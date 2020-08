Lillard z Portlandu nasázel 51 bodů a zdramatizoval boj o play off

8:03 , aktualizováno 8:03

Damian Lillard z Portlandu se v basketbalové NBA blýskl 51 body, čímž výrazně pomohl Portlandu k výhře 124:121 nad Philadelphií. Už tak dramatické klání o poslední postupové místo do play off tak má další zápletku. Osmý Memphis totiž prohrál 99:108 s Torontem a tak je jasné, že na Západě bude muset hrát předkolo play off.