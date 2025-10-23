Wembanyama zase ční nade všemi. NBA viděla i nejlepší debut od roku 1959

Dominantním výkonem se vrátil do NBA francouzský pivot Victor Wembanyama, 40 body a 15 doskoky pomohl San Antoniu zvítězit 125:92 v Dallasu. Na 40 bodů dosáhl také Tyrese Maxey, který dovedl Philadelphii k výhře 117:116 v Bostonu. Atlanta na úvod basketbalové sezony doma prohrála 118:138 s Torontem. Český reprezentant Vít Krejčí od trenéra Quina Snydera šanci nedostal a zůstal jen na lavičce Hawks.
Victor Wembanyama (1) slaví se spoluhráči ze San Antonio Spurs. | foto: Kevin JairajAP

Zatímco v minulé sezoně Krejčí pravidelně nastupoval, v úvodním duelu nového ročníku dostaly v desetičlenné rotaci přednost zkušenější posily Nickeil Alexander-Walker a Luke Kennard. Ani jednomu z hráčů se však výrazněji nedařilo, trefili jen čtyři z 22 střel. Hawks navíc měli problémy při bránění protiútoků, z nichž Toronto vytěžilo 34 bodů.

V rozhodující třetí čtvrtině se hosté blýskli 45 body a celkově dali Raptors nejvíce bodů v klubové historii v zahajovacím zápase sezony. Nejvýrazněji k tomu přispěl R. J. Barrett 25 body, za Atlantu dali Jalen Johnson a Trae Young po 22 bodech.

Victor Wembanyama proti Dallasu:

Wembanyama přišel o druhou půlku minulého ročníku kvůli zdravotním potížím a přes léto na sobě výrazně pracoval, což prokázal hned v prvním utkání. Na hřišti dominoval i v soubojích s vyhlášeným obráncem Anthonym Davisem a popáté v kariéře překonal hranici 40 bodů.

Wembanyama vyšší a vyšší, nejstarší tým historie i zranění na startu. NBA je tu

Na straně Dallasu nastoupil v základní sestavě Cooper Flagg a v 18 letech se tak stal druhým nejmladším hráčem v historii NBA, který si stoupl do zahajovací pětky. Jen LeBron James byl ještě o dva dny mladší. Jednička letošního draftu stihla za 31 minut na hřišti 10 bodů a 10 doskoků.

Zazářil však jiný nováček V. J. Edgecombe, který 34 body přispěl Philadelphii k cenné výhře nad Bostonem. Postaral se tak o třetí nejlepší výkon nováčka v úvodním utkání v historii soutěže. Naposledy dal více bodů při svém debutu legendární Wilt Chamberlain, který v roce 1959 nastřílel 43 bodů. Edgecombe tak pokořil i klubový rekord nováčka, který od roku 1996 držel s 30 body Allen Iverson.

V. J. Edgecombe proti Bostonu:

Edgecombe zastínil i výkon spoluhráče Maxeyho, který proměnil sedm trojek, a společně táhli tým za výhrou. Trojka letošního draftu Edgecombe však paradoxně málem pomohl Bostonu, když osm sekund před koncem neproměnil dva trestné hody. Boston tak měl poslední útok, ale Payton Pritchard ani nadvakrát neuspěl.

V dobré formě vstoupil do sezony také Janis Adetokunbo, který 37 body a 14 doskoky přispěl Milwaukee k výhře 133:120 nad Washingtonem. Ja Morant z Memphisu zas 35 body řídil výhru 128:122 nad New Orleans.

New York v souboji dvou favoritů Východní konference uspěl doma proti Clevelandu 119:111, v poslední čtvrtině si pomohl šňůrou 14:0. O. G. Anunoby k tomu přispěl 24 body a 14 doskoky, přestože hrál s poraněným kotníkem. Clevelandu nestačilo 31 bodů Donovana Mitchella.

Momenty ze zápasu New York – Cleveland:

O překvapení se postaral Utah, který si doma vyšlápl 129:108 na favorizované Los Angeles Clippers. Zkušení hosté nezachytili tempo a v průběhu zápasu prohrávali už o 39 bodů. Podobně jako pro Toronto to byl pro Utah bodový rekord v prvním duelu sezony. Jazz si k tomu pomohli mimo jiné 38 asistencemi.

NBA – výsledky

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 119:111
Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 136:117
Orlando Magic - Miami Heat 125:121
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 116:117
Atlanta Hawks - Toronto Raptors 118:138
Chicago Bulls - Detroit Pistons 115:111
Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 128:122
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 133:120
Utah Jazz - LA Clippers 129:108
Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 92:125
Phoenix Suns - Sacramento Kings 120:116
Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 114:118

Výsledky

