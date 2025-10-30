Jokič exceloval, Lakers rozhodli v závěru. Krejčí sledoval výhru Atlanty jen z lavičky

Atlanta už po sedmi minutách přišla o svou hvězdu Trae Younga, který kvůli problémům s kolenem odstoupil ze zápasu. Brooklyn brzy vedl o 12 bodů, ale hráči z lavičky dohromady dali 59 bodů a pozvedli hru Hawks.
Blýskli se Nickeil Alexander-Walker s 18 body, Luke Kennard s 16 body a pivot Onyeka Okongwu s 16 body a 14 doskoky. Ze základní sestavy byl hlavní postavou Jalen Johnson s 23 body.
Pro Brooklyn, kterému nepomohlo ani 32 bodů Michaela Portera, to byla pátá porážka za sebou, tým má tak nejhorší start do sezony za posledních deset let.
Lakers opět postrádali dvě největší hvězdy LeBrona Jamese a Luku Dončiče, Minnesota zase hlavního střelce Anthonyho Edwardse. Bez něj se trápila a ještě na začátku čtvrté čtvrtiny prohrávala o 16 bodů. Pak ale zejména Jaden McDaniels s Juliusem Randlem, autoři 30 a 33 bodů, zaveleli obratu.
Dramatický závěr duelu mezi Lakers a Timberwolves:
Ten dokonali 10 vteřin před koncem. Jenže pak si vzal míč Reaves, najel do vymezeného území a vysokou střelou přes obránce zařídil vítězství Lakers. Celkem nasbíral 28 bodů a 16 asistencí, Jake LaRavia pomohl 27 body.
Těsný zápas rozhodl pro svůj tým i Ja Morant, který sedm vteřin před koncem zařídil Memphisu vítězství 114:113 nad Phoenixem. Na druhé straně neuspěl Devin Booker v poslední vteřině s trojkovým pokusem. Morant zapsal celkem 28 bodů, v posledních osmi minutách však dal právě jen tu vítěznou střelu.
Denver rozhodl o vysoké výhře nad New Orleans nástupem do druhé půle, kdy si šňůrou 29:2 zařídil vedení až o 41 bodů a klid do poslední části. V ní už mohl odpočívat i Jokič, kterému 27 minut stačilo na další triple double.
Celkem jich má na kontě už 168 a už jen 13 mu chybí na druhé místo historických tabulek, které drží Oscar Robertson se 181 triple doubly. Russell Westbrook jich má 203.
Finalista minulé sezony Indiana je stále bez vítězství. Neuspěla ani v Dallasu, který sice v posledních čtyřech minutách nedal koš ze hry, ale trestnými hody uhájil vítězství 107:105. Jednička draftu Cooper Flagg pomohl Mavericks 15 body a 10 doskoky.
Zlepšené výkony potvrdil Boston, který i díky 30 bodům Jaylena Browna zvítězil 125:105 nad Clevelandem. Kevin Durant 31 body táhl Houston k výhře 139:121 v Torontu.
Portland málem v posledních devíti minutách přišel o 22 bodové vedení, když dovolil Utahu se dotáhnout na rozdíl jediného bodu, ale pak ho v přestřelce trestných hodů podržel Jrue Holiday a uhájil výhru 136:134.
Holiday dal celkem 27 bodů. V posledních devíti vteřinách se házelo deset trestných hodů, když Portland nechtěl soupeři dovolit vystřelit za tři body.
Výsledky NBA
Boston - Cleveland 125:105