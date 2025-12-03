Brown táhl Boston proti Knicks, Edwards zajistil Minnesotě výhru v prodloužení

Basketbalista Anthony Edwards zařídil Minnesotě vítězství v NBA nad New Orleans 149:142 po prodloužení. V závěru srovnal skóre a celkem nastřílel 44 bodů. Pelikáni tak zůstali nejhorším týmem soutěže. Jaylen Brown pak 42 body táhl Boston k vítězství 123:117 nad New Yorkem. Lídr soutěže Oklahoma City zvítězila 124:112 na palubovce Golden State.

Anthony Edwards se obrací na rozhodčího. | foto: AP

New Orleans byli blízko své čtvrté výhře v sezoně. Nad Minnesotou vedli v poslední minutě o čtyři body. Pak ale Jaden McDaniels snížil a dvě sekundy před koncem Edwards najel do koše a zařídil prodloužení. V něm Timberwolves dominovali a díky Rudy Gobertovi, Juliusovi Randleovi a Edwardsovi nastříleli za pět minut 20 bodů.

Minnesota se tak díky třetí výhře za sebou posunula na šesté místo tabulky Západní konference, New Orleans je naopak s pouhými třemi výhrami poslední. Jen tři výhry má také Washington, který v úterý podlehl Philadelphii 102:121. Sixers táhl za výhrou Tyrese Maxey s 35 body.

Golden State Warriors i bez opory Stephena Curryho dokázali vzdorovat obhájcům titulu z Oklahomy a ještě pět minut před koncem těsně vedli. Thunder ale odmítli podruhé v sezoně prohrát a díky své hvězdě Shai Gilgeousovi-Alexanderovi a jeho 38 bodům šli do koncovky už s osmibodovým náskokem. Thunder tak pokračují v druhém nejlepším startu do sezony v historii NBA s bilancí 21 výher a jediné porážky. V úterý vyhráli už potřinácté za sebou.

New York v Bostonu brzy vedl o 14 bodů, ale Celtics se rychle oklepali a naopak sami utekli na rozdíl 18 bodů. Knicks se v závěru snažili zápas zdramatizovat a dotáhli se na tři body, Celtics ale vždy dokázali odpovědět zejména díky dvojici Jaylen Brown a Derrick White. New Yorku nepomohlo ani 35 bodů Mikala Bridgese, který si osmi trefenými trojkami vytvořil osobní rekord.

Porážky New Yorku využilo Toronto, které se díky vítězství 121:118 nad Portlandem posunulo už na druhé místo tabulky Východní konference. Šlo už o osmou domácí výhru Raptors za sebou. Zápas rozhodl 17 sekund před koncem smečí po seběhnutí z rohu Brandon Ingram, autor 21 bodů, Nejlepším hráčem zápasu byl Scottie Barnes s 28 body, 7 doskoky a 7 asistencemi.

Výsledky NBA

Philadelphia - Washington 121:102
Toronto - Portland 121:118
Boston - New York 123:117
New Orleans - Minnesota 142:149 po prodl.
San Antonio - Memphis 126:119
Golden State - Oklahoma City 112:124

