Lakers rozhodli košem v poslední sekundě, LeBronovi skončila rekordní série

Autor: ,
  8:05
Japonský basketbalista Rui Hačimura vystřelil Los Angeles Lakers v NBA vítězství nad Torontem 123:120 trojkou v poslední sekundě. Lakers vyhráli osmý z posledních deseti zápasů, přestože postrádali nejlepšího střelce soutěže Luku Dončiče. Skvěle ho zastoupil autor 44 bodů Austin Reaves.
Rui Hačimura střílí rozhodující trojku v utkání s Torontem.

Rui Hačimura střílí rozhodující trojku v utkání s Torontem. | foto: Dan HamiltonAP

Basketbalisté Los Angeles Lakers slaví vítězství nad Torontem.
LeBron James v akci proti Torontu.
Derrick White z Bostonu střílí v utkání s Washingtonem.
LeBron James v akci proti Torontu.
7 fotografií

V dresu Lakers se naopak nedařilo nejlepšímu střelci historie LeBronu Jamesovi, který proměnil jen čtyři ze 17 střel a zůstal na osmi bodech. Skončila mu tak rekordní šňůra 1297 zápasů v řadě, ve kterých dal dvouciferný počet bodů.

Nejstarší hráč ligy ale tvořil akce pro spoluhráče a připsal si 11 asistencí. Po té poslední rozhodl Hačimura, který si počkal v rohu na Jamesův pas a zamířil přesně.

Závěr utkání Toronto – Los Angeles Lakers:

Dramatickou koncovku měl také zápas ve Philadelphii, kde domácí udolali oslabené Golden State 99:98.

Warriors i bez Stephena Curryho a Jimmyho Butlera měli výhru na dosah, ale sekundu před koncem nováček VJ Edgecombe dopíchl do koše neúspěšný pokus Tyrese Maxeyho a zařídil Sixers vítězství.

Golden State, kteří předtím v zápase smazali manko 24 bodů, se ještě pokusili porážku odvrátit a rychlou rozehrávkou přes celé hřiště dostali do dobré pozice De’Anthonyho Meltona. Jeho pokus však stihl zablokovat vracející se Maxey a uhlídal tak vítězství. Maxey dal zároveň 35 bodů.

Derrick White z Bostonu střílí v utkání s Washingtonem.

Boston si i přes absenci Jaylena Browna zastřílel ve Washingtonu a vyhrál jasně 146:101. Derrick White zaznamenal 30 bodů a dalších šest jeho spoluhráčů mělo dvouciferný počet. Celtics v zápase trefili 20 trojek.

Minnesota si poradila s New Orleans 125:116, přestože si slabší den vybral Anthony Edwards. Ten se za 31 minut na hřišti dostal jen k šesti střelám, udělal osm ztrát a skončil s 11 body. Zastoupil ho ale Julius Randle s 28 body.

Utah 42 body v poslední čtvrtině otočil zápas v Brooklynu a vyhrál 123:110. Lauri Markkanen k tomu přispěl 30 body, Keyonte George přidal 29 bodů.

Výsledky NBA

Philadelphia - Golden State 99:98
Washington - Boston 101:146
Brooklyn - Utah 110:123
Toronto - LA Lakers 120:123
New Orleans - Minnesota 116:125

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

A kdo bude chytat? Hradec intenzivně řeší brankáře, manažer přiznal: Máme problém

Zleva brankář Filip Novotný, Michal Kovařčík z Třince a Connor Bunnaman.

Nijak netajili, že chtějí otázku brankářů řešit. Když už ne pro konec aktuální sezony, tak určitě pro příští. Ve výhledu byla delší perspektiva kvalitního obsazení velmi důležitého postu. Po dvou...

5. prosince 2025  8:27

Návrat Vlhové? Slovenská hvězda touží po olympiádě, přeje jí i Shiffrinová

JUPÍÍÍ. Noční slalom Světového poháru v Courchevelu vyhrála slovenská lyžařka...

Bylo dvacátého ledna 2024, když se naposledy postavila na start. Od té doby uplynulo přesně 679 dní a jasno, kdy se slovenská slalomářská hvězda Petra Vlhová po problémech s kolenem vrátí do...

5. prosince 2025  8:26

Zacha dvěma góly jistil výhru Bostonu, Nečasovy body Coloradu nestačily

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Hokejový útočník Pavel Zacha se blýskl dvěma góly u výhry Bostonu 5:2 nad St. Louis. Bruins počtvrté v řadě nastoupili bez zraněného Davida Pastrňáka. Naopak v akci nechyběl Martin Nečas, jenž...

5. prosince 2025  7:11,  aktualizováno  8:18

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

5. prosince 2025  8:16

Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania

Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce.

Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase...

5. prosince 2025  7:39

Nejbolestivější déja vu. Jak McLaren přišel o vše kvůli taktice, aféře i rivalitě

Premium
Lewis Hamilton a Fernando Alonso v roce 2007 pózují před svým monopostem.

Ve Wokingu, kde sídlí formulový tým McLaren, se o víkendu asi dost orosili. Hlavně ti, kteří v týmu pracují aspoň dvě dekády. Buďte si jistí, že se jim vybavila sezona 2007, kterou britská stáj...

5. prosince 2025

West Ham vydřel remízu na hřišti Manchesteru, Souček hrál skoro celý zápas

Soungoutou Magassa.z West Hamu v euforii po vyrovnání na hřišti Manchesteru...

Vložené čtrnácté kolo anglické Premier League zakončili fotbalisté Manchesteru United domácí remízou s West Hamem. Favorita poslal do vedení Dalot, v závěru vyrovnal Magassa. Český záložník Tomáš...

4. prosince 2025  23:09

Trousil s Džavoronokem postoupili na písku v Itapemě v osmifinále

Matyáš Džavoronok a Tadeáš Trousil se radují z výhry nad Němci.

Plážoví volejbalisté Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem postoupili na turnaji Pro Tour Elite v Itapemě po dvou výhrách přímo do osmifinále. V Brazílii zahájili vítězstvím 14:21, 21:12, 15:12 nad...

4. prosince 2025  11:25,  aktualizováno  22:36

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

4. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  22:27

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

4. prosince 2025  21:52

Odermatt ovládl první sjezd v sezoně, Zabystřan bodoval 26. místem

Marco Odermatt v cíli sjezdu v Beaver Creeku.

Lyžař Jan Zabystřan obsadil v úvodním sjezdu olympijské sezony v Beaver Creeku bodované 26. místo. Vyhrál švýcarský favorit Marco Odermatt a svým prvním triumfem ve sjezdu ve Spojených státech...

4. prosince 2025  21:46

