Detroit vyrovnal rekord, vyhrál potřinácté v řadě. Jokič vystřihl další triple double

Detroit si po zápase v Indianapolis, během nějž vedl až o 19 bodů, vylepšil postavení v čele Východní konference, aktuálně mají bilanci 15 vítězství a jen dvou porážek.
A to pouhé dva roky poté, co zaznamenal jiný rekord, ale negativní: sérií 28 proher tehdy vyrovnal ligové historické maximum. Mizernou sezonu odstartoval s bilancí 3-36 a skončil pouze se 14 triumfy.
Sestřih utkání Indiana – Detroit:
„Je to úžasné, fantastický pocit být součástí historie,“ řekl Cunningham. Měl však i výhrady. „Neměli jsme Indianu vůbec pouštět zpátky do zápasu. Podíváme se na to znovu a z chyb se poučíme,“ dodal. S 19 body mu sekundoval Caris LeVert a se 17 Jalen Duren.
Lepší je nyní v lize pouze mistrovská Oklahoma City, která do sezony vstoupila s bilancí 17-1. Vzájemné utkání čeká oba celky až na konci února. Pacers, kteří mají opačné starosti a jen dvě výhry z 17 zápasů, měli nejlepšího střelce v Pascalu Siakamovi s 24 body.
Hvězdný Srb Jokič se už podesáté v ročníku dostal do dvouciferných čísel v bodech (17), asistencích (16) i doskocích (10) a dovedl Denver k výhře v Memphisu, jemuž chyběl klíčový rozehrávač Ja Morant. Nuggets proměnili 22 ze 43 trojek, z toho šest Jamal Murray a duel zakončil s 29 body. S pěti trojkami a 27 body se blýskl i Peyton Watson.
Nejlepším střelcem nočního programu byl Anthony Edwards, proměnil 16 z 29 střel a nasbíral 43 bodů. Ani jeho výkon ale nezabránil porážce Minnesoty 112:117 po prodloužení v hale Sacramenta. Jeho lídrem byl s 33 body DeMar DeRozan. Za stavu 113:109 předvedl klíčový zisk po vyhození z autu Precious Achiuwa.
Poosmé v řadě uspělo Toronto a po výhře 110:99 nad Clevelandem je na východě druhé. S 37 body ho vedl Brandon Ingram. Úspěšný návrat po zranění prožil Tyler Herro a 24 body přispěl k výhře Miami 106:102 nad Dallasem. Heat jsou ve Východní konferenci třetí.
I bez Kevina Duranta uspěl Houston 114:92 ve Phoenixu, Durant chyběl z osobních důvodů. Golden State při výhře 134:117 proti Utahu řídil 31 body Stephen Curry.
Výsledky NBA
Indiana - Detroit 117:122