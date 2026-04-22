Kolos Wembanyama se zřítil na bradu a ztratil vědomí. Krejčího Portland srovnal

  8:08
Basketbalisté Portlandu v úvodním kole play off NBA porazili San Antonio na jeho hřišti 106:103 a před domácími odvetami srovnali sérii na 1:1. Výhru Trail Blazers, kterou 31 body řídil Scoot Henderson, sledoval jen z lavičky český reprezentant Vít Krejčí. Také Philadelphia uspěla na hřišti favorizovaného Bostonu 111:97 a vyrovnala stav série. Los Angeles Lakers naopak doma uspěli proti Houstonu i podruhé a po výhře 101:94 vedou 2:0 na zápasy.
Victor Wembanyama po tvrdém nárazu na bradu. | foto: AP

San Antonio dohrávalo od druhé čtvrtiny bez své hvězdy Victora Wembanyamy. Francouzský pivot, který byl den předtím vyhlášen nejlepším obráncem soutěže, se při snaze najet do koše dostal do střetu s obráncem, spadl na zem bradou napřed a na chvíli ztratil vědomí.

Ze zápasu pak odstoupil s podezřením na otřes mozku. To se později potvrdilo a Wembanyama může přijít i o třetí zápas série. Podle předpisů musí nyní mít 48 hodin naprostý klid, poté musí projít prohlídkou.

Ošklivý pád Victora Wembanyamy:

„Má otřes mozku a je v protokolu a my samozřejmě podnikneme správné kroky,“ řekl trenér San Antonia Mitch Johnson. „Je to těžké. Protokol je protokol, takže se ho budeme držet stejně jako všichni ostatní a podle toho plánovat další kroky,“ dodal.

Portland v zápase rychle vedl 22:9, když deset bodů dal Henderson, jenže San Antonio ještě do konce první čtvrtiny skóre otočilo. Pak se hrálo vyrovnaně až do začátku poslední čtvrtiny, kdy Spurs šňůrou 13:0 získali čtrnáctibodové vedení. Portland však zabojoval a zápas znovu otočil. Pomohlo mu i to, že v posledních třech a půl minutách nedovolil domácím jediný koš ze hry. Zápas definitivně rozhodl smečí 12 vteřin před koncem Robert Williams na 104:101.

„Odehrát takový zápas proti tak skvělému týmu, to už něco znamená. Byli jsme silní nejen v útoku, ale především v obraně. A to hlavně Scoot Henderson. Táhl nás celý zápas. Když jsme to potřebovali, tak skóroval. Mnohokrát ubránil svého soupeře. On nám vyhrál zápas,“ prohlásil trenér Portlandu Tiago Splitter.

Houstonu se sice vrátil do sestavy Kevin Durant, ale ani to Rockets nepomohlo, aby oslabené Lakers bez Luky Dončiče a Austina Reavese udolali. Lakers opět táhl nejlepší střelec historie LeBron James, který i ve dvaačtyřiceti letech strávil na palubovce 40 minut a nasbíral 28 bodů, 8 doskoků a 7 asistencí. Měl však i výraznou pomoc, když Marcus Smart dal 25 bodů a Luke Kennard 23 bodů. Pro oba to byly jedny z jejich nejlepších výkonů v této sezoně a v play off v kariéře.

Bostonu proti Philadelphii nefungovala jeho hlavní zbraň v podobě střelby z dálky, když Celtics trefili jen 13 trojek z 50 pokusů a měli úspěšnost pouhých 26 procent. Naopak Sixers dali 19 trojek s téměř padesátiprocentní úspěšností a i bez zraněného pivota Joela Embiida v Bostonu uspěli.

Postarali se o to hlavně VJ Edgecombe a Tyrese Maxey, kteří dali dohromady 11 trojek a 59 bodů. Bostonu nepomohlo ani 36 bodů Jaylena Browna. Jason Tatum přidal 19 bodů, 14 doskoků a 9 asistencí, nikdo jiný z týmu Celtics ale na dvouciferný počet bodů nedosáhl.

1. kolo play off NBA

Východní konference - 2. zápas:
Boston - Philadelphia 97:111 (stav série 1:1)

Západní konference - 2. zápasy:
San Antonio - Portland 103:106 (stav série 1:1), LA Lakers - Houston 101:94 ( (stav série 2:0)

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem

Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku.

Hokejový útočník Pavel Zacha vstřelil rozdílový gól u výhry Bostonu 4:2 na ledě Buffala. Dvě asistence bral za vítěze David Pastrňák, jenž tak s průběžnými pěti zápisy kraluje produktivitě play off...

Kolos Wembanyama se zřítil na bradu a ztratil vědomí. Krejčího Portland srovnal

