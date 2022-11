Boston vyhrál podeváté v řadě. Philadelphia si vyšlápla na Milwaukee

Milwaukee mělo zápas na palubovce Philadelphii dobře rozehraný a vedlo v prvním poločase už o 13 bodů, jenže pak začalo ztrácet a posledních pět minut bylo v režii Sixers. Bucks dali už jen jediný koš, zatímco Embiid na druhé straně sám vstřelil tři koše a na další dva přihrál. „V závěru jsme pro Joela zpomalili hru a řekli jsme mu, co po něm chceme. A on byl opět úžasný,“ řekl trenér Sixers Doc Rivers.

V dresu Milwaukee měl Janis Adetokunbo 25 bodů a 14 doskoků, ale proměnil jen čtyři z 15 trestných hodů, což ho viditelně rozladilo. Po zápase se vrátil střílet do haly, kde se dostal do potyčky s personálem poté, co agresivně odsunul údržbářům žebřík od koše, aby si mohl házet.

Boston opět předvedl kolektivní výkon a už na začátku druhé čtvrtiny měl náskok 18 bodů, který už nepustil. Nejlepším střelcem byl s 27 body Jaylen Brown, Derrick White dal 26 bodů a celá základní pětka se dostala na dvouciferný počet bodů.

Phoenixu nepomohlo ani Bookerových 49 bodů. Utah opět ukázal, že po letních změnách je velmi silný a v koncovce Suns udolal. Zejména díky Markkanenovi, který za celý zápas minul jen tři střely z pole. Trefil i klíčový pokus 38 vteřin před koncem v závěru útoku na rozdíl tří bodů. Důležitých bylo i sedm trojek a 27 bodů náhradníka Malika Beasleyho. Suns se ještě snažili o vyrovnání, ale Booker stihl po doskoku už jen střelu za dva body.

„Nedokážu říct, kde má Lauri nějaké hranice. Moc dobře víme, jak dobrý je, a spoluhráči ho neustále pobízejí, ať to ukáže. Tak to dnes ukázal. A může ukázat ještě více,“ řekl k Markkanenovi trenér Utahu Will Hardy.

Darius Garland potvrdil dobrou formu 41 body a pomohl Clevelandu k výhře 132:122 nad Charlotte. Naopak 41 bodů DeMara DeRozana nestačilo Chicagu proti Orlandu. Výhru Magic 108:107 trefil pět vteřin před koncem trojkou Jalen Suggs.

Už padesátý triple double v NBA zaznamenal Luka Dončič, který pomohl Dallasu k výhře 127:99 nad Denverem 33 body, 12 doskoky a 11 asistencemi. Dončičovi na to stačilo 278 zápasů, takže 50 triple doublů dosáhl nejrychleji v historii. Magic Johnson na to potřeboval o zápas více. „To je moc hezké, ale já nikdy tyhle věci moc neřešil,“ řekl Dončič.

Los Angeles Lakers vyhráli podruhé za sebou, přestože postrádají LeBrona Jamese. Při vítězství 128:121 s Detroitem opět zazářil Anthony Davis, který nasbíral 38 bodů a 16 doskoků.