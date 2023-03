Jokič srazil Memphis 25. triple doublem v sezoně. Brooklyn obral Boston

Memphis měl zřejmě poslední šanci, jak ještě sesadit Denver z prvního místa v Západní konferenci. Po třech čtvrtinách držel s Nuggets vyrovnané skóre 80:80, závěr ale patřil Denveru. A to hlavně díky Jamalu Murraymu, který dal 11 ze svých 22 bodů v poslední čtvrtině. Memphisu nestačilo ani 27 bodů a 10 asistencí Ja Moranta, který hrál s maskou kvůli zlomenině nosu.

Ztráty Memphisu využilo třetí Sacramento, které už je za Grizzlies v závěsu o jedinou výhru. V pátek si připsalo páté vítězství za sebou, když udolalo Los Angeles Clippers 128:127. Zápas rozhodl z trestných hodů sedm vteřin před koncem Domantas Sabonis, autor 23 bodů. De’Aaron Fox dal 33 bodů. Clippers nestačilo ani 27 bodů a 10 asistencí Russella Westbrooka, od jehož příchodu z Lakers prohrál tým všech pět zápasů. Porážku ještě mohl zvrátit Paul George, ale v poslední vteřině minul trojku a nerozšířil bilanci 28 bodů.

Boston nečekaně selhal s Brooklynem, přestože do zápasu skvěle vstoupil a první čtvrtinu vyhrál 37:15. Vedl už o 28 bodů, ale Brooklyn se ještě do poločasu vzpamatoval, ve druhé čtvrtině dal 40 bodů a předvedl velký obrat. Boston naposledy ztratil náskok 28 bodů před čtyřmi lety s Clippers.

Klíčovou postavou vzepětí Brooklynu byl Mikal Bridges, který přišel výměnou za Kevina Duranta z Phoenixu, kde byl považován hlavně za obránce. Tentokrát ale nastřílel 38 bodů. „Ve Phoenixu jsem měl jinou roli. Tady mohu být agresivní i v útoku. Teď mám mnohem větší sebevědomí,“ připustil Bridges. Za Boston dal 35 bodů Jaylen Brown. Jayson Tatum minul všech sedm trojek a skončil na 22 bodech.

Atlanta pod novým trenérem Quinem Snyderem vyhrála nad Portlandem 129:111, a to především zásluhou 41 bodů Dejounteho Murrayho, který si vylepšil osobní maximum v NBA. Trae Young přidal 23 bodů a 11 asistencí. Za Portland měl 33 bodů Damian Lillard. Český reprezentant Vít Krejčí od nového kouče nedostal šanci a zůstal jen na lavičce Atlanty.

Phoenix i ve druhém utkání s Durantem uspěl, když porazil Chicago 125:104. Durant zaznamenal 20 bodů. Nejlepším střelcem byl opět Devin Booker s 35 body. „Máme posledních 18 zápasů, abychom našli správnou chemii a co nejvíce se poznali, než začne play off. Zůstáváme déle na trénincích a procházíme si herní plán, abychom si co nejvíce vyhověli. A zatím to vypadá dobře,“ řekl Booker o spolupráci s Durantem.

Už osmou výhru v řadě vybojovali New York Knicks, kteří zdolali Miami 122:120. Zápas rozhodl trojkou dvě vteřiny před koncem Julius Randle, který nastřílel 43 bodů. Celkem v zápase trefil osm trojek. Při rozhodující akci málem ztratil míč, ale ještě ho udržel ve hřišti, a přestože byl pod tlakem obránce, dokázal v pohybu trefit trojku. „Pokud bychom stokrát tuhle situaci zopakovali, tak věřím, že v 99 případech by to košem neskončilo. On to ale trefil a musíme porážku přijmout,“ konstatoval trenér Miami Erik Spoelstra.