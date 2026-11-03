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LeBron neodolal vínu, Sixers mají další výhru. Slavil i Portland s Krejčím

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Aktualizujeme   7:20

Tyrese Maxey sleduje oslavu LeBrona Jamese. | foto: Reuters

Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím v NBA porazili 118:110 Denver. Český reprezentant za hostující Trail Blazers odehrál dvě a půl minuty a k vítězství přispěl dvěma body.

Portland prohrál první čtvrtinu 19:31 a ve druhé části jeho ztráta narostla až na 14 bodů.

Po poločasové přestávce ale hosté postupně srovnali hru a ve čtvrtém dějství, které ovládli 33:23, skóre otočili.

Největší zásluhu na obratu měl Deni Avdija s 28 body, Donovan Clingan přidal double-double za 17 bodů a 18 doskoků. Denveru nepomohl ani nejlepší střelec zápasu Jamal Murray s 35 body, Nikola Jokič zaznamenal 26 bodů.

Pozici nejlepšího týmu Východní konference potvrdila Philadelphia, která doma porazila 126:107 Chicago a vyhrála počtvrté za sebou. Celkem si v sezoně vylepšila bilanci na sedm výher a jedinou porážku.

Vítěze táhli Tyrese Maxey s 26 body a 11 asistencemi a Jaylen Brown, jenž k 25 bodům přidal 11 doskoků. Nejlepším střelcem Chicaga, které prohrálo popáté za sebou, byl s 24 body Caleb Wilson.

V dresu Philadelphie byl vidět i LeBron James. Nejlepší střelec v historii soutěže zaznamenal 15 bodů, ve třetí části navíc pobavil fanoušky, když se napil vína jednoho z domácích příznivců.

„Vrazil jsem do něj a trochu jsem mu toho vína vylil. Tak mě zajímalo, jestli bylo dobré. A bylo v pohodě,“ řekl James.

Výsledky NBA

Denver - Portland 110:118 (za hosty Krejčí 2 body)
Cleveland - Oklahoma City 112:117
Philadelphia - Chicago 126:107
Orlando - Washington 94:103
Indiana - Atlanta 104:108
Charlotte - Detroit 91:124
New York - Brooklyn 103:90
Memphis - New Orleans 134:135 po prodl.
Minnesota - Milwaukee 112:100
Dallas - Sacramento 100:115
San Antonio - Utah 119:97
Houston - Boston 109:93
LA Lakers - Miami 138:117
LA Clippers - Toronto 118:125
Golden State - Phoenix 116:113

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