Krejčí poprvé v základu, rozjetý Detroit ale nezastavil. LeBron má v NBA další rekord

  7:17aktualizováno  8:09
Vít Krejčí poprvé v ročníku NBA nastoupil v základní sestavě Atlanta Hawks, devíti body však nepomohl odvrátit porážku s basketbalovými Detroit Pistons 112:120. Pro ně to byl jedenáctý úspěch v řadě. LeBron James odehrál první zápas ve své 23. sezoně a vytvořil nový rekord soutěže, jeho LA Lakers uspěli doma proti Utah Jazz 140:126.
Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons najíždí ke koši Atlanta Hawks, brání ho...

Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons najíždí ke koši Atlanta Hawks, brání ho Vít Krejčí (27).

Keyonte George (vlevo) z Utah Jazz a Luka Dončič z LA Lakers jsou ve při
Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks střílí na koš Detroit Pistons.
Ace Bailey z Utah Jazz smečuje do koše Los Angeles Lakers, sleduje ho LeBron...
LeBron James (23) z Los Angeles Lakers útočí v zápase s Utah Jazz, hledí si ho...
Proti lídrovi Východní konference sice Hawks i v oslabené sestavě odolávali až do úplného konce, ale na výhru to nestačilo. Jedenáctá výhra za sebou je pro Pistons nejdelší série od roku 2008 a už jen dvě vítězství je dělí od vyrovnání klubového rekordu z roku 2004.

Atlantě chyběli tři hráči základní sestavy – Trae Young, Kristaps Porzingis a Zaccharie Risacher. Trenér Quin Snyder tak poprvé v sezoně postavil od začátku Krejčího. Český reprezentant strávil na hřišti 36 minut, nejvíce v sezoně, a trefil tři z osmi trojkových pokusů. Přidal tři doskoky a dvě asistence. Jeho hlavní rolí ale byla především obrana a s ním na hřišti dokonce Atlanta o bod vyhrála.

Momenty ze zápasu Atlanta – Detroit:

Když šel poprvé střídat, Detroit rázem odskočil na rozdíl 14 bodů. Ve druhé čtvrtině Hawks prohrávali dokonce o 19 bodů, ale dokázali se vrátit do zápasu a minutu a půl před koncem byl rozdíl pouhé dva body. Pak ale dvěma koši rozhodl Cade Cunningham, který se po třízápasové absenci vrátil 25 body a 10 asistencemi.

Krejčí se ještě pokusil porážku odvrátit, když dal během tří vteřin dvě rychlé trojky ihned z rozehrání z autu, přičemž ta druhá z velké dálky a z otočky byla velmi těžká. Detroit však přesnými trestnými hody výhru uhájil.

Los Angeles Lakers poprvé v sezoně nastoupili i s uzdraveným nejlepším střelcem historie LeBronem Jamesem a doma přestříleli Utah 140:126. James k tomu pomohl 11 body a 12 asistencemi, hlavní hvězdou však byl Luka Dončič s 37 body a 10 asistencemi a potvrdil tak roli nejlepšího střelce sezony. Austin Reaves přidal 26 bodů a Deandre Ayton 20 bodů a 14 doskoků. V úvodu sice Lakers prohrávali až o 11 bodů, ale pak skóre otočili a sami vedli až o 23 bodů.

Orlando si vyšláplo doma na Golden State 121:113. Hostům nestačilo ani 34 bodů a 9 asistencí Stephena Curryho. Boston pak vyhrál 113:99 na hřišti Brooklynu, který má na kontě stále jen dvě výhry a je tak třetím nejhorším týmem soutěže.

NBA – výsledky

Atlanta Hawks - Detroit Pistons 112:120 (za domácí Krejčí 9 bodů, 3 doskoky, 2 asistence)
Orlando Magic - Golden State Warriors 121:113
Brooklyn Nets - Boston Celtics 99:113
San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 111:101
Los Angeles Lakers - Utah Jazz 140:126
Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 110:127

Krejčí poprvé v základu, rozjetý Detroit ale nezastavil. LeBron má v NBA další rekord

