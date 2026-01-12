Atlanta si vyšlápla na Golden State, Krejčí opět v základní pětce

Basketbalisté Atlanty si v NBA připsali cennou výhru 124:111 na palubovce Golden State. Český reprezentant Vít Krejčí se udržel v základní sestavě Hawks a k výhře přispěl pěti body a pěti doskoky za 21 minut na hřišti. Atlanta uspěla potřetí za sebou a drží devátou příčku v tabulce Východní konference.
Stephen Curry zakončuje pod košem přes blok Víta Krejčího.

Stephen Curry zakončuje pod košem přes blok Víta Krejčího.

Stephen Curry střílí přes Víta Krejčího.
Vít Krejčí se snaží zabránit nájezdu Stephena Curryho.
Vít Krejčí dobíhá střelce Stephena Curryho.
Vít Krejčí najíždí do koše přes pivota Quintena Posta.
Atlanta poprvé nastoupila i s novými posilami CJ McCollumem a Coreyem Kispertem, které získala z Washingtonu výměnou za hvězdu týmu Trae Younga. Oba začali na lavičce, zatímco Krejčí při absenci Zaccharieho Risachera zůstal v základní sestavě, přestože mu předchozí zápas nevyšel a minul všechny své střely. Sice znovu výrazněji nezazářil, ale trefil důležitou trojku, kterou snižoval na 38:39 a pomohl smazat osmibodovou ztrátu. A hrál důležitou roli v obraně.

Zbytek týmu solidně střílel, zejména Luke Kennard, který trefil šest trojek a dal 22 bodů. Byl hlavním strůjcem úniku na konci třetí čtvrtiny ze 72:71 na 100:78. Jalen Johnson přidal 23 bodů a Nickeil Alexander-Walker 24 bodů. McCollum dal 12 bodů ze 14 střel a Kispert dva body z trestných hodů. Za domácí se sice Jimmy Butler a Stephen Curry podělili rovnoměrně o 61 bodů, nikdo další z týmu Warriors se však nedostal přes 10 bodů.

Denver i přes absenci pěti opor v čele s Nikolou Jokičem a Jamalem Murrayem zvítězil doma nad Milwaukee 108:104. V závěru uhájili těsný náskok a trestnými hody dovedli zápas k vítězství. Aaron Gordon dal 23 bodů, Tim Hardaway přidal z lavičky 25 bodů. Bucks táhl Janis Adetokunbo s 31 body a 11 asistencemi.

Sacramento utnulo sérii sedmi porážek a zvítězilo 111:98 nad Houstonem. Hned šest hráčů Kings mělo dvouciferný počet bodů, nejvíce 22 dal DeMar DeRozan a stal se třiadvacátým hráčem historie, který pokořil hranici 26 tisíc bodů v kariéře. Sacramento střílelo s úspěšností 49 procent a posledních šest minut zápasu vyhrálo 19:8

Lídr soutěže Oklahoma City vyhrála 124:112 nad Miami. Thunder opět táhl druhý nejlepší střelec sezony Shai Gilgeous-Alexander s 29 body. Z toho 16 bodů dal v klíčové třetí čtvrtině, kdy šňůrou 15:0 získali Thunder kontrolu nad zápasem.

Minnesota prohrávala se San Antoniem už o 19 bodů, ale dokázala skóre otočit a zvítězit 104:103. Vítěznou střelu dal 17 sekund před koncem Anthony Edwards, autor 23 bodů. Za Spurs nasbíral 29 bodů Victor Wembanyama.

Drama se odehrálo i v Torontu, kde domácí Raptors udolali Philadelphii 116:115 po prodloužení. Zápas rozhodl v poslední sekundě trestným hodem Scottie Barnes. Druhý schválně zahodil. V normální hrací době Raptors dotáhli v posledních 13 vteřinách ztrátu čtyř bodů.

Výsledky NBA

Golden State - Atlanta 111:124 (za hosty Krejčí 5 bodů, 5 doskoků)
Portland - New York 114:123
Toronto - Philadelphia 116:115 po prodl.
Orlando - New Orleans 128:118
Memphis - Brooklyn 103:98
Minnesota - San Antonio 104:103
Oklahoma City - Miami 124:112
Denver - Milwaukee 108:104
Phoenix - Washington 112:93
Sacramento - Houston 111:98

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Zmrtvýchvstání Zdráhalové. Od úvah o konci ke zlatu: Měla jsem slzy na krajíčku

Nikola Zdráhalová na mistrovství Evropy v Polsku.

Před čtyřmi lety, na protrápené olympiádě v Pekingu, v novinářské mixzóně pronesla: „Kdybych tu mohla být sprostá, tak jsem. Je to hrozné. S každým dalším závodem horší a horší.“

11. ledna 2026  20:30

