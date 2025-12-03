Brown táhl Boston proti Knicks, Edwards zajistil Minnesotě výhru v prodloužení

New Orleans byli blízko své čtvrté výhře v sezoně. Nad Minnesotou vedli v poslední minutě o čtyři body. Pak ale Jaden McDaniels snížil a dvě sekundy před koncem Edwards najel do koše a zařídil prodloužení. V něm Timberwolves dominovali a díky Rudy Gobertovi, Juliusovi Randleovi a Edwardsovi nastříleli za pět minut 20 bodů.
Minnesota se tak díky třetí výhře za sebou posunula na šesté místo tabulky Západní konference, New Orleans je naopak s pouhými třemi výhrami poslední. Jen tři výhry má také Washington, který v úterý podlehl Philadelphii 102:121. Sixers táhl za výhrou Tyrese Maxey s 35 body.
Golden State Warriors i bez opory Stephena Curryho dokázali vzdorovat obhájcům titulu z Oklahomy a ještě pět minut před koncem těsně vedli. Thunder ale odmítli podruhé v sezoně prohrát a díky své hvězdě Shai Gilgeousovi-Alexanderovi a jeho 38 bodům šli do koncovky už s osmibodovým náskokem. Thunder tak pokračují v druhém nejlepším startu do sezony v historii NBA s bilancí 21 výher a jediné porážky. V úterý vyhráli už potřinácté za sebou.
New York v Bostonu brzy vedl o 14 bodů, ale Celtics se rychle oklepali a naopak sami utekli na rozdíl 18 bodů. Knicks se v závěru snažili zápas zdramatizovat a dotáhli se na tři body, Celtics ale vždy dokázali odpovědět zejména díky dvojici Jaylen Brown a Derrick White. New Yorku nepomohlo ani 35 bodů Mikala Bridgese, který si osmi trefenými trojkami vytvořil osobní rekord.
Porážky New Yorku využilo Toronto, které se díky vítězství 121:118 nad Portlandem posunulo už na druhé místo tabulky Východní konference. Šlo už o osmou domácí výhru Raptors za sebou. Zápas rozhodl 17 sekund před koncem smečí po seběhnutí z rohu Brandon Ingram, autor 21 bodů, Nejlepším hráčem zápasu byl Scottie Barnes s 28 body, 7 doskoky a 7 asistencemi.
Výsledky NBA
Philadelphia - Washington 121:102