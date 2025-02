Zakrátko sedmatřicetiletý Curry má v kariéře rekordy 62 bodů z roku 2021 proti Portlandu a 13 trojek z roku 2016 proti New Orleans. Za posledních více než osm let tak nikdy nedal v zápase více trojek než právě nyní. Těsně před poločasem Golden State prohrávali o 17 bodů, jenže pak Curry trefil svůj pokus téměř ze tří čtvrtin délky hřiště a nastartoval sebe i spoluhráče.

„Když Steph trefil tuhle střelu, všechny nás to v poločase nabudilo. Hráči byli nadšení a přenesli si to do druhé půle. A na Stephovi bylo vidět, že tohle bude jeho zápas,“ řekl trenér Golden State Steve Kerr.

Na začátku třetí čtvrtiny Currymu pomohl nizozemský pivot Quinten Post deseti body v řadě, pak ale vše vzal do rukou Curry a Golden State rázem vedli o 12 bodů. Orlando však dvě minuty před koncem zásluhou Banchera snížilo na pouhé dva body, jenže pak svou dvanáctou trojku v zápase trefil Curry a následně čtyřmi trestnými hody výhru dokonal.

Milwaukee zvítězilo doma nad Denverem 121:112, když Janis Adetokunbo zapsal 28 bodů, 19 doskoků a sedm asistencí a Brook Lopez 22 bodů. Denveru nestačilo ani 32 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí Nikoly Jokiče, který tak zapsal další triple double.

Tři dvouciferné statistické údaje zaznamenal také Zion Williamson, pro něhož šlo o první triple double kariéry. Výhru New Orleans 124:116 nad Phoenixem řídil 27 body, 10 doskoky a 11 asistencemi. Pelicans tak vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů. Naopak pro Phoenix, jemuž nepomohlo ani 36 bodů Devina Bookera a 28 bodů Kevina Duranta,to byla třetí prohra za sebou.

Los Angeles Lakers zvítězili počtvrté za sebou, když doma udolali Minnesotu 111:102. Hlavní zásluhu na tom má čtyřicetiletý LeBron James, který nasbíral 33 bodů, 17 doskoků a šest asistencí. Luka Dončič sice neměl střelecký den a trefil jen 30 procent svých pokusů, přesto přispěl 21 body a 13 doskoky, Austin Reaves dal 23 bodů.

Lakers se povedlo ubránit hvězdu soupeře Anthonyho Edwardse na pouhých 18 bodech, nejlepším střelcem Timberwolves tak byl nováček Terrence Shannon Jr. s 25 body.