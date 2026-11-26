James se proti Miami, s kterým získal v letech 2012 a 2013 první dva ze svých čtyř mistrovských titulů, předvedl v úvodním poločase, kdy nastřílel 14 bodů v řadě. Poslal tím Sixers do vedení 47:39 a rozburácel publikum.
„Když potřebují, abych čas od času oprášil plášť superhrdiny, pořád to ještě dokážu,“ řekl nejlepší střelec v historii NBA, jemuž bude 30. prosince 42 let.
Jamesova bodová šňůra začala jednoduše košem a proměněným trestným hodem. Poté trefil jednu dlouhou trojku a vzápětí další. Při třetí trojce z levé strany jen lehce pokrčil rameny. Heat si vzali oddechový čas a Sixers pustili skladbu „LeBron, LeBron, LeBron“.
Sérii 14 bodů v řadě završil James silovým průnikem pod koš a zakončením o desku. Desátý doskok si připsal minutu a 44 sekund před koncem, čímž zpečetil svůj první triple double v barvách Sixers, kam přišel v létě z Los Angeles Lakers.
|
LeBron září, Bronny musí a farmu. Lakers ho posílají rozehrát
Hranici 33 000 bodů v kariéře pokořil Kevin Durant, když nastřílel 20 bodů při výhře Houstonu 116:104 nad Phoenixem, a stal se pátým hráčem v historii NBA, který této mety dosáhl. Durant proměnil sedm z 15 střel z pole a přidal 10 doskoků. Trojka 46,3 sekundy před koncem druhé čtvrtiny ho zařadila do klubu elitních střelců po bok LeBrona Jamese, Kareema Abdula-Jabbara, Karla Malonea a Kobeho Bryanta.
Deni Avdija nastřílel 33 bodů a dovedl Portland bez zraněného Víta Krejčího k vítězství 116:111 nad San Antoniem. Nejlepším střelcem zápasu byl se 44 body Victor Wembanyama, který proměnil 17 ze 30 střel z pole a přidal 16 doskoků a dva bloky.
Minnesota zdolala Oklahomu City 113:106. Jaden McDaniels zaznamenal 32 bodů a 10 doskoků, LaMelo Ball přidal 19 bodů předtím, než odstoupil se zraněním kotníku. Hřiště opustil v závěru poté, co při souboji o doskok dopadl na nohu pivota Thunder Isaiaha Hartensteina.
Golden State bez zraněného Stephena Curryho porazil Sacramento 129:110. K výhře přispěl 24 body De’Anthony Melton. Svou vítěznou sérii prodloužili obhájci titulu New York Knicks výhrou 121:102 nad Clevelandem.
Výsledky basketbalové NBA
Charlotte - Chicago 105:107