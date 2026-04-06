James málem psal historii i s Kennardem. Curry je zpět, jenže výhru netrefil

Po dvouměsíční pauze kvůli problémům s kolenem se vrátil do ligy Stephen Curry a zaznamenal 29 bodů. Prohře Golden State 116:117 s Houstonem ale nezabránil.
Flagg v pátek jako první teenager překonal padesátibodovou hranici (51). Proti Lakers přidal ke 45 bodům devět asistencí, osm doskoků a stal se prvním nováčkem od sezony 1996/97, který dal ve dvou zápasech po sobě alespoň 40 bodů. Naposledy to dokázal Allen Iverson. Flagg svým výkonem pomohl Dallasu ukončit sérii 14 domácích porážek.
Jamesovi utekl o jediný doskok triple double, bodů měl 30 a asistencí 15. Dosáhl na něj nicméně Luke Kennard s 15 body, 16 doskoky a 11 asistencemi. Lakers budou až do konce základní části postrádat zraněné Luku Dončiče a Austina Reavese, po druhé porážce za sebou drží v Západní konferenci čtvrté místo už jen s náskokem jediné výhry před Houstonem.
Momenty ze zápasu Dallas – LA Lakers:
Triple double se dvěma spoluhráčům v jednom utkání NBA (v základní části či v play off) dosud podařilo zapsat v 21 případech, James to zatím dokázal s Lonzem Ballem a s Russellem Westbrookem.
Fanoušci Warriors vřele přivítali Curryho, jenž s poraněným kolenem chyběl Golden State 27 utkání. Hvězdný rozehrávač z pozice náhradníka trefil celkem pět trojek, ale tu poslední z velké dálky ve snaze otočit výsledek dvě sekundy před koncem minul. Nejlepším střelcem vítězných Rockets byl Kevin Durant s 31 body. Vítězný koš vstřelil jedenáct sekund před koncem turecký basketbalista Alperen Sengün. Houston vyhrál pošesté za sebou, Warriors na posledním postupovém místě do předkola play off naopak prohráli počtvrté v řadě.
Lídři NBA z Oklahoma City rozdrtili doma Utah 146:111. Lídr obhájců titulu Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal přesně 20 bodů a prodloužil rekordní sérii o 138. zápas s alespoň dvacetibodovým výkonem. Kanadský rozehrávač za rozhodnutého stavu nehrál v poslední čtvrtině, o jeden bod víc než on vstřelil pivot Chet Holmgren. Sedmé porážce Utahu za sebou nezabránil ani autor 34 bodů Brice Sensabaugh.
Charlotte porazilo Minnesotu 122:108 i díky 35 bodům a sedmi trojkám LaMela Balla. Hornets po čtvrté výhře za sebou mají ve Východní konferenci stále reálné naděje na přímý postup do osmifinále. Při výhře Clevelandu nad Indianou 117:108 se blýskl ve vítězném týmu 38 body Donovan Mitchell.
Rayan Rupert proti Milwaukee:
Na triple double dosáhl i Rayan Rupert. Jedenadvacetiletý Francouz, jenž má podepsánu pouze dvoucestnou smlouvu, zapsal 33 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Jeho Memphis ovšem v Milwaukee padl 115:131.
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 117:108
Tabulka Západní konference
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|%
|1.
|Oklahoma City Thunder
|78
|62
|16
|9299:8387
|79,5
|2.
|San Antonio Spurs
|78
|59
|19
|9342:8694
|75,6
|3.
|Denver Nuggets
|78
|50
|28
|9482:9112
|64,1
|4.
|Los Angeles Lakers
|78
|50
|28
|9102:8990
|64,1
|5.
|Houston Rockets
|78
|49
|29
|8953:8577
|62,8
|6.
|Minnesota Timberwolves
|78
|46
|32
|9164:8907
|59
|7.
|Phoenix Suns
|78
|43
|35
|8807:8682
|55,1
|8.
|Los Angeles Clippers
|78
|40
|38
|8891:8779
|51,3
|9.
|Portland Trail Blazers
|78
|40
|38
|8998:9037
|51,3
|10.
|Golden State Warriors
|78
|36
|42
|8957:8981
|46,2
|11.
|Memphis Grizzlies
|78
|25
|53
|8956:9339
|32,1
|12.
|Dallas Mavericks
|78
|25
|53
|8879:9315
|32,1
|13.
|New Orleans Pelicans
|79
|25
|54
|9073:9429
|31,6
|14.
|Utah Jazz
|79
|21
|58
|9251:9945
|26,6
|15.
|Sacramento Kings
|79
|21
|58
|8763:9572
|26,6
Tabulka Východní konference
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|%
|1.
|Detroit Pistons
|78
|57
|21
|9162:8533
|73,1
|2.
|Boston Celtics
|78
|53
|25
|8942:8347
|67,9
|3.
|New York Knicks
|78
|50
|28
|9121:8614
|64,1
|4.
|Cleveland Cavaliers
|78
|49
|29
|9305:8981
|62,8
|5.
|Atlanta Hawks
|78
|45
|33
|9252:9041
|57,7
|6.
|Toronto Raptors
|78
|43
|35
|8920:8746
|55,1
|7.
|Philadelphia 76ers
|78
|43
|35
|9067:9089
|55,1
|8.
|Charlotte Hornets
|79
|43
|36
|9201:8790
|54,4
|9.
|Orlando Magic
|78
|42
|36
|9001:8996
|53,8
|10.
|Miami Heat
|78
|41
|37
|9419:9237
|52,6
|11.
|Milwaukee Bucks
|78
|31
|47
|8640:9114
|39,7
|12.
|Chicago Bulls
|78
|29
|49
|9058:9482
|37,2
|13.
|Brooklyn Nets
|78
|19
|59
|8287:9031
|24,4
|14.
|Indiana Pacers
|78
|18
|60
|8777:9418
|23,1
|15.
|Washington Wizards
|78
|17
|61
|8818:9722
|21,8