Ve stínu hvězdných přesunů zářil trojkař Trey, Brunson s Jokičem i celý Cleveland

Denver prohrál po druhém prodloužení, nicméně na konci základní hrací doby měl možnost rozhodnout. Jokič ovšem střelu s klaksonem netrefil. V prvním nastaveném čase měl zase blíž k triumfu New York, ale po faulu 0,3 sekundy před koncem a následné trenérské výzvě využili Nuggets obě šestky. Proměnil je Christian Braun, ten ovšem už se spoluhráči ve druhém prodloužení domácím nestačil.
Knicks vedli Brunson se 42 body, devíti doskoky a osmi asistencemi, 24 bodů a 12 doskoků nasbíral Karl-Anthony Towns a 20 bodů přidal O. G. Anunoby. Domácí přinutili soupeře celkem k 16 ztrátám.
Jokič zaznamenal na druhé straně triple double, ale nedařilo se mu střelecky, když proměnil jedinou ze 13 trojek a celkem 10 střel z 27 pokusů. Jamal Murray nastřádal 39 bodů, o 19 bodů se postaral Tim Hardaway Jr. Knicks uspěli už poosmé v řadě, naopak Denver si připsal třetí porážku za sebou.
Podobné drama se odehrálo v Milwaukee, kde domácí přehráli New Orleans 141:137 po prodloužení. Viděl byl především Trey Murphy, který za Pelicans nastřádal 44 bodů a postaral se o nový rekord klubu v podobě 12 trojek. Celkem proměnil 15 z 28 střel, netrefil se ale na konci čtvrté části, čímž mohl rozhodnout.
K Murphymu se přidali Saddiq Bey s 22 body nebo Zion Williamson s 20 body a osmi asistencemi, na druhé straně Bucks vedli Ryan Rollins s 27 body či A. J. Green s 20. Domácí Milwaukee proměnilo přes 60 procent střel, naopak hosté pouze 48, ačkoli jim do koše spadlo skvělých 24 trojek ze 46 pokusů.
San Antonio využilo oslabení obhájce titulu z Oklahoma City, kterému chyběl úřadující nejlepší hráč soutěže Shai Gilgeous-Alexander, a vyhrálo 116:106. Triumf řídili s 25 body Keldon Johnson nebo s 22 body či 14 doskoky Victor Wembanyama. Spurs ani jednou neztráceli, naopak vedli až o 22 bodů.
Thunder na druhé straně v úzké rotaci pouhých osmi hráčů spoléhali na Kenricha Williamse s 25 body nebo Jaylina Williamse s 24. Kromě Gilgeouse-Alexandera do utkání nezasáhli rovněž například Jalen Williams, Alex Caruso, Chet Holmgren, Luguentz Dort, Isaiah Hartenstein nebo Ajay Mitchell.
Minnesota uspěla v Torontu 128:126, těsný rozdíl nicméně korigoval až v poslední sekundě trojkou domácí Brandon Ingram. Celkem zaznamenal 25 bodů. Hosty, již vyhráli popáté z posledních šesti zápasů, táhli Anthony Edwards s 30 body a osmi doskoky nebo také náhradník Bones Hyland s 20 body.
Příslib atraktivního duelu se v Houstonu nenaplnil, domácí totiž podlehli Bostonu 93:114. Rozhodla třetí čtvrtina, již ztratili 21:36. Boston vedli s 28 body Derrick White či s 27 Payton Pritchard, domácí spoléhali na Kevina Duranta s 15 body. Rockets proti oslabenému sokovi v průběhu ztráceli i 29 bodů.
Clippers s Clevelandem si vyměnily Dariuse Garlanda a Jamese Hardena, ani jeden ale ještě nehrál, a tak jen sledovali, jak Cavs zvítězili jasně 124:91. Řídil je s 29 body Donovan Mitchell. Memphis zdolal Sacramento 129:125, přičemž ho při absenci Ja Moranta vedl s 28 body další rozehrávač Ty Jerome.
NBA – výsledky
