Detroit v NBA ovládl divizi, Dončič po návratu z trestu nezpomaluje

Portland stále bez Víta Krejčího, který kvůli zranění lýtka vynechal už devátý zápas za sebou, zvítězil 114:104 v Los Angeles nad Clippers.
Na ukončení vítězné série domácích po pěti zápasech se podíleli zejména Deni Avdija, který zaznamenal 28 bodů, 11 doskoků a 8 asistencí, a Jrue Holiday, jenž trefil sedm trojek a dal 30 bodů. Lídrem v poraženém týmu byl s 23 body Kawhi Leonard, který odehrál 52. zápas v řadě s alespoň dvacetibodovým výkonem. Delší sérii v současnosti drží jen rekordman Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy (136).
Luka Dončič se po jednozápasovém trestu za technické chyby vrátil do sestavy Los Angeles Lakers a při domácí výhře nad Clevelandem 127:113 se blýskl 42 body a 12 asistencemi.
Slovinský křídelník a nejlepší střelec ligy ve třetím utkání za sebou překonal čtyřicetibodovou hranici a v tomto ročníku už má na kontě 16 takových zápasů. Lakers si čtvrtou výhrou za sebou a 50. v sezoně upevnili třetí pozici v Západní konferenci.
Phoenixu nestačilo 34 bodů Devina Bookera v Orlandu, kde Magic zvítězili 115:111. Milwaukee ukončilo sérii čtyř porážek výhrou 123:99 nad Dallasem. Newyorští Knicks podlehli 94:111 domácímu Houstonu, za který dal Kevin Durant 27 bodů. Rockets se po třetí výhře v řadě opět přiblížili ve Východní konferenci k přímému postupu do osmifinále play off, soupeř naopak potřetí za sebou prohrál a nedokázal se přiblížit ve Východní konferenci na kontakt k druhému Bostonu.
Výsledky NBA
