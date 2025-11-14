Hráči Hawks si pomohli 24 úspěšnými tříbodovými pokusy, což je maximum této sezony v rámci celé NBA. V první půli trefili z dálky 15 střel, nový klubový rekord. A Krejčí se na tom podílel pěti trojkami z pěti pokusů. Ve druhé půli ještě připojil šestou.
Hlavní hvězdou zápasu byl jeho spoluhráč Jalen Johnson, který k 31 bodům přičlenil 18 doskoků, 14 asistencí a sedm zisků. Onyeka Okongwu si střelecké osobáky vylepšil na 32 bodů a osm trojek.
|
Krejčí vytáhl trumf. Ne náhodou, míní Welsch. Co vedlo k rekordnímu večeru?
Jazz nestačilo ani 40 bodů z ruky finského podkošového hráče Lauriho Markkanena. Pětka letošního draftu Ace Bailey si kariérní maximum posunul na 21 bodů.
Jalen Johnson v zápase proti Utahu:
připravujeme další podrobnosti
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 113:126