Krejčí a spol. zklamali proti trápícím se Clippers. Murray mezi padesátibodové

Autor: ,
  8:28aktualizováno  9:14
Atlanta Hawks s Vítem Krejčím prohráli v NBA domácí zápas s Los Angeles Clippers 92:115. Český basketbalista zaznamenal za 21 minut hry pět bodů, tři doskoky a jednu asistenci. Hvězdou středečního programu byl Jamal Murray, jenž dovedl Denver 52 body k výhře 135:120 na palubovce Indiany. V utkání proměnil 10 z 11 tříbodových pokusů.
Vít Krejčí z Atlanta Hawks střílí na koš LA Clippers, brání ho Ivica Zubac.

Vít Krejčí z Atlanta Hawks střílí na koš LA Clippers, brání ho Ivica Zubac. | foto: Dale ZanineReuters

Vít Krejčí (vpravo) z Atlanta Hawks a Kawhi Leonard z Los Angeles Clippers...
Karl-Anthony Towns (32) z New York Knicks málem skončil na lavičce Charlotte...
LaMelo Ball ze Charlotte Hornets a jeho trenér Charles Lee se přou.
Kobe Sanders (v červeném) z Los Angeles Clippers atakuje koš Atlanta Hawks,...
12 fotografií

Krejčímu stejně jako celému týmu zápas nevyšel. Trefil jedinou ze šesti střel zpoza oblouku a přidal ještě dvoubodový koš. Dopustil se také tří ztrát a ve statistice plus/minus byl s -25 body nejhorším hráčem Hawks. Lídrem domácích byl s 21 body Nickeil Alexander-Walker. Oslabený celek bez Traeho Younga, Kristapse Porzingise či Jalena Johnsona zaostával na doskoku (38:54) a zaznamenal dohromady 16 ztrát.

Clippers i díky tomu utnuli sérii pěti porážek. Uspěli v prvním zápase poté, co propustili veterána Chrise Paula. Tahounem losangeleského celku, který vyhrál teprve pošesté v sezoně, byl James Harden, autor 27 bodů a 9 doskoků.

Letíš domů, legendo. Clippers se podivně zbavili Paula, pro ikonu už nemají místo

Kanadský rozehrávač Denveru Murray si vylepšil sezonní maximum, když pouze o tři body zaostal za osobním rekordem, deset trojek ovšem je jeho nové maximum. Hvězdný spoluhráč Nikola Jokič s 24 body, 13 asistencemi a 8 doskoky útočil na další triple double.

Nuggets v utkání stříleli s téměř šedesátiprocentní úspěšností a trefili 17 z 28 trojek. S bilancí 15-6 si upevnili čtvrté místo v Západní konferenci, finalisté minulé sezony Pacers zůstali na čtyřech výhrách a horší bilanci mají v lize jen New Orleans a Washington.

Jamal Murray proti Indianě:

Pouze tři minuty odehrál dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA Janis Adetokunbo, přesto Milwaukee zvítězilo nad lídrem Východní konference Detroitem 113:109. Hvězdný Řek musel z utkání záhy odstoupit s poraněným pravým lýtkem, jeho tým pak ale nezlomila ani osmnáctibodová ztráta z první čtvrtiny.

NBA – výsledky

Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 110:122
Indiana Pacers - Denver Nuggets 120:135
Orlando Magic - San Antonio Spurs 112:114
Atlanta Hawks - Los Angeles Clippers 92:115 (za domácí Krejčí 5 bodů, 3 doskoky, 1 asistence)
New York Knicks - Charlotte Hornets 119:104
Chicago Bulls - Brooklyn Nets 103:113
Houston Rockets - Sacramento Kings 121:95
Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 113:109
Dallas Mavericks - Miami Heat 118:108

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

Lidé kopírují influencery, ale tělo máme každý jiné, říká známý fyzioterapeut

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je fyzioterapeut Michal Novotný.

Rukama mu prošli světoví tenisté i hollywoodské hvězdy. Fyzioterapeut Michal Novotný v Rozstřelu prozradil, jak určuje diagnózu za minutu, proč jsou mobily nepřítelem výkonu i proč bychom se měli...

4. prosince 2025

Krejčí a spol. zklamali proti trápícím se Clippers. Murray mezi padesátibodové

Vít Krejčí z Atlanta Hawks střílí na koš LA Clippers, brání ho Ivica Zubac.

Atlanta Hawks s Vítem Krejčím prohráli v NBA domácí zápas s Los Angeles Clippers 92:115. Český basketbalista zaznamenal za 21 minut hry pět bodů, tři doskoky a jednu asistenci. Hvězdou středečního...

4. prosince 2025  8:28,  aktualizováno  9:14

Velká cena Abú Zabí formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Lando Norris na čele závodu krátce po startu Velké ceny Abú Zabí

Drama vrcholí, poslední letošní závod mistrovství světa ve formuli 1 určí šampiona. Na unikátním okruhu Yas Marina v Abú Zabí se začíná pátečními tréninky a vše vyvrcholí v neděli 7. prosince od...

4. prosince 2025

Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

Scott McTominay oslavuje postup na mistrovství světa i s rohovým praporkem.

Je to jedna z hlavních priorit v rámci dalších pravidlových úprav. O rozšíření pravomocí pro videorozhodčí ve fotbale se pravidelně diskutuje už dlouhé měsíce. Kromě kontroly chybně udělených druhých...

4. prosince 2025

Vejmelka vynuloval Anaheim, Dobeš slavil výhru nad Winnipegem

Karel Vejmelka v bráně Utah Mammoth během duelu s Anaheim Ducks.

Ve středu se v NHL zrodily dva sedmigólové výprasky. Anaheim propadl 0:7 s Utahem, za který uhájil čisté konto český gólman Karel Vejmelka. San Jose pak před svými fanoušky zklamalo pro změnu po...

4. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:10

Špotáková o nové hale, Ústí i fotbalistech: Ať se zklidní, můžeme tam házet!

Ústí nad Labem, 2.12. 2025, Atletická multifunkční hala v Ústí nad Labem...

Když spatřila vizualizaci nové atletické haly, která má vyrůst v Ústí nad Labem do roku 2028 a za 600 milionů korun, dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková málem oněměla. „Pecka, bomba!“...

4. prosince 2025  7:40

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

4. prosince 2025  7:15

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

Premium
Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Západ, a především Skandinávci dávají najevo velké rozhořčení. Rusko naopak oslavuje zatím největší triumf na poli sportovní diplomacie od chvíle, kdy rozpoutalo brutální agresi na Ukrajině.

4. prosince 2025

Liverpool se Sunderlandem jen remizoval, Leeds si poradil s Chelsea. Vyhrál i Arsenal

Ao Tanaka z Leedsu se na kolenou raduje z trefy proti Chelsea.

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 14. kole porazil doma 2:0 Brentford. Nováček Sunderland remizoval 1:1 na půdě trápícího se obhájce titulu Liverpoolu. Wolverhampton bez zraněného Ladislava...

3. prosince 2025  20:25,  aktualizováno  23:29

Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když...

3. prosince 2025  22:41

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Plavec Čejka získal na ME v krátkém bazénu bronz na znakařské dvoustovce

Jan Čejka překonal na znakařské padesátce český rekord.

Plavec Jan Čejka získal na mistrovství Evropy v krátkém bazénu bronz na 200 metrů znak. Vlastní český rekord ze semifinále na šampionátu v Lublinu zlepšil o dalších 34 setin sekundy na 1:49,43....

3. prosince 2025  19:33,  aktualizováno  21:18

Jihlava využila zaváhání Slavie, po výhře nad Zlínem se přiblížila první příčce

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Hokejisté Jihlavy zvládli reprízu posledního finále první ligy, Zlín doma porazili 4:0 a na vedoucí Slavii po 28. kole ztrácejí už pouze pět bodů. Berani, kteří v pátek po deseti nezdarech za sebou...

3. prosince 2025  21:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.