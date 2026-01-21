Jokič se jen díval, jak Dončič táhne Lakers k výhře. Denveru nestačila ani daleká trefa

Autor: ,
  8:00
Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA porazili 115:107 Denver. Hvězdou zápasu byl Luka Dončič, který hosty dovedl k vítězství 38 body, 13 doskoky a 10 asistencemi a připsal si 87. triple double v kariéře.
Radost Luky Dončiče v utkání proti Denveru.

Radost Luky Dončiče v utkání proti Denveru. | foto: Jack DempseyAP

Nikola Jokič sleduje porážku Denveru v utkání s Los Angeles Lakers.
Luka Dončič si žádá odpískání faulu u rozhodčího.
Luka Dončič v rozhovoru se sudím.
LeBron James v akci proti Denveru.
7 fotografií

Denveru, kterému chyběli Nikola Jokič, Christan Braun, Cameron Johnson či Jonas Valančiunas, nestačil proti Lakers ani koš s klaksonem přes celé tři čtvrtiny hřiště, který na konci poločasu proměnil Jamal Murray.

Lakers za výhrou vykročili ve třetím dějství, které ovládli 29:17. Celek z Los Angeles navíc soupeře přeskákal 51:31. LeBron James k výhře přispěl 19 body, Marcus Smart přidal 15 bodů.

Nikola Jokič sleduje porážku Denveru v utkání s Los Angeles Lakers.

Houston si poradil 111:106 se San Antoniem a vyhrál potřetí za sebou. Hvězdou duelu byl turecký pivot Alperen Sengün, který nasbíral 20 bodů, 13 doskoků a devět asistencí.

Rockets prohrávali až o 16 bodů, v poslední čtvrtině ale pět minut nedovolili soupeři skórovat a nakonec ji vyhráli 29:14. Dvanácti ze svých 21 bodů se na tom podílel Reed Sheppard.

Životní zápas odehrál Keyonte George z Utahu, který 43 body zařídil výhru 127:122 nad Minnesotou.

Keyonte George střílí v utkání proti Minnesotě.

Pro trenéra Willa Hardyho šlo o jubilejní 100. vítězství v kariéře, navíc při absenci Lauriho Markkanena, bez kterého dosud v sezoně jeho tým prohrál všech deset zápasů.

Golden State bez Jimmyho Butlera, který je kvůli zranění kolena mimo hru do konce sezony, prohrálo 125:143 s Torontem. Philadelphia bez Joela Embiida podlehla 110:116 Phoenixu, zatímco Miami uspělo 130:117 v Sacramentu a Chicago deklasovalo Los Angeles Clippes 138:110.

Výsledky NBA

Philadelphia - Phoenix 110:116
Chicago - LA Clippers 138:110
Houston - San Antonio 111:106
Utah - Minnesota 127:122
Denver - LA Lakers 107:115
Sacramento - Miami 117:130
Golden State - Toronto 127:145

