Do duelu s Pelicans vstupoval James s vědomím, že k dosažení mety potřebuje jediný bod. Povedlo se mu to po přihrávce Luky Dončiče, kdy trojkou v první čtvrtině zvýšil na 13:6.

Celkem už má v oficiálních zápasech NBA nastříleno 50 132 bodů, 75 stihl v duelech play in, 24 ve finále NBA Cupu 2023.

„Je to spousta bodů. Je obrovské požehnání, že jsem během kariéry dokázal nastřílet tolik bodů v nejlepší lize světa a s nejlepšími hráči na světě. Je to mimořádné,“ uvedl James, jenž se předloni stal rekordmanem v počtu nastřílených bodů v základní části a rekord v play off drží od roku 2017. V součtu jsou za ním legendy Kareem Abdul-Jabbar se 44 149 body a Karl Malone se 41 689 body.

Lídrem týmu v utkání byl nicméně Dončič, jenž zaznamenal 30 bodů, 15 asistencí či osm doskočených míčů, když mimo jiné trefil i šest trojek. Oběma hvězdám sekundoval Jaxson Hayes s 19 body a 10 doskoky. Lakers po většinu zápasu vedli, nejvíc až o 27 bodů.

Pelicans táhl Zion Williamson s 37 body, 19 bodů přidal Trey Murphy.

Golden State Warriors uspěli na palubovce New York Knicks 114:102, vítěze táhl Stephen Curry s 28 body, devíti asistencemi a sedmi doskoky. Devátá výhra z posledních jedenácti utkání je na západě posunulo na šestou příčku.

I přes výborný výkon Paola Banchera – 41 bodů, osm doskoků a osm asistencí – si Orlando Magic doma neporadili s Toronto Raptors a prohráli 113:114.