Embiidových 46 bodů nestačilo na Golden State, Dallas překvapivě prohrál

Warriors prohrávali až o 11 bodů a v poslední části jim Embiid dal 13 bodů v řadě, přesto v boji o play off uspěli a dosáhli doma na jedenáctou výhru v řadě. Klíčovým košem byla trojka Jordana Poolea minutu a 18 sekund před koncem za stavu 112:110, po níž už Philadelphia neměla síly na zvrat.

Poole táhl Golden State s 33 body včetně šesti trojek, Stephen Curry nasbíral 29 bodů. Warriors jsou na západě šestí, Philadelphia i přes porážku drží na východě třetí místo. Embiid k 46 bodům přidal devět doskoků a osm asistencí.

Steph Curry (vlevo) z Golden State v rozhovoru s Joelem Embiidem z Philadelphie.

Osmí Lakers zdolali Oklahomu City 116:111. Při absencích LeBrona Jamese, D’Angela Russella a Mohameda Bamby byl lídrem Anthony Davis s 37 body a 15 doskoky. Domácím se povedla první čtvrtina (41:25) a vedli až o 17 bodů, Davisovi pak nejvíce pomáhal rozehrávač Dennis Schröder, který 13 ze svých 21 bodů dal ve druhém poločase.

Basketbalisté Dallasu nestačili překvapivě doma na Charlotte, kterému navzdory 34 bodům, 10 doskokům a osmi asistencím Luky Dončiče podlehli 109:117. „Před zápasem jsme se bavili o tom, o co hrajeme: o play off, o titul. A hned v první části dostaneme 37 bodů. Asi nás play off moc nezajímá,“ zlobil se trenér Jason Kidd.

Dallas proti předposlednímu týmu tabulky Východní konference ztrácel až o 21 bodů a nedařilo se Kyriemu Irvingovi, který nasbíral 18 bodů a devět doskoků, ale trefil jen šest z 16 střel. Hornets táhl PJ Washingon s 28 body, 25 bodů přidal Gordon Hayward.

Ze západní části NBA si po Denveru zajistil účast v play off Memphis. Už do poločasu zasypal Houston 83 body. Grizzlies táhli Luke Kennard, jenž na 30 bodů potřeboval pouze 11 tříbodových pokusů a 10 proměnil, a Desmond Bane s 25 body. Ja Morant přidal bodů 18.