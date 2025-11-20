Chicago slaví vítěznou trefu s klaksonem, Jokič zazářil i proti „Baby Jokičovi“

Trojka Nikoly Vučeviče s klaksonem přinesla Chicago Bulls vítězství 122:121 v hale Portland Trail Blazers. V basketbalové NBA zazářil i jeho jmenovec Nikola Jokič, stihl 28 bodů, 12 asistencí a 11 doskoků a Denver Nuggets uspěli v hale New Orleans Pelicans 125:118. V dresu poražených se blýskl nováček Derik Queen, přezdívaný Baby Jokič, když zapsal 30 bodů a devět doskoků.

Basketbalisté Chicago Bulls slaví vítěznou trojku Nikoly Vučeviče (9) v hale Portland Trail Blazers. | foto: Craig MitchelldyerAP

Pro Jokiče se jedná o devátý triple double v sezoně, jeho Nuggets jsou po jedenáctém vítězství ze 14 utkání v Západní konferenci na druhém místě.

Vedou Oklahoma City Thunder, kteří porazili Sacramento Kings 113:99 a vyhráli 15 z dosavadních 16 zápasů. Obhájce titulu dovedl k sedmému úspěchu v řadě nejužitečnější hráč minulého ročníku Shai Gilgeous-Alexander, který nastřílel 33 bodů.

Toronto Raptors uspěli popáté za sebou, v hale Philadelphia 76ers se radovali ze skóre 121:112.

Vítězná akce Chicaga v Portlandu:

NBA – výsledky

Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 104:114
Indiana Pacers - Charlotte Hornets 127:118
Miami Heat - Golden State Warriors 110:96
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 112:121
Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 120:109
New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 118:125
Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 113:99
Dallas Mavericks - New York Knicks 111:113
Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 121:122

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali

David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Po sedmi startech bez bodu se v hokejové NHL připomněl útočník David Tomášek. Svým gólem ovšem jen mírnil prohru Edmontonu s Washingtonem. Na straně poražených ve středu stáli i útočníci Bostonu...

Perušič se Schweinerem jsou po výhře nad Portugalci ve světovém čtvrtfinále

David Schweiner (v popředí) a Ondřej Perušič na příjmu

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zvítězili na mistrovství světa plážových volejbalistů a volejbalistek v Adelaide nad portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos 21:16, 21:18 a postoupili do...

20. listopadu 2025  7:08

Kurty ušlapané hvězdami a rozjeté tanky. Před půl stoletím v Boloni vládl i Čech

Premium
Italové a Rakušané před utkáním v boloňské Unipol Aréně.

Od naší zpravodajky v Itálii Možná jde o takový malý přerod. Čísla sledovanosti ukazují, že tenisová mánie v Itálii překonává fotbal. Už ve čtvrtek zažijí utkání v jižní Evropě i Češi, kteří budou od deseti zápolit ve...

20. listopadu 2025

Hrubec pohár znovu nezvedne. Curych končí v Lize mistrů už v osmifinále

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty...

Hokejisté Curychu s českým brankářem Šimonem Hrubcem triumf v Lize mistrů neobhájí. Švýcarskému celku vystavil už v úvodu play off stopku finský tým KalPa Kuopio, který po remíze 4:4 zvládl v domácím...

19. listopadu 2025  22:51

Prohra na závěr. Basketbalisté Brna zakončili Europe Cup porážkou s Peristeri

Anthony Williams (vlevo) z Brna útočí v zápase s estonským Pärnu.

Hráči Basketu Brno uzavřeli pro tuto sezonu své účinkování v Evropském poháru FIBA pátou porážkou v řadě. Čeští vicemistři, kteří už neměli šanci na postup, na domácím hřišti podlehli řeckému...

19. listopadu 2025  21:15,  aktualizováno  22:06

Týml nejprve zachránil Písek a pak rozhodl prodloužení, Nymburk slaví další vítězství

Písecký Kevin Týml rozjíždí útok.

Ani ve dvanáctém utkání v ligové sezoně basketbalisté Nymburka neprohráli. Úřadující šampioni porazili Ostravu jednoznačně 112:84 a upevnili si první místo v tabulce před rovněž dosud neporaženým...

19. listopadu 2025  22:02

Chomutov rozdrtil Litoměřice 7:2, pět gólů dal Coskey. Slavia opět vyhrála

Cole Coskey z Pirátů vyplazuje jazyk poté, co dovršil hattrick.

Americký útočník Cole Coskey zařídil pěti góly vítězství hokejistů Chomutova 7:2 nad druhým týmem prvoligové tabulky Litoměřicemi. Piráti vyhráli doma čtvrtý zápas v řadě a celkově popáté z...

19. listopadu 2025  21:56

Volejbalisté Jihostroje neztratili v Poháru CEV ani set. Dál je čeká Piacenza

Českobudějovičtí volejbalisté se povzbuzují.

Českobudějovičtí volejbalisté bez ztráty setu postoupili do hlavní fáze Poháru CEV. Po domácí výhře nad Strumicou uspěli i v odvetě v Severní Makedonii a mohou se těšit na souboj s věhlasnou...

19. listopadu 2025  21:22

Famózní obrat v Bernu! Sparťanky jdou v Evropském poháru do čtvrtfinále

Michaela Khýrová (11) slaví sparťanský gól v utkání s Bernem.

Fotbalistky Sparty postoupily do čtvrtfinále Evropského poháru. Mezi osmičku nejlepších týmů nové soutěže fotbalistek. V osmifinále proti švýcarskému YB Bern smazaly tříbodové manko z úvodního duelu...

19. listopadu 2025  21:07

Italové v Davis Cupu přehráli Rakušany, vystačili si i bez největších hvězd

Matteo Berrettini slaví vítězství v rámci Davis Cupu.

Italští tenisté postoupili i bez největších hvězd do semifinále Davis Cupu, který mohou získat potřetí v řadě. Ačkoli jim doma v Boloni chybí světová dvojka Jannik Sinner i osmička Lorenzo Musetti,...

19. listopadu 2025  20:42

Zrenovovaný Camp Nou letos přivítá Ligu mistrů, UEFA Barceloně udělila výjimku

Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.

Fotbalisté Barcelony se po třech letech dočkají zápasu Ligy mistrů na ikonickém stadionu Camp Nou, v obnovené premiéře ve zrekonstruované aréně přivítají 9. prosince Eintracht Frankfurt. Katalánský...

19. listopadu 2025  19:39

