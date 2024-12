Boston přehrál Detroit a tlačí se na čelo, v hlavní roli Pritchard

Celtics úvodní čtvrtinu ovládli 27:16, v dalším průběhu vedli až o 32 bodů a soupeře v podstatě k ničemu nepustili. Vedle Pritcharda se na triumfu podíleli 23 body Derrick White, 19 body a osmi doskoky Kristaps Porzingis nebo 14 body, devíti doskoky a šesti finálními přihrávkami hvězdný Jaylen Brown.

Pritchard i White trefili po sedmi trojkách a celkem jich Celtics proměnili 20 z 48 pokusů, zatímco soupeř pouze sedm z 37. V týmu Detroitu se 26 body blýskl mladý náhradník Ron Holland.

Boston je s bilancí 20-5 druhým celkem Východní konference, vede Cleveland (21-4). Detroit (10-16) je jedenáctý a těsně zaostává za postupovými pozicemi do předkola play off.

Ačkoli za posledních 100 sekund nedali ani bod, uhájili hráči Sacramenta těsné vítězství nad New Orleans. Pelicans měli za tu dobu ještě dva pokusy poslat utkání do prodloužení, ale jeden minuli a druhý jim protivník zablokoval. Nepomohl jim ani skvělý výkon C. J. McColluma s 36 body včetně šesti trojek.

V zápase domácí basketbalisté postrádali Ziona Williamsona i Brandona Ingrama, a tak se museli sklonit před Sabonisem, který si 32 body vytvořil sezonní maximum a 20 doskoky ho vyrovnal. S 29 body mu sekundoval DeMar DeRozan. Pelicans stříleli s úspěšností 47 procent a Kings měli dokonce jen necelých 40 procent, proměnili nicméně 27 trestných hodů z 29.

Miami porazilo Toronto 114:104 i díky 23 bodům Tylera Herra nebo 21 bodům a 16 doskokům pivota Bama Adebaya. Heat vedli až o 20 bodů a proti oslabeným Raptors si připsali čtvrté vítězství v řadě.

Torontu, jež přijelo bez zraněného Scottieho Barnese, nepomohlo ani 22 bodů Gradeyho Dicka nebo triple double R. J. Barretta za 13 bodů, 11 doskoků a deset asistencí. Domácí měli převahu na doskoku (52:42), přičemž tato statistika rozhodla i jejich duely s Phoenixem, Lakers a Clevelandem.