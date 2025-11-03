Los Angeles Lakers přestříleli Miami Heat 130:120, když vedle obvyklých lídrů ofenzivy Luky Dončiče (29 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí) a Austina Reavese (26 bodů a 11 asistencí) znovu zaujal náhradník Jake LaRavia. Tentokrát se blýskl 25 body, osmi doskoky a čtyřmi zisky.
Lakers uspěli i bez LeBrona Jamese a Deandreho Aytona, navíc Dončič neměl nejlepší střelecký den, proměnil jen jednu z 11 trojek a poprvé v sezoně nepřekonal čtyřicetibodovou hranici.
Atlanta Hawks bez rozehrávače Trae Younga podlehli Cleveland Cavaliers 109:117. Na 17 minut dostal prostor český zástupce Vít Krejčí, z pěti střel vytěžil tři body, dodal dva doskoky a asistenci.
Krejčí se do hry dostal teprve potřetí v sezoně, trenér Quin Snyder jej poslal do hry už v první čtvrtině. O chvíli později český reprezentant proměnil trojku a pomáhal týmu dohnat dvoucifernou ztrátu z úvodu zápasu. Pokusil se i o dunk, ale Thomas Bryant ho zblokoval. Krejčí pak neuspěl s třemi dalšími trojkovými pokusy. A ani jemu se nepovedlo zastavit skvěle hrajícího Donovana Mitchella, který řídil výhru Clevelandu 37 body.
Atlanta se dlouho držela, ještě čtyři a půl minuty před koncem ztrácela jen dva body, pak ale dal dva koše Evan Mobley, trojku přidal Jaylon Tyson, koš s faulem Mitchell a rázem měl Cleveland dvouciferný náskok do koncovky.
Oklahoma City podruhé za sebou začala sezonu sedmi výhrami. Proti New Orleans, které naopak čeká na první vítězství, měli Thunder zápas pod kontrolou. Už po první čtvrtině vedli o 17 bodů a nejvíce pak o 36 bodů.
Osm hráčů vítězné sestavy mělo dvouciferný počet bodů, nejvíce Shai Gilgeous-Alexander 30. Už v 79 zápasech v řadě tak Gilgeous-Alexander dosáhl na alespoň 20 bodů, čímž vyrovnal Oscara Robertsona na druhém místě historických tabulek. Jen Wilt Chamberlain má dvě delší série: 92 a 196 utkání za sebou s minimálně 20 body. Isiah Hartenstein pomohl k výhře 14 body, 14 doskoky a osmi asistencemi.
Phoenix jako první v sezoně našel recept na francouzského pivota Victora Wembanyamu. Hvězdu San Antonia se Suns dařilo zdvojovat i bez míče, aby nemohla dostat přihrávku, a Wembanyama měl jen devět bodů i doskoků, čtyři bloky a šest ztrát. Dosud přitom měl průměr přes 30 bodů na zápas. Suns průběžně vedli až o 31 bodů. Devin Booker přispěl k výhře 28 body a 13 asistencemi.
Stejně jako San Antonio poprvé zaváhalo i Chicago. Doplatilo na to, že hned v úvodu dovolilo rozehrát se Jalenu Brunsonovi. Klíčový hráč Knicks dal už v první čtvrtině 19 ze svých 31 bodů a zajistil týmu dvouciferné vedení, které ve druhé půli narostlo až na 25 bodů. New York si k výhře pomohl i 20 trojkami s úspěšností 47 procent. Chicagu nestačil ani 19. triple double Joshe Giddeyho za 23 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí. Bulls přišli o sérii pěti výher, kterou v úvodu sezony měli poprvé od roku 1996.
NBA – výsledky
Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 105:129