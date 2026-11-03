Portland prohrál první čtvrtinu 19:31 a ve druhé části jeho ztráta narostla až na 14 bodů.
Po poločasové přestávce ale hosté postupně srovnali hru a ve čtvrtém dějství, které ovládli 33:23, skóre otočili.
Největší zásluhu na obratu měl Deni Avdija s 28 body, Donovan Clingan přidal double-double za 17 bodů a 18 doskoků. Denveru nepomohl ani nejlepší střelec zápasu Jamal Murray s 35 body, Nikola Jokič zaznamenal 26 bodů.
Pozici nejlepšího týmu Východní konference potvrdila Philadelphia, která doma porazila 126:107 Chicago a vyhrála počtvrté za sebou. Celkem si v sezoně vylepšila bilanci na sedm výher a jedinou porážku.
Vítěze táhli Tyrese Maxey s 26 body a 11 asistencemi a Jaylen Brown, jenž k 25 bodům přidal 11 doskoků. Nejlepším střelcem Chicaga, které prohrálo popáté za sebou, byl s 24 body Caleb Wilson.
V dresu Philadelphie byl vidět i LeBron James. Nejlepší střelec v historii soutěže zaznamenal 15 bodů, ve třetí části navíc pobavil fanoušky, když se napil vína jednoho z domácích příznivců.
„Vrazil jsem do něj a trochu jsem mu toho vína vylil. Tak mě zajímalo, jestli bylo dobré. A bylo v pohodě,“ řekl James.
LeBron took a sip of alcohol MID GAME 😭😭😭 https://t.co/UbNSklwYw5— BrickCenter (@BrickCenter_) November 3, 2026
Výsledky NBA
Denver - Portland 110:118 (za hosty Krejčí 2 body)