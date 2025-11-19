Proti lídrovi Východní konference sice Hawks i v oslabené sestavě odolávali až do úplného konce, ale na výhru to nestačilo. Jedenáctá výhra za sebou je pro Pistons nejdelší série od roku 2008 a už jen dvě vítězství je dělí od vyrovnání klubového rekordu z roku 2004.
Atlantě chyběli tři hráči základní sestavy – Trae Young, Kristaps Porzingis a Zaccharie Risacher. Trenér Quin Snyder tak poprvé v sezoně postavil od začátku Krejčího. Český reprezentant strávil na hřišti 36 minut, nejvíce v sezoně, a trefil tři z osmi trojkových pokusů. Přidal tři doskoky a dvě asistence. Jeho hlavní rolí ale byla především obrana a s ním na hřišti dokonce Atlanta o bod vyhrála.
Momenty ze zápasu Atlanta – Detroit:
Když šel poprvé střídat, Detroit rázem odskočil na rozdíl 14 bodů. Ve druhé čtvrtině Hawks prohrávali dokonce o 19 bodů, ale dokázali se vrátit do zápasu a minutu a půl před koncem byl rozdíl pouhé dva body. Pak ale dvěma koši rozhodl Cade Cunningham, který se po třízápasové absenci vrátil 25 body a 10 asistencemi.
Krejčí se ještě pokusil porážku odvrátit, když dal během tří vteřin dvě rychlé trojky ihned z rozehrání z autu, přičemž ta druhá z velké dálky a z otočky byla velmi těžká. Detroit však přesnými trestnými hody výhru uhájil.
Los Angeles Lakers poprvé v sezoně nastoupili i s uzdraveným nejlepším střelcem historie LeBronem Jamesem a doma přestříleli Utah 140:126. James k tomu pomohl 11 body a 12 asistencemi, hlavní hvězdou však byl Luka Dončič s 37 body a 10 asistencemi a potvrdil tak roli nejlepšího střelce sezony. Austin Reaves přidal 26 bodů a Deandre Ayton 20 bodů a 14 doskoků. V úvodu sice Lakers prohrávali až o 11 bodů, ale pak skóre otočili a sami vedli až o 23 bodů.
Orlando si vyšláplo doma na Golden State 121:113. Hostům nestačilo ani 34 bodů a 9 asistencí Stephena Curryho. Boston pak vyhrál 113:99 na hřišti Brooklynu, který má na kontě stále jen dvě výhry a je tak třetím nejhorším týmem soutěže.
NBA – výsledky
Atlanta Hawks - Detroit Pistons 112:120 (za domácí Krejčí 9 bodů, 3 doskoky, 2 asistence)