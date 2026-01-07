Král se uklonil Slovincově magii a Dončič s Jamesem si rovnoměrně rozdělili Pelicans

Dončič k 30 bodům přidal 10 asistencí. Obdiv si vysloužil těžkou trojkou z velké dálky od postranní čáry zpoza clony LeBrona Jamese zhruba dvě minuty před koncem. „Tohle dělá pořád. Během zápasů není jediná střela, u které by mě napadlo, že ji netrefí. Proto se mu říká Luka Magic,“ řekl po utkání se smíchem LeBron James, který zaznamenal i osm doskoků a osm asistencí.
Slovincova těžká střela na konci utkání:
Po Dončičově trojce zvýšili Lakers svůj náskok na devět bodů a domácí už nenašli síly na zvrat. Hosté ovládli poslední čtvrtinu 32:17. Oběma hvězdám Lakers sekundoval s 18 body a 11 doskoky pivot Deandre Ayton.
Losangeleskému týmu patří třetí místo v Západní konferenci, New Orleans je poslední.
Ačkoli San Antonio vedlo ještě minutu a půl před koncem nad Memphisem o čtyři body, nakonec podlehlo 105:106. O posledních pět bodů Grizzlies se postaral Cam Spencer, který rozhodující střelu za dva body proměnil 37 sekund před koncem. Následující dva pokusy Spurs už do koše nespadly.
Spencer nasbíral 21 bodů stejně jako Jaren Jackson Jr. San Antonio vedl Victor Wembaynama s 30 body za pouhých 21 minut, Julian Champagnie přidal 23 bodů. Wembanyama se vrátil do hry po dvouzápasové absenci, poslední čtyři minuty nicméně proseděl na lavičce.
Anthony Edwards pomohl 26 body Minnesotě k jasnému triumfu 122:94 nad Miami. Wolves uspěli potřetí v řadě.
Washington je sice na předposlední ve Východní konferenci s bilancí 10-25, ale z posledních deseti zápasů jich vyhrál šest. V úterý porazil Orlando 120:112. Táhli ho C.J. McCollum s 27 body či Alexandre Sarr s 23. Magic nepomohlo osm dvouciferných střelců.
Už 13. utkání za sebou prohráli loňští finalisté z Indiany, kteří jsou s bilancí 6-31 nejhorším týmem soutěže. Clevelandu podlehli 116:120, Darius Garland dal za vítěze 29 bodů. Pacers nestačilo 22 bodů Pascala Siakama nebo 20 Jaye Huffa.
Výsledky NBA
