Krejčí chtěl navázat na svůj pondělní výkon, kdy 28 body vytvořil nový český rekord v NBA. I proti Sacramentu proměnil své první tři střely za tři body. Nejprve na začátku druhé čtvrtiny a následně dvě na konci třetí čtvrtiny ve dvou útocích po sobě. To už byl zápas rozhodnutý, protože do poslední části Atlanta vstupovala s vedením o 27 bodů. Až pak Krejčí dva pokusy za tři body minul.
Aktuálně jediný Čech v zámořské lize tak má našlápnuto, aby překonal své zatím nejlepší období v soutěži z letošního ledna, tehdy měl čtyřzápasovou sérii s 13, 12, 15 a 11 body. Nyní má Krejčí ve třech zápasech po sobě bilanci 17, 28 a 11 bodů. Jeho spoluhráč Jalen Johnson pomohl Sacramento porazit 24 body, 10 doskoky a osmi asistencemi.
Krejčí vytáhl trumf. Ne náhodou, míní Welsch. Co vedlo k rekordnímu večeru?
Triple double dokonal Victor Wembanyama, ale ani jeho 31 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí nestačilo San Antoniu k lepšímu výsledku než prohře 120:125 s Golden State. Warriors totiž táhl Stephen Curry se 46 body a odehrál tak svůj nejlepší zápas od dubna. Spurs přitom vedli už o 16 bodů, ale ve třetí části dal Curry 22 bodů a měl hlavní zásluhu na obratu.
Hvězdou středečního večera však byl Nikola Jokič: popáté v kariéře pokořil padesátibodovou hranici a k výhře Denveru nad Los Angeles Clippers 130:116 přispěl 55 body, 12 doskoky a šesti asistencemi. Vyrovnal tak bodový rekord sezony, jenž dosud držel rovněž s 55 body nejlepší hráč minulé sezony Shai Gilgeous-Alexander z Oklahomy City.
Denver se šestou výhrou v řadě a devátou v sezoně dostal na druhé místo Západní konference před San Antonio. První je s 12 výhrami obhájce titulu Oklahoma City. Thunder přehráli Los Angeles Lakers 121:92, k čemuž Gilgeous-Alexander přispěl 30 body. Rovněž ubránili hvězdu Lakers Luku Dončiče jen na 19 bodech, což je pro něj nejméně v sezoně. Domácí vedli už v první půli o 32 bodů a nejvíce pak o 37 bodů.
Východu překvapivě vládne Detroit, který porazil Chicago 124:113 a připsal si už osmou výhru v řadě. Paul Reed měl za Pistons 28 bodů a 13 doskoků a pomohl tak zacelit mezeru po hvězdě týmu Cade Cunninghamovi, jenž tentokrát odpočíval stejně jako tři další hráči obvyklé základní sestavy Jalen Duren, Tobias Harris a Ausar Thompson. I tak si Pistons poradili.
Výsledky NBA
Sacramento - Atlanta 100:133 (za hosty Krejčí 11 bodů, 3 doskoky, 4 asistence)