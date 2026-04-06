James málem psal historii i s Kennardem. Curry je zpět, jenže výhru netrefil

  7:41aktualizováno  9:38
Souboj nejstaršího a nejmladšího hráče NBA poprvé dopadl lépe pro toho druhého. Devatenáctiletý Cooper Flagg táhl basketbalisty Dallas Mavericks k výhře 134:128 nad Los Angeles Lakers, když zapsal 45 bodů, devět asistencí a osm doskoků. Jedenačtyřicetiletý LeBron James mu nakonec nestačil, na kontě měl „pouze“ 30 bodů, 15 asistencí a devět doskoků.
Střídání generací, Cooper Flagg (32) z Dallas Mavericks přijímá gratulaci LeBrona Jamese (23) z Los Angeles Lakers.

Luke Kennard (10) z Los Angeles Lakers v zápase s Dallas Mavericks, brání ho...
Tanečnice Dallas Mavericks během zápasu s Los Angeles Lakers
Jalen Williams z Oklahoma City Thunder ukazuje v zápase s Utah Jazz cestu svému...
Kon Knueppel (7) z Charlotte Hornets útočí v zápase s Minnesota Timberwolves,...
11 fotografií

Po dvouměsíční pauze kvůli problémům s kolenem se vrátil do ligy Stephen Curry a zaznamenal 29 bodů. Prohře Golden State 116:117 s Houstonem ale nezabránil.

Flagg v pátek jako první teenager překonal padesátibodovou hranici (51). Proti Lakers přidal ke 45 bodům devět asistencí, osm doskoků a stal se prvním nováčkem od sezony 1996/97, který dal ve dvou zápasech po sobě alespoň 40 bodů. Naposledy to dokázal Allen Iverson. Flagg svým výkonem pomohl Dallasu ukončit sérii 14 domácích porážek.

Jamesovi utekl o jediný doskok triple double, bodů měl 30 a asistencí 15. Dosáhl na něj nicméně Luke Kennard s 15 body, 16 doskoky a 11 asistencemi. Lakers budou až do konce základní části postrádat zraněné Luku Dončiče a Austina Reavese, po druhé porážce za sebou drží v Západní konferenci čtvrté místo už jen s náskokem jediné výhry před Houstonem.

Momenty ze zápasu Dallas – LA Lakers:

Triple double se dvěma spoluhráčům v jednom utkání NBA (v základní části či v play off) dosud podařilo zapsat v 21 případech, James to zatím dokázal s Lonzem Ballem a s Russellem Westbrookem.

Fanoušci Warriors vřele přivítali Curryho, jenž s poraněným kolenem chyběl Golden State 27 utkání. Hvězdný rozehrávač z pozice náhradníka trefil celkem pět trojek, ale tu poslední z velké dálky ve snaze otočit výsledek dvě sekundy před koncem minul. Nejlepším střelcem vítězných Rockets byl Kevin Durant s 31 body. Vítězný koš vstřelil jedenáct sekund před koncem turecký basketbalista Alperen Sengün. Houston vyhrál pošesté za sebou, Warriors na posledním postupovém místě do předkola play off naopak prohráli počtvrté v řadě.

Lídři NBA z Oklahoma City rozdrtili doma Utah 146:111. Lídr obhájců titulu Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal přesně 20 bodů a prodloužil rekordní sérii o 138. zápas s alespoň dvacetibodovým výkonem. Kanadský rozehrávač za rozhodnutého stavu nehrál v poslední čtvrtině, o jeden bod víc než on vstřelil pivot Chet Holmgren. Sedmé porážce Utahu za sebou nezabránil ani autor 34 bodů Brice Sensabaugh.

Charlotte porazilo Minnesotu 122:108 i díky 35 bodům a sedmi trojkám LaMela Balla. Hornets po čtvrté výhře za sebou mají ve Východní konferenci stále reálné naděje na přímý postup do osmifinále. Při výhře Clevelandu nad Indianou 117:108 se blýskl ve vítězném týmu 38 body Donovan Mitchell.

Rayan Rupert proti Milwaukee:

Na triple double dosáhl i Rayan Rupert. Jedenadvacetiletý Francouz, jenž má podepsánu pouze dvoucestnou smlouvu, zapsal 33 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Jeho Memphis ovšem v Milwaukee padl 115:131.

NBA – výsledky

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 117:108
Brooklyn Nets - Washington Wizards 121:115
Chicago Bulls - Phoenix Suns 110:120
Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies 131:115
Boston Celtics - Toronto Raptors 115:101
Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets 108:122
New Orleans Pelicans - Orlando Magic 108:112
Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 146:111
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 134:128
Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 109:138
Golden State Warriors - Houston Rockets 116:117

Tabulka Západní konference

Tým Z V P S %
1. Oklahoma City Thunder 78 62 16 9299:8387 79,5
2. San Antonio Spurs 78 59 19 9342:8694 75,6
3. Denver Nuggets 78 50 28 9482:9112 64,1
4. Los Angeles Lakers 78 50 28 9102:8990 64,1
5. Houston Rockets 78 49 29 8953:8577 62,8
6. Minnesota Timberwolves 78 46 32 9164:8907 59
7. Phoenix Suns 78 43 35 8807:8682 55,1
8. Los Angeles Clippers 78 40 38 8891:8779 51,3
9. Portland Trail Blazers 78 40 38 8998:9037 51,3
10. Golden State Warriors 78 36 42 8957:8981 46,2
11. Memphis Grizzlies 78 25 53 8956:9339 32,1
12. Dallas Mavericks 78 25 53 8879:9315 32,1
13. New Orleans Pelicans 79 25 54 9073:9429 31,6
14. Utah Jazz 79 21 58 9251:9945 26,6
15. Sacramento Kings 79 21 58 8763:9572 26,6

Tabulka Východní konference

Tým Z V P S %
1. Detroit Pistons 78 57 21 9162:8533 73,1
2. Boston Celtics 78 53 25 8942:8347 67,9
3. New York Knicks 78 50 28 9121:8614 64,1
4. Cleveland Cavaliers 78 49 29 9305:8981 62,8
5. Atlanta Hawks 78 45 33 9252:9041 57,7
6. Toronto Raptors 78 43 35 8920:8746 55,1
7. Philadelphia 76ers 78 43 35 9067:9089 55,1
8. Charlotte Hornets 79 43 36 9201:8790 54,4
9. Orlando Magic 78 42 36 9001:8996 53,8
10. Miami Heat 78 41 37 9419:9237 52,6
11. Milwaukee Bucks 78 31 47 8640:9114 39,7
12. Chicago Bulls 78 29 49 9058:9482 37,2
13. Brooklyn Nets 78 19 59 8287:9031 24,4
14. Indiana Pacers 78 18 60 8777:9418 23,1
15. Washington Wizards 78 17 61 8818:9722 21,8
Tipsport - partner programu
Nymburk vs. Rytas VilniusBasketbal - - 7. 4. 2026:Nymburk vs. Rytas Vilnius //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:30
  • 1.85
  • 15.40
  • 2.15
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
