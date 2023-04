Clippers mají play off ve vlastních rukou. San Antonio spadlo na dno

Basketbalisté Los Angeles Clippers porazili oslabený Portland 136:125 a před závěrečným hracím dnem základní části NBA drží v Západní konferenci pozici v první šestce znamenající přímý postup do play off. Dnes jim k jejímu udržení bude stačit bez ohledu na výsledky pronásledovatelů z New Orleans a městských rivalů Lakers vyhrát ve Phoenixu, který by byl i jejich potenciálním soupeřem v play off.