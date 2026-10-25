Denver prohrával v poločase 57:73 a po třetí čtvrtině ztrácel 19 bodů. Domácí se však v závěrečné části zlepšili v obraně a dovolili soupeři jen 18 bodů. Murray nejprve pomohl smazat náskok Pelicans a 16 sekund před koncem základní hrací doby dvěma proměněnými trestnými hody po faulu při střele za tři body vyrovnal na 126:126.
V prodloužení pak Jokič osmi body pomohl rozhodnout a nováček Trevon Brazile přidal důležitou trojku. Jokič dosáhl na 199. triple double v základní části NBA a v historickém pořadí mu patří druhé místo za Russellem Westbrookem (209).
Lídr Phoenixu Booker proměnil 17 z 25 střeleckých pokusů a přidal sedm doskoků i asistencí. Suns po nepovedeném začátku, kdy proměnili jen jednu z prvních 12 trojek, vedli v poločase 57:54. Booker pak ve třetí čtvrtině zaznamenal 17 bodů a Phoenix si před závěrečnou částí vypracoval desetibodový náskok. Po trojce Luka Kennarda šest minut před koncem vedli domácí už 117:102.
Golden State, které nastoupilo bez několika opor včetně Stephena Curryho, prohrálo první tři zápasy sezony poprvé za 19 let. Nejlepším střelcem Warriors byl nováček Yaxel Lendeborg s 26 body.
Philadelphia uspěla i bez LeBrona Jamese, jenž odpočíval kvůli potížím se zády. Embiid nasbíral 28 bodů, 11 doskoků a deset asistencí, Jaylen Brown přidal 27 bodů a Tyrese Maxey 26.
Milwaukee se v závěru pokusilo náskok soupeře stáhnout, ale Brownova trojka zvýšila vedení Sixers na 120:114 a zároveň pomohla kamerunskému pivotovi zkompletovat triple double. Philadelphia tak navázala na čtvrteční obrat proti Clevelandu, který porazila navzdory ztrátě 29 bodů. Bucks naopak prohráli i potřetí.
Houston si v Atlantě vybudoval až dvacetibodový náskok, domácí však v závěru dokázali snížit rozdíl na pět bodů.
Kevin Durant poté 18,9 sekundy před koncem proměnil dva trestné hody a pomohl Rockets udržet vítězství 121:114, díky němuž zahájili sezonu třemi výhrami poprvé od ročníku 2017/18. Durant dal 22 bodů, za Atlantu zaznamenal Jalen Johnson 26 bodů a 16 asistencí.
Victor Wembanyama 23 body, sedmi doskoky a čtyřmi bloky pomohl San Antoniu k první výhře v ročníku 122:106 nad oslabeným Dallasem.
Charlotte se po páteční porážce o 47 bodů vzpamatovalo vítězstvím 115:110 nad Miami, k němuž Brandon Miller přispěl 34 body. Washington vyhrál 124:120 nad Chicagem, jemuž nepomohlo ani 30 bodů a 14 doskoků nováčka Caleba Wilsona.
Výsledky NBA
Charlotte - Miami 115:110