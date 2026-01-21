Jokič se jen díval, jak Dončič táhne Lakers k výhře. Denveru nestačila ani daleká trefa

Denveru, kterému chyběli Nikola Jokič, Christan Braun, Cameron Johnson či Jonas Valančiunas, nestačil proti Lakers ani koš s klaksonem přes celé tři čtvrtiny hřiště, který na konci poločasu proměnil Jamal Murray.
Lakers za výhrou vykročili ve třetím dějství, které ovládli 29:17. Celek z Los Angeles navíc soupeře přeskákal 51:31. LeBron James k výhře přispěl 19 body, Marcus Smart přidal 15 bodů.
Houston si poradil 111:106 se San Antoniem a vyhrál potřetí za sebou. Hvězdou duelu byl turecký pivot Alperen Sengün, který nasbíral 20 bodů, 13 doskoků a devět asistencí.
Rockets prohrávali až o 16 bodů, v poslední čtvrtině ale pět minut nedovolili soupeři skórovat a nakonec ji vyhráli 29:14. Dvanácti ze svých 21 bodů se na tom podílel Reed Sheppard.
Životní zápas odehrál Keyonte George z Utahu, který 43 body zařídil výhru 127:122 nad Minnesotou.
Pro trenéra Willa Hardyho šlo o jubilejní 100. vítězství v kariéře, navíc při absenci Lauriho Markkanena, bez kterého dosud v sezoně jeho tým prohrál všech deset zápasů.
Golden State bez Jimmyho Butlera, který je kvůli zranění kolena mimo hru do konce sezony, prohrálo 125:143 s Torontem. Philadelphia bez Joela Embiida podlehla 110:116 Phoenixu, zatímco Miami uspělo 130:117 v Sacramentu a Chicago deklasovalo Los Angeles Clippes 138:110.
Výsledky NBA
Philadelphia - Phoenix 110:116