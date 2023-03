Jokič versus Adetokunbo. Souboj nejlepších týmů NBA ovládl Denver

Milwaukee, které je nejlepším týmem soutěže, přitom v Denveru mělo navrch v prvním poločase a vedlo až o 10 bodů. Jenže třetí čtvrtina patřila Nuggets, kteří ji vyhráli o 15 bodů a získali zápas pod kontrolu. Jokičovi v tom hodně pomáhal Jamal Murray, autor 26 bodů.

„Je to hezká výhra a máme z ní radost, ale zatím nic neznamená. Naším cílem je něco předvést v play off. Až tam se budou takové výhry počítat,“ prohlásil Jokič.

Phoenix po slabším období zabral a vyhrál nad Philadelphií jasně 125:105. Uspěl zejména díky silnější lavičce, která podpořila nejlepšího střelce týmu Devina Bookera, jenž nasbíral 29 bodů. Sixers se spoléhali hlavně na autora 37 bodů Tyrese Maxeyho a Joela Embiida, který dal 28 bodů a nadále vládne tabulce střelců.

Philadelphia si i přes porážku drží třetí příčku na Východě, Phoenix se vrátil na čtvrtou pozici Západní konference před Los Angeles Clippers, kteří prohráli 110:131 s New Orleans. Pro Pelicans to byla velmi důležitá výhra v boji o předkolo play off, kde je tabulka extrémně vyrovnaná. Nyní je New Orleans deváté a mimo postové pozice figuruje Dallas. New Orleans táhli Brandon Ingram a Trey Murphy s 32 body.

Atlanta přestřílela Indianu 143:130, když osm hráčů na každé straně mělo dvouciferný počet bodů. Nebyl mezi nimi český reprezentant Vít Krejčí, který tentokrát od trenéra Atlanty šanci nedostal. Hawks si nadále drží osmou příčku ve Východní konferenci.

Atlanta vyhrála i přesto, že ve třetí čtvrtině za vyrovnaného skóre přišla o Trae Younga. Lídr týmu byl vyloučen poté, co rozhodčímu zbytečně tvrdě hodil míč a vyjádřil tak nespokojenost s tím, že mu byl odpískán útočný faul při střelbě, kdy roztáhl nohy. Dostal za to už 15. technickou chybu v sezoně. „Tohle prostě nesmí. Ví to, upozorňoval jsem ho na to,“ řekl trenér Atlanty Quin Snyder.

Náhradníci obou týmů dali dohromady 133 bodů a téměř se vyrovnali základním pětkám. „Obě lavičky byly dnes úžasné a zápasu pomohly. proto je skóre tak vysoké,“ dodal Snyder.