Krejčí nepolevuje, přispěl k parádě Atlanty. Jokič se v NBA utrhl, Dončič poprvé nezářil

Autor:
  7:45
Basketbalisté Atlanty v NBA deklasovali Sacramento 133:100 a znovu k tomu pomohl i český reprezentant Vít Krejčí. Za 21 minut na hřišti zaznamenal 11 bodů, tři doskoky a čtyři asistence. Potřetí za sebou tak nasbíral dvouciferný počet bodů, což se mu povedlo podruhé v kariéře. Hawks zvítězili potřetí za sebou.
Vít Krejčí reaguje na výrok rozhodčího.

Vít Krejčí reaguje na výrok rozhodčího. | foto: Reuters

Vít Krejčí po neproměněné střele.
Kristaps Porzingis hledá přihrávkou sbíhajícího Víta Krejčího.
Vít Krejčí bráněný Domantasem Sabonisem.
Vít Krejčí se snaží zastavit nájezd Preciouse Achiuwy.
Krejčí chtěl navázat na svůj pondělní výkon, kdy 28 body vytvořil nový český rekord v NBA. I proti Sacramentu proměnil své první tři střely za tři body. Nejprve na začátku druhé čtvrtiny a následně dvě na konci třetí čtvrtiny ve dvou útocích po sobě. To už byl zápas rozhodnutý, protože do poslední části Atlanta vstupovala s vedením o 27 bodů. Až pak Krejčí dva pokusy za tři body minul.

Aktuálně jediný Čech v zámořské lize tak má našlápnuto, aby překonal své zatím nejlepší období v soutěži z letošního ledna, tehdy měl čtyřzápasovou sérii s 13, 12, 15 a 11 body. Nyní má Krejčí ve třech zápasech po sobě bilanci 17, 28 a 11 bodů. Jeho spoluhráč Jalen Johnson pomohl Sacramento porazit 24 body, 10 doskoky a osmi asistencemi.

Krejčí vytáhl trumf. Ne náhodou, míní Welsch. Co vedlo k rekordnímu večeru?

Triple double dokonal Victor Wembanyama, ale ani jeho 31 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí nestačilo San Antoniu k lepšímu výsledku než prohře 120:125 s Golden State. Warriors totiž táhl Stephen Curry se 46 body a odehrál tak svůj nejlepší zápas od dubna. Spurs přitom vedli už o 16 bodů, ale ve třetí části dal Curry 22 bodů a měl hlavní zásluhu na obratu.

Hvězdou středečního večera však byl Nikola Jokič: popáté v kariéře pokořil padesátibodovou hranici a k výhře Denveru nad Los Angeles Clippers 130:116 přispěl 55 body, 12 doskoky a šesti asistencemi. Vyrovnal tak bodový rekord sezony, jenž dosud držel rovněž s 55 body nejlepší hráč minulé sezony Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy City.

Denver se šestou výhrou v řadě a devátou v sezoně dostal na druhé místo Západní konference před San Antonio. První je s 12 výhrami obhájce titulu Oklahoma City. Thunder přehráli Los Angeles Lakers 121:92, k čemuž Gilgeous-Alexander přispěl 30 body. Rovněž ubránili hvězdu Lakers Luku Dončiče jen na 19 bodech, což je pro něj nejméně v sezoně. Domácí vedli už v první půli o 32 bodů a nejvíce pak o 37 bodů.

Východu překvapivě vládne Detroit, který porazil Chicago 124:113 a připsal si už osmou výhru v řadě. Paul Reed měl za Pistons 28 bodů a 13 doskoků a pomohl tak zacelit mezeru po hvězdě týmu Cade Cunninghamovi, jenž tentokrát odpočíval stejně jako tři další hráči obvyklé základní sestavy Jalen Duren, Tobias Harris a Ausar Thompson. I tak si Pistons poradili.

Výsledky NBA

Sacramento - Atlanta 100:133 (za hosty Krejčí 11 bodů, 3 doskoky, 4 asistence)
Charlotte - Milwaukee 111:100
Detroit - Chicago 124:113
New York - Orlando 107:124
Boston - Memphis 131:95
Miami - Cleveland 116:130
Houston - Washington 135:112
New Orleans - Portland 117:125
San Antonio - Golden State 120:125
Dallas - Phoenix 114:123
Oklahoma City - LA Lakers 121:92
LA Clippers - Denver 116:130

Euro 2028 vyvrcholí ve Wembley, zahajovací zápas přivítá Cardiff

Pohled na stadion Wembley před začátkem přípravného utkání Anglie proti...

Fotbalové mistrovství Evropy v roce 2028 zahájí zápas na stadionu Millennium v Cardiffu a vyvrcholí ve Wembley, kde se uskuteční obě semifinále a 9. července duel o zlato. Detaily k turnaji, který...

12. listopadu 2025  22:22

Kamarádí se s Bronnym, finty okoukal od Luky. Rice zářil i proti Albě: Týmu věřím

Sir’Jabari RIce z Nymburku během utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Na tribuně měl největší fanynku, svou maminku. Ačkoliv oba smutnili po porážce s Albou Berlín v Lize mistrů (75:88), nymburský tahoun Sir’Jabari Rice si rozhodně neudělal ostudu. Bodové maximum v...

12. listopadu 2025  22:15

