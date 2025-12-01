Epická bitva s Krejčího dotekem. Atlanta udolala soky až ve druhém prodloužení

Autor: ,
  7:34aktualizováno  8:13
Atlanta Hawks v NBA vybojovali výhru v hale Philadelphie 76ers 142:134 po druhém prodloužení. Český basketbalista Vít Krejčí k tomu pomohl pěti body, pěti doskoky a přidal asistenci, dva zisky i bloky za 26 minut na hřišti. Hlavní hvězdou týmu Hawks byl Jalen Johnson, který si 41 body vytvořil osobní maximum a připojil 14 doskoků a sedm asistencí. Atlanta po sedmém vítězství z posledních deseti zápasů drží pátou příčku v tabulce Východní konference.
Fotogalerie3

Jalen Johnson (v bílém) z Atlanta Hawks pod košem Philadelphia 76ers, neubránili ho Adem Bona (vlevo) a Dom Barlow. | foto: Chris SzagolaAP

Krejčí tentokrát trefil jedinou střelu, ale důležitou, protože trojkou snížil ve třetí čtvrtině náskok domácích na šest bodů. Fanoušky bavil zejména svou obranou a nutil hvězdy soupeře k chybám. Přispěl tak k tomu, že Atlanta otočila skóre a šest minut před koncem vedla 101:93. Pak ale vystřídal a Hawks v poslední minutě promrhali osmibodové vedení. Devět sekund před koncem srovnal trojkou Tyrese Maxey, se 44 body nejlepší střelec zápasu, který během 52 minut stihl i devět asistencí a sedm doskoků.

V poslední sekundě prodloužení Atlantu zachránil Johnson: vybojoval faul a proměnil oba trestné hody, čímž poslal zápas do druhého prodloužení. V něm Krejčí neopustil hřiště a byl u důležitého okamžiku, protože v útoku doskočil míč a nahrál na trojku Nickeilu Alexanderu-Walkerovi a ten poslal Atlantu do vedení. Vzápětí Johnson dvěma trojkami po sobě rozhodl.

Jalen Johnson z Atlanta Hawks smečuje po příhře Nickeila Alexandera-Walkera.

Už sedmou výhru za sebou slaví Los Angeles Lakers, kteří doma přehráli New Orleans Pelicans 133:121 i bez odpočívajícího LeBrona Jamese. Znovu zářil Luka Dončič: dal 20 ze svých 34 bodů už v první čtvrtině a pomohl k tomu, že v úvodní dvanáctiminutovce nastříleli Lakers 46 bodů, což je nejvíc, co dali za čtvrtinu v této sezoně a zároveň to byla pátá nejlepší první čtvrtina v historii slavného klubu. Austin Reaves přispěl k výhře 33 body.

Lakers drží druhou příčku v Západní konferenci za suverénním obhájcem titulu Oklahoma City Thunder, který zvítězil 123:115 nad Portland Trail Blazers a připsal si už dvanáctou výhru v řadě a jubilejní dvacátou v sezoně. Shai Gilgeous-Alexander k tomu pomohl 26 body. Blazers nestačilo 31 bodů, 19 doskoků a 10 asistencí izraelského univerzála Deniho Avdiji.

Thunder oplatili Portlandu svou zatím jedinou porážku v ročníku. Oklahoma City prožívá druhý nejlepší start do sezony v historii NBA. Lepší byli jen v sezoně 2015-16 Golden State Warriors s bilancí 24-0.

Boston Celtics zvítězili 117:115 nad Cleveland Cavaliers. V posledních dvou minutách sice málem promrhali jedenáctibodový náskok, ale Cavaliers velký obrat nedotáhli. Proti byl Payton Pritchard, který dal v závěru šest ze svých 42 bodů, což je jeho maximum v sezoně. Jaylen Brown pak Celtics přispěl svým čtvrtým triple doublem kariéry za 19 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí.

New York Knicks v souboji o druhé místo v tabulce Východní konference přehráli Toronto Raptors 116:94. Knicks dominovali zejména na doskoku, kde přeskákali Raptors 61:40. Mitchell Robinson za 16 minut na hřišti stihl 15 doskoků, z toho sedm v útoku. Nejlepším střelcem byl s 22 body Karl-Anthony Towns.

NBA – výsledky

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 115:117
Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 134:142 po druhém prodl. (za hosty Krejčí 5 bodů, 5 doskoků, 1 asistence)
New York Knicks - Toronto Raptors 116:94
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 115:123
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 125:112
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 107:115
Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 133:121
Utah Jazz - Houston Rockets 101:129

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Estonsko vs. ČeskoBasketbal - 1. fáze - utkání skupiny H - 1. 12. 2025:Estonsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
1. 12. 19:00
  • 1.80
  • 13.30
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Epická bitva s Krejčího dotekem. Atlanta udolala soky až ve druhém prodloužení

Jalen Johnson (v bílém) z Atlanta Hawks pod košem Philadelphia 76ers,...

Atlanta Hawks v NBA vybojovali výhru v hale Philadelphie 76ers 142:134 po druhém prodloužení. Český basketbalista Vít Krejčí k tomu pomohl pěti body, pěti doskoky a přidal asistenci, dva zisky i...

1. prosince 2025  7:34,  aktualizováno  8:13

Po Dostálovi se Anaheimu zranil i Mrázek, proti Chicagu nedochytal

Aktualizujeme
Petr Mrázek z Anaheim Ducks se nechává ošetřit.

Ve čtyřech nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů nikdo nebodoval. Do akce šel brankář Anaheimu Petr Mrázek, kvůli zranění ale utkání proti Chicagu nedochytal. Za stavu 3:3 jej v 49. minutě nahradil...

1. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:03

V estonském pekle. Češi chtějí odplatu, velebí nového kouče i Satoranského

Tomáš Satoranský při tréninku před utkáním kvalifikace mistrovství světa 2027...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Vzhledem k tomu, že v Tallinnu se v tomto ročním období stmívá už po čtvrté hodině odpolední, z místní haly byla při večerním tréninku českých basketbalistů vidět jen přední strana, lehce ozářená...

1. prosince 2025  7:40

Trousilův hattrick na Letné i nevěřící Patrák. Jak Pardubice dokráčely k senzaci

Pardubický kouč Jan Trousil slaví gól na Spartě.

Mluvil věcně a docela střídmě, ale dojatý byl. „Mlaďas s manželkou, kteří byli na tribuně, mi říkali, že by to mohlo vyjít,“ pravil Jan Trousil, trenér fotbalových Pardubic. Ale vy byste tomu snad...

1. prosince 2025

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

vydáno 1. prosince 2025

A přece to jde. Příběh ženské štafety: léta krize, zlatá éra, tápání a návrat na stupně

Premium
Markétu Davidovou vítají v cíli Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie...

Těsně před startem sobotní ženské štafety v Östersundu se nad biatlonovým areálem objevila duha. „A za chvíli bác, holky bronz. Náhoda? Nemyslím si,“ smál se Petr Slavík, fotograf českého týmu. Lepší...

1. prosince 2025

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

30. listopadu 2025  22:27

Snad to byl poslední výpadek. To bylo neakceptovatelné, říká kapitán Sparty

Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.

Po ostudné porážce s Pardubicemi (2:4) se Lukáš Haraslín, kapitán sparťanských fotbalistů, vydal s omluvou pod kotel radikálních fanoušků. „Po takovém zápase mají právo být naštvaní. Co jsme...

30. listopadu 2025  22:23

Tři slalomy, tři vítězství. Shiffrinová zatím vládne, řádí i 19letá Albánka

Američanka Mikaela Shiffrinová slaví domácí vítězství ve slalomu v Copper...

Američanka Mikaela Shiffrinová ovládla i třetí slalom v nové sezoně Světového poháru. Hvězdná lyžařka tentokrát zvítězila v Copper Mountain. Česká lyžařka Celine Sommerová vypadla v prvním kole,...

30. listopadu 2025  22:20

Atletika si zvolila vládce. Ocenění získali Duplantis a McLaughlinová-Levroneová

Sydney McLaughlinová-Levroneová po vítězství na hladké čtvrtce pózuje u tabule...

Nejlepšími atlety světa jsou tyčkařský král Armand Duplantis a Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová, která na mistrovství světa v Tokiu zaběhla druhý nejlepší čas historie na 400 metrů. Ocenění...

30. listopadu 2025,  aktualizováno  22:05

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

30. listopadu 2025  21:46,  aktualizováno  21:59

Další titul Verstappena je zase o něco reálnější. Ale Norris má vše ve svých rukou

Max Verstappen z Red Bullu slaví vítězství ve Velké ceně Kataru.

1. Max Verstappen, 2. Oscar Piastri, 4. Lando Norris. Pokud bude pořadí závěrečného závodu sezony F1 v Abú Zabí vypadat takto, mistrem světa bude úřadující šampion Verstappen. Poté, co tým McLaren...

30. listopadu 2025  21:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.