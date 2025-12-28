Krejčí mírnil prohru. Atlanta neudržela náskok a pošesté za sebou v NBA padla

Atlanta prohrála tři z posledních čtyř utkání rozdílem jednoho koše. V sobotu už ztrácela dokonce 18 bodů, ale dokázala skóre otočit a ještě půl minuty před koncem vedla. Jenže pak OG Anunoby doskočil v útoku a byl faulován a dvěma trestnými hody obrátil skóre ve prospěch New Yorku.
Hawks následný útok nezvládli, Trae Young ztratil míč a Anunoby dalšími trestnými hody výhru potvrdil. Nickeil Alexander-Walker se ještě trojkou pokusil srovnat, ale minul.
|
Krejčí dal jedenáct bodů, černá série Atlanty v NBA však pokračuje
Krejčí se do statistik zapsal jen třemi fauly a osmi střeleckými pokusy za tři body, z nichž tři proměnil. Jednu trojku dal v závěru první čtvrtiny, pak ve třetí části a na začátku čtvrté pomohl snížit ztrátu.
Z jeho spoluhráčů se nejvíce dařilo Onyekovi Okongwuovi, který nasbíral 31 bodů a 14 doskoků. Alexander-Walker přidal 25 bodů a Jalen Johnson 20 bodů, 9 doskoků a 12 asistencí. Zklamal naopak Young, který dal jen devět bodů a s ním na hřišti Hawks prohráli o 13 bodů. New York táhli Karl Anthony-Towns s 36 body a 15 doskoky a Jalen Brunson s 34 body.
Orlando zvítězilo nad Denverem 127:126, když zápas rozhodl šest sekund před koncem z trestných hodů Desmond Bane, autor 24 bodů. Hvězdou zápasu ale byl jeho spoluhráč Anthony Black, který si 38 body a sedmi trojkami vytvořil nové osobní rekordy.
Denveru, který ztratil vedení o 17 bodů, nepomohl ani Nikola Jokič, který si 34 body, 21 doskoky a 12 asistencemi připsal už 180. triple double kariéry. Srbský pivot je tak už jen jedno triple double od historicky druhé příčky, kterou drží Oscar Robertson. Zároveň to byl pro Jokiče už osmý zápas, ve kterém zapsal alespoň 30 bodů, 20 doskoků a 10 asistencí. V tom je druhý za Wiltem Chamberlainem, který měl takových zápasů šestnáct.
Do historie se zapsal také Russell Westbrook, který k výhře Sacramenta nad Dallasem 113:107 přispěl 21 body a devíti asistencemi a posunul se na 19. místo mezi nejlepšími střelci historie a dokonce na sedmé místo před Magica Johnsona v pořadí nejlepších nahrávačů. Na kontě už má 10.149 asistencí.
San Antonio přišlo o vítěznou sérii, po osmi výhrách překvapivě doma podlehlo Utahu 114:127. Spurs postrádali zraněného hlavního rozehrávače De’Aarona Foxe, přesto byli favority. Nezvládli ale druhou čtvrtinu, kterou prohráli 20:38 a ztrátu už nedohnali i přes 32 bodů francouzské hvězdy Victora Wembanyamy.
Utahu se tak povedlo ve dvou dnech porazit dva ze tří nejlepších týmů soutěže, poté co v pátek přemohli lídra Východu Detroit. Lauri Markkanen k tomu dnes přispěl 29 body, Keyonte George 28 body.
O překvapení se postaral také Brooklyn, který zvítězil na hřišti Minnesoty 123:107. Hlavní zásluhu na tom měl Cam Thomas, který se po téměř dvouměsíční absenci vrátil do hry 30 body.
Vydařený návrat prožil i Janis Adetokunbo, jenž po osmizápasové pauze dovedl Milwaukee k výhře 112:103 nad Chicagem 29 nastřílenými body. Houston zvítězil 117:100 nad Clevelandem, přestože postrádal klíčového pivota Alperena Sengüna. Kevin Durant k tomu pomohl 30 body. Miami dalo při výhře 142:116 nad Indianou ve druhé půli 83 bodů, což je nový klubový rekord.
Výsledky basketbalové NBA
Sacramento - Dallas 113:107