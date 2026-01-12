Atlanta si vyšlápla na Golden State, Krejčí opět v základní pětce

Atlanta poprvé nastoupila i s novými posilami CJ McCollumem a Coreyem Kispertem, které získala z Washingtonu výměnou za hvězdu týmu Trae Younga. Oba začali na lavičce, zatímco Krejčí při absenci Zaccharieho Risachera zůstal v základní sestavě, přestože mu předchozí zápas nevyšel a minul všechny své střely. Sice znovu výrazněji nezazářil, ale trefil důležitou trojku, kterou snižoval na 38:39 a pomohl smazat osmibodovou ztrátu. A hrál důležitou roli v obraně.
Zbytek týmu solidně střílel, zejména Luke Kennard, který trefil šest trojek a dal 22 bodů. Byl hlavním strůjcem úniku na konci třetí čtvrtiny ze 72:71 na 100:78. Jalen Johnson přidal 23 bodů a Nickeil Alexander-Walker 24 bodů. McCollum dal 12 bodů ze 14 střel a Kispert dva body z trestných hodů. Za domácí se sice Jimmy Butler a Stephen Curry podělili rovnoměrně o 61 bodů, nikdo další z týmu Warriors se však nedostal přes 10 bodů.
Denver i přes absenci pěti opor v čele s Nikolou Jokičem a Jamalem Murrayem zvítězil doma nad Milwaukee 108:104. V závěru uhájili těsný náskok a trestnými hody dovedli zápas k vítězství. Aaron Gordon dal 23 bodů, Tim Hardaway přidal z lavičky 25 bodů. Bucks táhl Janis Adetokunbo s 31 body a 11 asistencemi.
Sacramento utnulo sérii sedmi porážek a zvítězilo 111:98 nad Houstonem. Hned šest hráčů Kings mělo dvouciferný počet bodů, nejvíce 22 dal DeMar DeRozan a stal se třiadvacátým hráčem historie, který pokořil hranici 26 tisíc bodů v kariéře. Sacramento střílelo s úspěšností 49 procent a posledních šest minut zápasu vyhrálo 19:8
Lídr soutěže Oklahoma City vyhrála 124:112 nad Miami. Thunder opět táhl druhý nejlepší střelec sezony Shai Gilgeous-Alexander s 29 body. Z toho 16 bodů dal v klíčové třetí čtvrtině, kdy šňůrou 15:0 získali Thunder kontrolu nad zápasem.
Minnesota prohrávala se San Antoniem už o 19 bodů, ale dokázala skóre otočit a zvítězit 104:103. Vítěznou střelu dal 17 sekund před koncem Anthony Edwards, autor 23 bodů. Za Spurs nasbíral 29 bodů Victor Wembanyama.
Drama se odehrálo i v Torontu, kde domácí Raptors udolali Philadelphii 116:115 po prodloužení. Zápas rozhodl v poslední sekundě trestným hodem Scottie Barnes. Druhý schválně zahodil. V normální hrací době Raptors dotáhli v posledních 13 vteřinách ztrátu čtyř bodů.
Výsledky NBA
Golden State - Atlanta 111:124 (za hosty Krejčí 5 bodů, 5 doskoků)