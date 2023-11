Střelecké žně pro Dallas, Ball nepřekouzlil Dončiče. Wembyho ponížilo Toronto

Naopak Golden State Warriors prohráli 104:115 v Clevelandu a nevyužili šanci dotáhnout se na Denver, když k pěti výhrám přidali druhou porážku. Hvězdou večera byl Kevin Durant, který 41 body řídil výhru Phoenixu 120:106 nad Detroitem.

Dallasu se nepovedl první poločas a Charlotte si vybudovalo až patnáctibodové vedení. Do druhé půle ale nastoupili Mavericks mnohem lépe a před poslední částí se přiblížili na jediný bod. Čtvrtá čtvrtina se pak změnila v přestřelku, kterou za hosty řídil LaMelo Ball, který dal za závěrečnou dvanáctiminutovku 23 ze svých 30 bodů. Celkem zaznamenal triple double, když přidal i 10 doskoků a 13 asistencí.

Ale na Dallas to nestačilo. Na straně domácích totiž zabral nejen Luka Dončič, autor 23 bodů, ale z jeho stínu vystoupilo hned několik dalších hráčů včetně mladého Jadena Hardyho a celkem 41 body v poslední části Mavericks dovedli zápas k vítězství.

„Dělal jsem, co jsem mohl. Ale prostě nám to dnes nebylo přáno,“ litoval Ball. Jeho tým ještě mohl porážku zvrátit, jenže osm vteřin před koncem ztratil míč a právě Ball následně fauloval soupeře ještě před vyhozením míče z autu. To je nyní posuzováno jako úmyslný faul a Dallas z toho vytěžil čtyři body, čímž zápas definitivně rozhodl.

Ještě větší obrat se povedl Torontu, které v San Antoniu prohrávalo už o 22 bodů a ještě ve třetí čtvrtině ztrácelo 20 bodů, ale nakonec Raptoři vyhráli 123:116 po prodloužení. Velkou zásluhu na tom má Scottie Barnes, který dal ve čtvrté čtvrtině 17 ze svých 30 bodů a pomohl Torontu se dotáhnout. Prodloužení pak vteřinu před koncem zařídil O. G. Anunoby, který dal i důležitou trojku v nastavené pětiminutovce. V ní ale Torontu pomohla hlavně obrana, která Spurs dovolila jen tři koše.

Dva z nich dal hvězdný nováček Victor Wembanyama, který ale jinak ve druhé půli nebyl příliš vidět a nepomohl týmu udržet náskok. Navíc v závěrečných vteřinách normální hrací doby neudržel míč a dovolil tak Anunobymu srovnat skóre. Celkem zapsal 20 bodů a 9 doskoků. Nejlepším střelcem Spurs byl s 26 body Keldon Johnson.

Clevelandu se povedlo po sedmi letech a 16 zápasech zvítězit nad Golden State. Od prosince 2016 s nimi prohráli 12 zápasů základní části a čtyři duely play off v řadě. Tentokráte ale dobrým týmovým výkonem uspěli. „Je to skvělý pocit. Vím, že to bylo už hodně dávno, co se tohle Clevelandu povedlo a jak moc důležité je to pro fanoušky,“ řekl Donovan Mitchell, který k výhře pomohl 31 body.

„Dnes to od nás nebyl dobrý výkon, abychom mohli pomýšlet na výhru. Musíme hlavně lépe doskakovat a nedovolit soupeři tolik druhých šancí,“ hodnotil porážku Klay Thompson, který dal za Warriors 15 bodů, když trefil jen třetinu svých střel. Stephen Curry měl 28 bodů.

Kevin Durant vzal při absenci dalších dvou hlavních hvězd Phoenixu Bradleyho Beala a Devina Bookera odpovědnost na sebe a 41 body dovedl Suns k výhře nad Detroitem. Především ve druhé půli byl téměř neomylný a pomohl týmu udržet náskok ze druhé čtvrtiny. „Jsme nadšení, protože po třech porážkách v řadě máme konečně výhru,“ radoval se Durant.

Ještě větší radost zavládla v Memphisu, který po šesti porážkách konečně poprvé v sezoně vyhrál a to 112:100 na hřišti Portlandu. Ukončil tak svůj nejhorší start do sezony od roku 2002, kdy prohráli 13 zápasů v řadě. Desmond Bane dal 30 bodů, Jaren Jackson Jr. přidal 27 bodů.

NBA - výsledky Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 115:104

Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 124:118

Detroit Pistons - Phoenix Suns 106:120

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 100:112

San Antonio Spurs - Toronto Raptors 116:123 po prodl.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 5 5 0 100 2. Philadelphia 5 4 1 80 3. Brooklyn 6 3 3 50 4. Toronto 7 3 4 42,9 5. New York 6 2 4 33,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 5 3 2 60 2. Indiana 6 3 3 50 3. Cleveland 7 3 4 42,9 4. Chicago 7 2 5 28,6 4. Detroit 7 2 5 28,6

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 6 4 2 66,7 1. Orlando 6 4 2 66,7 3. Charlotte 6 2 4 33,3 3. Miami 6 2 4 33,3 5. Washington 5 1 4 20

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 6 5 1 83,3 2. New Orleans 6 4 2 66,7 3. San Antonio 6 3 3 50 4. Houston 5 2 3 40 5. Memphis 7 1 6 14,3

Severozápadní divize:

1. Denver 7 6 1 85,7 2. Minnesota 5 3 2 60 3. Oklahoma City 6 3 3 50 4. Portland 7 3 4 42,9 5. Utah 7 2 5 28,6

Pacifická divize: