Dortův sladký večer, Ballova marná snaha a trápení hvězd z Brooklynu

Washington uťali sérii šesti porážek, když nečekaně zvítězili 106:103 na hřišti Philadelphie. Sixers neuspěli po pěti výhrách a propadli se na třetí místo Východní konference.

Až šestý je Brooklyn, který při zranění hvězdy Kevina Duranta prohrál už šestý zápas za sebou, Sacramentu podlehl 101:112. Kings uspěli po sedmi porážkách. Los Angeles Lakers i bez LeBrona Jamese vyhráli 99:94 nad Portlandem.

Washingtonu chyběl nejlepší střelec Bradley Beal, přesto svedl s Philadelphií vyrovnanou bitvu zejména díky triple doublu Spencera Dinwiddieho za 14 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí a 24 bodům Kylea Kuzmy.

Wizards ve druhé čtvrtině vedli o 12 bodů, ale jinak se oba týmy střídaly v mírném vedení. V koncovce zazářil washingtonský pivot Montrezl Harrell, který v posledních pěti minutách dal osm bodů a pomohl ubránit Joela Embiida. Hvězda Philadelphie sice posbírala 27 bodů a 14 doskoků, ale za posledních sedm minut dala jen tři body a nechala se zblokovat při nájezdu, kterým mohla osm vteřin před koncem vyrovnat.

Brooklyn proti Sacramentu potvrdil špatné období, když se nemohl opřít o žádnou ze svých hvězd. Durant je zraněný a Kyrie Irving s Jamesem Hardenem se trápili střelecky - dohromady dali jen 18 bodů. Irving trefil pět z patnácti střel a měl 14 bodů, Harden dokonce jen dvě z jedenácti a dal pouze čtyři body. Za posledních 11 let dal Harden méně bodů v utkání jen v závěru minulé sezony, kdy ze zápasu odstoupil kvůli zranění už po čtyřech minutách bez bodu.

Nejlepším střelcem Brooklynu byl s 23 body pivot Nic Claxton, Sacramento mělo hned sedm dvouciferných střelců. „Nic se neděje. Chybí nám zranění hráči a snažíme se zjistit, co funguje, co ne a jak to poskládat pro zbytek sezony. Zas to bude lepší. Snad už po přestávce pro Utkání hvězd,“ řekl Harden, který měl v minulých dnech také zdravotní potíže.

Luka Dončič sám na vše nestačil, proti Oklahoma City dal 40 bodů, ale Thunder zvítězili v prodloužení. Dončič mohl nastavení odvrátit, ale dlouhou trojku s klaksonem neproměnil. V přidané pětiminutovce řádil hostující Dort, který dal 14 bodů svého týmu v řadě a zařídil Oklahoma City druhou výhru za sebou. Český reprezentant Vít Krejčí u toho kvůli zranění nebyl.

Lakers proti Portlandu nastoupili bez klíčového hráče LeBrona Jamese, kterého ale dokázaly nahradit další hvězdy. Anthony Davis zapsal 30 bodů a 15 doskoků, Carmelo Anthony 24 bodů a Russell Westbrook měl devět bodů, 10 doskoků a 13 asistencí. Zápas rozhodl Davis, když za vyrovnaného stavu dvě a půl minuty před koncem dal koš s faulem a následně čtyřmi trestnými hody postupně získal šestibodové vedení, které už Lakers uhájili.