Nešťastná sedmička. Krejčí začal na lavičce a znovu odcházel poražený

Atlanta zůstala devátá v tabulce Východní konference, Cleveland má díky vítězství opět nejlepší bilanci v soutěži.

Do sestavy Atlanty se vrátila jednička draftu Zaccharie Risacher a hned se blýskl 30 body, což je jeho druhý nejlepší střelecký výkon krátké kariéry. Zároveň ale jeho návrat znamenal, že Krejčí vypadl ze základní sestavy, v níž se poslední měsíc pravidelně držel. A i když odehrál více než 20 minut, tentokrát ho spoluhráči do hry příliš nezapojili. Do zakončení se dostával až na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy už domácí vedli až o 29 bodů.

Krejčí nejprve první trojku minul, v posledních sekundách třetí čtvrtiny ale zamířil přesně a na začátku čtvrté části donesl míč až do obroučky. Devět a půl minut před koncem však v souboji o doskok fauloval, a protože to byl pro něj už šestý faul, v zápase skončil.

Cleveland si šel za výhrou od začátku, už v první čtvrtině nastřílel 39 bodů. Atlanta se držela na dostřel deseti bodů, jenže třetí části Cavaliers šňůrou 20:3 rozhodli. Darius Garland k výhře přispěl 26 body, 24 pak Donovan Mitchell. Pro Atlantu je sedmá prohra nejdelší šňůrou od sezony 2019/20.

Los Angeles Lakers přehráli nejhorší tým soutěže Washington jednoznačně 134:96. LeBron James si připsal 24 bodů a 11 asistencí a znovu si zahrál se synem Bronnym, který se dostal na palubovku na celou poslední čtvrtinu a zaznamenal pět bodů. Pro Wizards to byla už šestnáctá porážka za sebou.

Memphis v koncovce otočil zápas s Houstonem a zvítězil 120:119. Z posledních osmi zápasů uspěl posedmé. Rockets ještě dvě minuty před koncem vedli o pět bodů, ale náskok neudrželi. V útoku už se neprosadili, naopak Jaren Jackson Jr. nejprve snížil na rozdíl jediného bodu a devět vteřin před koncem vybojoval faul, který potrestal dvěma trestnými hody a zařídil Memphisu výhru. Houston ještě měl pokus na obrat, ale Fred VanVleet z trojky minul. Jackson dal 21 bodů, Desmond Bane za vítěze nastřílel 24 bodů.

Hráčem večera byl Anthony Edwards, který 36 body a 11 asistencemi pomohl Minnesotě k výhře 138:113 nad Utahem. Edwards proměnil 12 z 18 střel. Z toho polovina byla za tři body.