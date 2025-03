Oklahoma ve šlágru NBA přehrála Denver, Cleveland zvítězil počtrnácté v řadě

Na výhře Thunder měl opět největší zásluhu nejlepší střelec ligy Shai-Gilgeous Alexander, tentokrát zaznamenal 40 bodů. Oklahoma získala výraznější náskok až v poslední čtvrtině.

Hvězda Denveru Nikola Jokič si ve druhé čtvrtině poranil loket v souboji s Isaiahem Hartensteinem, navzdory tomu si připsal 24 bodů a 13 doskoků a jediná asistence ho dělila od zkompletování triple doublu. Předloňským šampionům nestačilo ani 25 bodů a 15 doskoků Michaela Portera.

Momenty z utkání Oklahoma City – Denver:

Cleveland dokázal zvítězit bez vyloženého lídra. Žádný z hráčů nedal více než 17 bodů, každý člen základní pětky dal alespoň 11 a ještě tři náhradníci přidali po devíti.

Cavaliers trefili 19 trojek, postaralo se o ně deset různých střelců, pětkrát se zpoza oblouku trefil Max Strus. V domácím týmu naopak vyčníval Janis Adetokunbo s 30 body a 9 doskoky. Bucks dali jenom devět trojek a jejich náhradníci prohráli souboj s lavičkou soupeře na body 23:42.

Dallas doma prohrál duel týmů na hraně postupu do play off s Phoenixem 116:125 a připsal si pátou porážku za sebou a sedmou z posledních osmi zápasů. Bilance Mavericks, kteří v únoru vyměnili hvězdného Luku Dončiče do Los Angeles Lakers a mají momentálně potíže s marodkou, po nejdelší sérii bez výhry v sezoně klesla poprvé od poloviny listopadu pod 50 procent (32-33).

Kevin Durant z Phoenixu postupuje s míčem během utkání proti Dallasu.

Na posledním postupovém místě do předkola play off má Dallas právě před Phoenixem náskok už jen dvou výher. Nepomohl mu ani životní výkon Najiho Marshalla, který odehrál nejlepší zápas v kariéře podle bodů (34) i asistencí (10) a od prvního triple doublu ho dělil jediný doskok.

Suns si zároveň upevnili pozici před Portlandem, který navzdory 34 bodům Anferneeho Simonse prohrál doma s Detroitem 112:119, a San Antoniem, které podlehlo domácí Minnesotě 124:141. Timberwolves si k pátému vítězství za sebou pomohli 21 trojkami.

Los Angeles Clippers rozhodli košem Kawhiho Leonarda s klaksonem na konci prodloužení o výhře 111:110 nad Sacramentem. V dresu poražených Kings zaznamenali po 30 bodech Zach Lavine i DeMar DeRozan, domácím lídrem byl James Harden s 29 body, 11 asistencemi a 9 doskoky. Třicetibodové výkony spoluhráčů Ja Moranta (32) a Desmonda Balea (30) naopak pomohly k vítězství Memphisu 107:104 v hale New Orleans.