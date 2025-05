Autor: iDNES.cz , ČTK

Aktualizujeme 7:11

Oklahoma City Thunder našli své zbraně pro finále Západní konference NBA už ve druhé půli úvodního zápasu. Minnesota Timberwolves stále hledají. Nejlepší celek základní části doma svého třetího soka pro play off zničil 114:88, když po přestávce dominoval 70:40. V letošních vyřazovacích bojích zámořské basketbalové ligy je to už počtvrté, kdy Thunder získali poločas minimálně třicetibodovým rozdílem. To žádný jiný tým v minulosti nedokázal.