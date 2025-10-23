Zatímco v minulé sezoně Krejčí pravidelně nastupoval, v úvodním duelu nového ročníku dostaly v desetičlenné rotaci přednost zkušenější posily Nickeil Alexander-Walker a Luke Kennard. Ani jednomu z hráčů se však výrazněji nedařilo, trefili jen čtyři z 22 střel. Hawks navíc měli problémy při bránění protiútoků, z nichž Toronto vytěžilo 34 bodů.
V rozhodující třetí čtvrtině se hosté blýskli 45 body a celkově dali Raptors nejvíce bodů v klubové historii v zahajovacím zápase sezony. Nejvýrazněji k tomu přispěl R. J. Barrett 25 body, za Atlantu dali Jalen Johnson a Trae Young po 22 bodech.
Victor Wembanyama proti Dallasu:
Wembanyama přišel o druhou půlku minulého ročníku kvůli zdravotním potížím a přes léto na sobě výrazně pracoval, což prokázal hned v prvním utkání. Na hřišti dominoval i v soubojích s vyhlášeným obráncem Anthonym Davisem a popáté v kariéře překonal hranici 40 bodů.
Wembanyama vyšší a vyšší, nejstarší tým historie i zranění na startu. NBA je tu
Na straně Dallasu nastoupil v základní sestavě Cooper Flagg a v 18 letech se tak stal druhým nejmladším hráčem v historii NBA, který si stoupl do zahajovací pětky. Jen LeBron James byl ještě o dva dny mladší. Jednička letošního draftu stihla za 31 minut na hřišti 10 bodů a 10 doskoků.
Zazářil však jiný nováček V. J. Edgecombe, který 34 body přispěl Philadelphii k cenné výhře nad Bostonem. Postaral se tak o třetí nejlepší výkon nováčka v úvodním utkání v historii soutěže. Naposledy dal více bodů při svém debutu legendární Wilt Chamberlain, který v roce 1959 nastřílel 43 bodů. Edgecombe tak pokořil i klubový rekord nováčka, který od roku 1996 držel s 30 body Allen Iverson.
V. J. Edgecombe proti Bostonu:
Edgecombe zastínil i výkon spoluhráče Maxeyho, který proměnil sedm trojek, a společně táhli tým za výhrou. Trojka letošního draftu Edgecombe však paradoxně málem pomohl Bostonu, když osm sekund před koncem neproměnil dva trestné hody. Boston tak měl poslední útok, ale Payton Pritchard ani nadvakrát neuspěl.
V dobré formě vstoupil do sezony také Janis Adetokunbo, který 37 body a 14 doskoky přispěl Milwaukee k výhře 133:120 nad Washingtonem. Ja Morant z Memphisu zas 35 body řídil výhru 128:122 nad New Orleans.
New York v souboji dvou favoritů Východní konference uspěl doma proti Clevelandu 119:111, v poslední čtvrtině si pomohl šňůrou 14:0. O. G. Anunoby k tomu přispěl 24 body a 14 doskoky, přestože hrál s poraněným kotníkem. Clevelandu nestačilo 31 bodů Donovana Mitchella.
Momenty ze zápasu New York – Cleveland:
O překvapení se postaral Utah, který si doma vyšlápl 129:108 na favorizované Los Angeles Clippers. Zkušení hosté nezachytili tempo a v průběhu zápasu prohrávali už o 39 bodů. Podobně jako pro Toronto to byl pro Utah bodový rekord v prvním duelu sezony. Jazz si k tomu pomohli mimo jiné 38 asistencemi.
NBA – výsledky
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 119:111