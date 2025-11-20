Pro Jokiče se jedná o devátý triple double v sezoně, jeho Nuggets jsou po jedenáctém vítězství ze 14 utkání v Západní konferenci na druhém místě.
Vedou Oklahoma City Thunder, kteří porazili Sacramento Kings 113:99 a vyhráli 15 z dosavadních 16 zápasů. Obhájce titulu dovedl k sedmému úspěchu v řadě nejužitečnější hráč minulého ročníku Shai Gilgeous-Alexander, který nastřílel 33 bodů.
Toronto Raptors uspěli popáté za sebou, v hale Philadelphia 76ers se radovali ze skóre 121:112.
Vítězná akce Chicaga v Portlandu:
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 104:114