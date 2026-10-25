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Jokič a Murray řídili obrat Denveru, Sixers se obešli i bez LeBrona. Zastřílel si Booker

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  8:45

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Nikola Jokič opouští palubovku po obratu Denveru proti Pelicans. | foto: Reuters

Basketbalisté Denveru otočili utkání NBA s New Orleans ze ztráty 23 bodů a zvítězili 141:135 po prodloužení. Nikola Jokič zaznamenal 35 bodů, 15 doskoků a deset asistencí, Jamal Murray se blýskl 42 body. Devin Booker pomohl Phoenixu 43 body k výhře 131:122 nad Golden State, které prohrálo i třetí zápas sezony. Philadelphia zůstala stoprocentní díky výhře 127:116 nad Milwaukee, při níž Joel Embiid předvedl triple double. Třetí výhru má také Houston, Atlantu zdolal 121:114.

Denver prohrával v poločase 57:73 a po třetí čtvrtině ztrácel 19 bodů. Domácí se však v závěrečné části zlepšili v obraně a dovolili soupeři jen 18 bodů. Murray nejprve pomohl smazat náskok Pelicans a 16 sekund před koncem základní hrací doby dvěma proměněnými trestnými hody po faulu při střele za tři body vyrovnal na 126:126.

V prodloužení pak Jokič osmi body pomohl rozhodnout a nováček Trevon Brazile přidal důležitou trojku. Jokič dosáhl na 199. triple double v základní části NBA a v historickém pořadí mu patří druhé místo za Russellem Westbrookem (209).

Lídr Phoenixu Booker proměnil 17 z 25 střeleckých pokusů a přidal sedm doskoků i asistencí. Suns po nepovedeném začátku, kdy proměnili jen jednu z prvních 12 trojek, vedli v poločase 57:54. Booker pak ve třetí čtvrtině zaznamenal 17 bodů a Phoenix si před závěrečnou částí vypracoval desetibodový náskok. Po trojce Luka Kennarda šest minut před koncem vedli domácí už 117:102.

Golden State, které nastoupilo bez několika opor včetně Stephena Curryho, prohrálo první tři zápasy sezony poprvé za 19 let. Nejlepším střelcem Warriors byl nováček Yaxel Lendeborg s 26 body.

Philadelphia uspěla i bez LeBrona Jamese, jenž odpočíval kvůli potížím se zády. Embiid nasbíral 28 bodů, 11 doskoků a deset asistencí, Jaylen Brown přidal 27 bodů a Tyrese Maxey 26.

Milwaukee se v závěru pokusilo náskok soupeře stáhnout, ale Brownova trojka zvýšila vedení Sixers na 120:114 a zároveň pomohla kamerunskému pivotovi zkompletovat triple double. Philadelphia tak navázala na čtvrteční obrat proti Clevelandu, který porazila navzdory ztrátě 29 bodů. Bucks naopak prohráli i potřetí.

Houston si v Atlantě vybudoval až dvacetibodový náskok, domácí však v závěru dokázali snížit rozdíl na pět bodů.

Kevin Durant poté 18,9 sekundy před koncem proměnil dva trestné hody a pomohl Rockets udržet vítězství 121:114, díky němuž zahájili sezonu třemi výhrami poprvé od ročníku 2017/18. Durant dal 22 bodů, za Atlantu zaznamenal Jalen Johnson 26 bodů a 16 asistencí.

Victor Wembanyama 23 body, sedmi doskoky a čtyřmi bloky pomohl San Antoniu k první výhře v ročníku 122:106 nad oslabeným Dallasem.

Charlotte se po páteční porážce o 47 bodů vzpamatovalo vítězstvím 115:110 nad Miami, k němuž Brandon Miller přispěl 34 body. Washington vyhrál 124:120 nad Chicagem, jemuž nepomohlo ani 30 bodů a 14 doskoků nováčka Caleba Wilsona.

Výsledky NBA

Charlotte - Miami 115:110
Philadelphia - Milwaukee 127:116
Cleveland - Brooklyn 125:121
Atlanta - Houston 114:121
Chicago - Washington 120:124
Denver - New Orleans 141:135 po prodl.
Dallas - San Antonio 106:122
Phoenix - Golden State 131:122

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