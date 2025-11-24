Jedna střela na koš. Krejčí po trojkové show přes půl hodiny běhal a bránil

Autor: ,
  7:46
Basketbalista Vít Krejčí přispěl v NBA jedním bodem a čtyřmi asistencemi k domácí výhře Atlanty nad Charlotte 113:110. Český reprezentant tentokrát za 32 minut na hřišti jen jednou vystřelil a týmu pomáhal především v obraně. Pro Hawks to byl sedmá výhra z posledních devíti zápasů a jsou na páté příčce tabulky Východní konference.
Fotogalerie3

Vít Krejčí se snaží udržet míč v obležení hráčů Charlotte. | foto: AP

Zatímco v předchozím utkání Krejčí zářil v útoku sedmi trojkami, dnes vystřelil jen jednou ve druhé čtvrtině, ale pomáhal týmu jiným způsobem. I proto ho kouč Quin Snyder nechával ve hře i v klíčových momentech utkání. Atlanta vedla v poslední čtvrtině o devět bodů, ale Charlotte šňůrou 14:2 skóre otočilo.

V posledních třech minutách ale Hawks nedovolili hostům ani bod i díky Krejčího obraně. Ten půl minuty před koncem za těsného vedení doskočil důležitý míč a vyhrál rozskok. Následně Nickeil Alexander-Walker z trestných hodů potvrdil vítězství.

Alexander-Walker k tomu pomohl celkem 23 body, Jalen Johnson měl 28 bodů, 8 doskoků a 11 asistencí a šlo už o jeho osmý zápas v řadě s alespoň 15 body, pěti doskoky a pěti asistencemi, což je klubový rekord.

Obhájci titulu z Oklahoma City zvítězili nad Portlandem 122:95 a stále mají na kontě jedinou porážku, od které už devětkrát po sobě zvítězili. Shai Gilgeous-Alexander se na výhře podílel 37 body a drží se na třetím místě tabulky střelců. Té vládne Luka Dončič, který dnes 33 body pomohl Los Angeles Lakers zvítězit 108:106 nad Utahem.

Lakers vedli šest minut před koncem po Dončičově trojce už o 13 bodů, ale Utah zabojoval a 40 vteřin před koncem snížil na jediný bod. Dončič ale trestným hodem zvýšil a Utah už se dostal jen k těžké trojce z rohu přes obránce, se kterou Keyonte George neuspěl.

Také Donovan Mitchell nasbíral 37 bodů a pomohl tak Clevelandu k vítězství 120:105 nad Los Angeles Clippers. Za poražené dal James Harden jen 19 bodů a minul všechny pokusy za tři body, přestože o den dříve dal 10 trojek a 55 bodů.

Philadelphia podlehla Miami 117:127 a nepomohlo jí 27 bodů druhého nejlepšího střelce soutěže Tyrese Maxeyho ani 24 doskoků Andre Drummonda.

Výsledky NBA

Atlanta - Charlotte 113:110 (za domácí Krejčí 1 bod, 4 asistence, 3 doskoky)
Boston - Orlando 138:129
Cleveland - LA Clippers 120:105
Toronto - Brooklyn 119:109
Oklahoma City - Portland 122:95
Phoenix - San Antonio 111:102
Utah - LA Lakers 106:108
Philadelphia - Miami 117:127

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Rittich uhájil nulu proti Seattlu, Hronek s Pastrňákem bodovali

David Rittich a Matthew Schaefer sledující letící kotouč.

Hokejový brankář David Rittich v nedělním zápase NHL kryl všech 19 střel Seattlu a uspěl i v rozhodujícím penaltovém rozstřelu, po kterém Islanders zvítězili fotbalovým výsledkem 1:0. Za svůj výkon...

24. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  7:50

Jedna střela na koš. Krejčí po trojkové show přes půl hodiny běhal a bránil

Vít Krejčí se snaží udržet míč v obležení hráčů Charlotte.

Basketbalista Vít Krejčí přispěl v NBA jedním bodem a čtyřmi asistencemi k domácí výhře Atlanty nad Charlotte 113:110. Český reprezentant tentokrát za 32 minut na hřišti jen jednou vystřelil a týmu...

24. listopadu 2025  7:46

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Po hodině hry se položil do centru z levé strany a i v pádu propálil vše, co mu stálo v cestě. Že fotbalista Daniel Vašulín zažívá nejlepší sezonu kariéry, netřeba připomínat. Radostným gestem...

24. listopadu 2025  7:45

Takhle by to šlo! těšilo litvínovského Tomka. Oceláře zdeptal 45 zákroky

Litvínovský brankář Matej Tomek zasahuje proti Liboru Hudáčkovi z Třince.

Možná i vyhlídky na optimističtější budoucnost vyburcovaly hokejový Litvínov k nejlepšímu výkonu sezony. Čtvrteční oznámení, že klub převezmou legendy v čele s Jiřím Šlégrem a podporovat ho...

24. listopadu 2025  7:34

Jílek byl na SP rychlobruslařů v Calgary šestý v závodě s hromadným startem

Metoděj Jílek po závodě na 5000 metrů v Salt Lake City.

Rychlobruslař Metoděj Jílek obsadil na Světovém poháru v Calgary šesté místo v závodě s hromadným startem. Devatenáctiletý český reprezentant, který je v této disciplíně juniorským mistrem světa,...

24. listopadu 2025,  aktualizováno  7:31

Nejdříve dostal pecku, až tekla krev. Pak se Maciaś radoval z vítězné trefy

Pěstní souboj pardubického Johna Ludviga a Krzysztofa Maciase z Vítkovic

Na začátku zápasu sice dostal tvrdý direkt, po kterém se skácel na led, v závěru ale polský útočník Vítkovic Krzysztof Maciaś sám poslal soupeře do kolen. Jeho trefa do prázdné branky v 59. minutě...

24. listopadu 2025  5:56

Cyklokrosaři nechápou odpor kvůli ZOH. Oslabilo by nás to, brání se zimní sporty

Premium
Kristýna Zemanová na trati závodu domácího cyklokrosového poháru v Hlinsku

Kdo by si nepřál něco takového zažít? Barbora Bukovská projíždí cílem s rukama nad hlavou, ve tváři výraz čiré euforie. Stejně jako v neděli při závodě Světového poháru juniorek v Táboře. Jen kulisy...

24. listopadu 2025

Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku

Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu.

Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...

23. listopadu 2025  20:54,  aktualizováno  23:21

Italové dál kralují Davis Cupu, se Španělskem si poradili i bez Sinnera

Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.

Italští tenisté vyhráli potřetí za sebou Davis Cup. Ve finále v Boloni vyhráli nad Španělskem už po dvouhrách 2:0 na zápasy a vybojovali v týmové soutěži čtvrtý titul v historii. Rozhodující bod...

23. listopadu 2025  17:17,  aktualizováno  21:08

Slovácko - Zlín 2:0, úspěšná premiéra pro Skuhravého, derby rozhodla první půle

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Slovácka má za sebou trenér Roman Skuhravý. Jeho svěřenci zvítězili v 16. ligovém kole v regionálním derby nad Zlínem 2:0. O výhře rozhodli v první půli, kdy...

23. listopadu 2025  17:59,  aktualizováno  21:02

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

23. listopadu 2025  15:45,  aktualizováno  20:34

Sparta v čele, Chlapík v klidu: Nový trenér? Víc se teď plácáme po zádech

Sparťanský útočník Filip Chlapík se raduje z gólu.

Hokejovou Spartu polil nový trenér Jaroslav Nedvěd živou vodou, zmrtvýchvstání vyvrcholilo nedělní demolicí na ledě Kladna 7:3 a skokem do čela extraligy. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Filip...

23. listopadu 2025  20:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.