Nymburka vyhráli v Lize mistrů ve 3. kole osmifinálové skupiny L v italském Terstu 91:85 a po prvním úspěchu v soutěži se udrželi ve hře o postup. Na výhře se podílel 17 body, pěti...

4. února 2026  5:59,  aktualizováno  22:35

