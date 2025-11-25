Detroit vyrovnal rekord, vyhrál potřinácté v řadě. Jokič vystřihl další triple double

Autor: ,
  8:51
Basketbalisté Detroitu porazili Indianu 122:117, v NBA zvítězili už potřinácté v řadě a vyrovnali tak klubový rekord z let 1990 a 2004, kdy získali dva ze tří titulů v historii organizace. K triumfu dovedl Pistons s 24 body, 11 doskoky a šesti asistencemi Cade Cunningham. Nikola Jokič zaznamenal již desátý triple double v sezoně při výhře Denveru 125:115 nad Memphisem.
Cade Cunningham se raduje během utkání proti Indianě.

Cade Cunningham se raduje během utkání proti Indianě. | foto: AP

Cade Cunningham z Detroitu v akci proti Indianě.
Srbský basketbalista Nikola Jokič v akci proti Memphisu.
Stephen Curry střílí trojku v utkání proti Utahu.
Trey Murphy III střílí v utkání proti Chicagu.
11 fotografií

Detroit si po zápase v Indianapolis, během nějž vedl až o 19 bodů, vylepšil postavení v čele Východní konference, aktuálně mají bilanci 15 vítězství a jen dvou porážek.

A to pouhé dva roky poté, co zaznamenal jiný rekord, ale negativní: sérií 28 proher tehdy vyrovnal ligové historické maximum. Mizernou sezonu odstartoval s bilancí 3-36 a skončil pouze se 14 triumfy.

Sestřih utkání Indiana – Detroit:

„Je to úžasné, fantastický pocit být součástí historie,“ řekl Cunningham. Měl však i výhrady. „Neměli jsme Indianu vůbec pouštět zpátky do zápasu. Podíváme se na to znovu a z chyb se poučíme,“ dodal. S 19 body mu sekundoval Caris LeVert a se 17 Jalen Duren.

Lepší je nyní v lize pouze mistrovská Oklahoma City, která do sezony vstoupila s bilancí 17-1. Vzájemné utkání čeká oba celky až na konci února. Pacers, kteří mají opačné starosti a jen dvě výhry z 17 zápasů, měli nejlepšího střelce v Pascalu Siakamovi s 24 body.

Hvězdný Srb Jokič se už podesáté v ročníku dostal do dvouciferných čísel v bodech (17), asistencích (16) i doskocích (10) a dovedl Denver k výhře v Memphisu, jemuž chyběl klíčový rozehrávač Ja Morant. Nuggets proměnili 22 ze 43 trojek, z toho šest Jamal Murray a duel zakončil s 29 body. S pěti trojkami a 27 body se blýskl i Peyton Watson.

Srbský basketbalista Nikola Jokič v akci proti Memphisu.

Nejlepším střelcem nočního programu byl Anthony Edwards, proměnil 16 z 29 střel a nasbíral 43 bodů. Ani jeho výkon ale nezabránil porážce Minnesoty 112:117 po prodloužení v hale Sacramenta. Jeho lídrem byl s 33 body DeMar DeRozan. Za stavu 113:109 předvedl klíčový zisk po vyhození z autu Precious Achiuwa.

Poosmé v řadě uspělo Toronto a po výhře 110:99 nad Clevelandem je na východě druhé. S 37 body ho vedl Brandon Ingram. Úspěšný návrat po zranění prožil Tyler Herro a 24 body přispěl k výhře Miami 106:102 nad Dallasem. Heat jsou ve Východní konferenci třetí.

I bez Kevina Duranta uspěl Houston 114:92 ve Phoenixu, Durant chyběl z osobních důvodů. Golden State při výhře 134:117 proti Utahu řídil 31 body Stephen Curry.

Výsledky NBA

Indiana - Detroit 117:122
Toronto - Cleveland 110:99
Brooklyn - New York 100:113
Miami - Dallas 106:102
Memphis - Denver 115:125
Milwaukee - Portland 103:115
New Orleans - Chicago 143:130
Phoenix - Houston 92:114
Golden State - Utah 134:117
Sacramento - Minnesota 117:112 po prodl.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Žabiny Brno vs. CampobassoBasketbal - Utkání závěrečného 6. kola skupiny A - 25. 11. 2025:Žabiny Brno vs. Campobasso //www.idnes.cz/sport
25. 11. 19:00
  • 1.40
  • 15.10
  • 3.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Detroit vyrovnal rekord, vyhrál potřinácté v řadě. Jokič vystřihl další triple double

Cade Cunningham se raduje během utkání proti Indianě.

Basketbalisté Detroitu porazili Indianu 122:117, v NBA zvítězili už potřinácté v řadě a vyrovnali tak klubový rekord z let 1990 a 2004, kdy získali dva ze tří titulů v historii organizace. K triumfu...

25. listopadu 2025  8:51

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

Bizarní červená. Fotbalista Evertonu udeřil spoluhráče, kouč překvapil: Líbilo se mi to

Idrissa Gueye z Evertonu vidí červenou kartu v utkání s Manchesterem United.

Takový moment příliš často neuvidíte. A jako ukázku dobrých týmových vztahů byste to rozhodně nepoužili. Přesto se Idrissa Gueye z fotbalového Evertonu zkratu dopustil. Ve 12. kole anglické ligy...

24. listopadu 2025  22:12,  aktualizováno  25. 11. 8:12

Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic.

Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci....

25. listopadu 2025  8:07

Dát Edenu konečně výhru v Lize mistrů. Urvat to za každou cenu, říká kouč Slavie

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během tiskové konference před duelem...

Tak už? Kdy jindy, když ne teď? „Asi to zní troufale, ale chceme to urvat. Vyhrát. Dát Edenu první vítězství v Lize mistrů. To je náš dlouhodobý cíl,“ prohlásil Jindřich Trpišovský, trenér...

25. listopadu 2025  7:28

Vejmelka zazářil proti Vegas, jeho spoluhráč Cooley nasázel čtyři góly

Tomáš Hertl se tlačí ke střele na Karla Vejmelku.

Hokejisté Utahu vstoupili do nového týdne NHL triumfem 5:1 nad Vegas, který režíroval pětibodový útočník Logan Cooley (4+1) a ve formě chytající gólman Karel Vejmelka. Český reprezentant svou devátou...

25. listopadu 2025  5:50,  aktualizováno  6:34

Žádní nerdi od počítačů. Analytici Slavie o důvěře i řeči čísel: Stále jsou z nás vyvalení

Premium
Slávističtí analytici Jakub Káš (vpředu) a Adam Průša.

Neběhají po hřišti a při zápasech byste je nenašli ani na střídačce. Přesto jsou ti dva pro současnou Slavii a trenéra Jindřicha Trpišovského mimořádně důležití. Sám se o nich čas od času zmíní....

25. listopadu 2025

United po zkratu nevyužili dlouhou početní výhodu, Everton o výhře rozhodl v deseti

Fotbalisté Evertonu slaví výhru nad Manchesterem United.

Fotbalisté Manchesteru United nevyužili možnost posunout se na čtvrté místo anglické ligy. Ve 12. kole doma podlehli Evertonu 0:1, ačkoliv od třinácté minuty hráli přesilovku po červené kartě...

24. listopadu 2025  20:50,  aktualizováno  23:11

Gesto pro děti, které čelily rasismu fanoušků. FAČR je pozve na utkání

Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, tým Mongaguá Ústí nad...

Malé romské fotbalisty z organizace Mongaguá, kteří v sobotu čelili ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků z Ostravy, pozve Fotbalová asociace ČR (FAČR) na příští mezinárodní utkání. Na...

24. listopadu 2025  20:52,  aktualizováno  20:54

Jsem nevinen! Billups stanul u soudu kvůli sázkařským a pokerovým podvodům

Chauncey Billups s manželkou Piper a dcerou Cydney na zápase univerzit Colorado...

Chauncey Billups, bývalý trenér basketbalového klubu Portland Trail Blazers, u soudu kvůli nelegálním pokerovým hrám prohlásil, že se cítí nevinný. V průběhu pondělka stanul před federální soudem v...

24. listopadu 2025  20:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čas radostí i starostí. NBA táhne, ale taky se bojí: Co dělat se zraněnými hvězdami?

V. J. Edgecombe z Philadelphia 76ers při smeči.

Řečí ukazatelů sledovanosti, návštěvnosti i výnosů z prodejů fanouškovských předmětů vypadá vše růžově. Basketbalová NBA se minulý týden pochlubila, že takto sledovaný úvodní měsíc soutěže nepamatuje...

24. listopadu 2025  19:13

Kafka Malá na mistrovství světa bude, zranění ji o nominaci nepřipravilo

Veronika Malá a Fanta Diagouragaová z Konga.

V nominaci českých házenkářek na nadcházející mistrovství světa nechybí kapitána Veronika Kafka Malá. Jedenatřicetiletá křídelnice kvůli lehčímu zranění z preventivních důvodů vynechala přípravný...

24. listopadu 2025  19:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.