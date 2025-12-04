Krejčímu stejně jako celému týmu zápas nevyšel. Trefil jedinou ze šesti střel zpoza oblouku a přidal ještě dvoubodový koš. Dopustil se také tří ztrát a ve statistice plus/minus byl s -25 body nejhorším hráčem Hawks. Lídrem domácích byl s 21 body Nickeil Alexander-Walker. Oslabený celek bez Traeho Younga, Kristapse Porzingise či Jalena Johnsona zaostával na doskoku (38:54) a zaznamenal dohromady 16 ztrát.
Clippers i díky tomu utnuli sérii pěti porážek. Uspěli v prvním zápase poté, co propustili veterána Chrise Paula. Tahounem losangeleského celku, který vyhrál teprve pošesté v sezoně, byl James Harden, autor 27 bodů a 9 doskoků.
Letíš domů, legendo. Clippers se podivně zbavili Paula, pro ikonu už nemají místo
Kanadský rozehrávač Denveru Murray si vylepšil sezonní maximum, když pouze o tři body zaostal za osobním rekordem, deset trojek ovšem je jeho nové maximum. Hvězdný spoluhráč Nikola Jokič s 24 body, 13 asistencemi a 8 doskoky útočil na další triple double.
Nuggets v utkání stříleli s téměř šedesátiprocentní úspěšností a trefili 17 z 28 trojek. S bilancí 15-6 si upevnili čtvrté místo v Západní konferenci, finalisté minulé sezony Pacers zůstali na čtyřech výhrách a horší bilanci mají v lize jen New Orleans a Washington.
Jamal Murray proti Indianě:
Pouze tři minuty odehrál dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA Janis Adetokunbo, přesto Milwaukee zvítězilo nad lídrem Východní konference Detroitem 113:109. Hvězdný Řek musel z utkání záhy odstoupit s poraněným pravým lýtkem, jeho tým pak ale nezlomila ani osmnáctibodová ztráta z první čtvrtiny.
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 110:122