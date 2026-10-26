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Luka střelcem sezony, Lakers díky němu otočili s Utahem. Šampioni stále spí

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  7:41

Luka Dončič ukazuje, kolik bodů právě připsal Lakers. | foto: Reuters

Slovinský basketbalista Luka Dončič pomohl v NBA 52 body, deseti asistencemi a osmi doskoky Los Angeles Lakers k vítězství 132:123 nad Utahem. Stal se tak prvním hráčem, který v této sezoně překonal v jednom utkání padesátibodovou hranici. I díky tomu vyhráli Lakers i potřetí a zůstávají stoprocentní. Přesně opačně jsou na tom obhájci titulu z New Yorku, kteří naposledy nezvládli čtvrtou část i celé utkání proti Orlandu a podlehli mu 102:111.

Dončič na 52 bodů potřeboval 30 pokusů z pole, z nichž trefil 17 včetně osmi trojek, proměnil rovněž 10 z 11 trestných hodů. Necelé dvě minuty před koncem zajistil Lakers dvěma trojkami po sobě vedení 127:121, z čehož se Jazz, již přitom vedli až o 18 bodů, už nedokázali vzpamatovat.

Dončič odehrál čtvrté utkání v kariéře s nejméně 50 body a 10 asistencemi a v historii se tak vyrovnal Nikolu Jokičovi, Russellu Westbrookovi, Damianu Lillardovi a Natu Archibaldovi. Dončič to zvládl jako druhý v historii po Wiltu Chamberlainovi s druhým týmem. S osmi duely vede James Harden.

„Ukázali jsme velký charakter i srdce. Šlo o zápas venku, a když ztrácíte 20 bodů, stává se, že ho už vzdáte. Ale to jsme neudělali. Mluvili jsme spolu a ukázali potenciál tím, jak jsme se vrátili zpět,“ řekl Dončič. S 29 body mu sekundoval Austin Reaves, Utah táhl Fin Lauri Markkanen s 28 body.

Obhájce titulu z New Yorku nezvládl ani třetí zápas, přestože měl proti Orlandu dobře nakročeno a vedl až o 12 bodů. Poslední čtvrtinu ale Knicks ztratili 27:40 a jsou prvním mistrem od Dallasu v roce 2011, který odstartoval sezonu třemi prohrami.

Magic v závěru táhl Franz Wagner. Německá hvězda zakončila utkání s 23 body, 13 doskoky a devíti přihrávkami, přičemž ji ani nemusel mrzet začátek duelu, kde Wagner proměnil jedinou střelu z úvodních deseti.

Bilanci tří vítězství ze tří zápasů má i Oklahoma City, která přehrála Los Angeles Clippers 108:101. S 34 body vedl favorita Shai Gilgeous-Alexander, avšak Thunder během utkání přišli o tři zraněné hráče včetně hvězdného Jalena Williamse.

Stoprocentní po třech kláních zůstává i Minnesota, již táhl za výhrou 117:94 proti oslabenému Torontu 26 body Anthony Edwards. Za hosty netrefil Scottie Barnes ani jednu z 12 střel.

Nabitý celek Philadelphie nechal odpočívat indisponovaného Joela Embiida, který v předchozím utkání zazářil triple doublem, a prohrál s Detroitem 93:106 navzdory 29 bodům Tyrese Maxeyho. Pistons, kteří se nejméně 14 dní musejí obejít bez zraněného Jalena Durena, vedl s 26 body a osmi asistencemi Cade Cunningham. Indianu dovedl k výhře 136:109 nad Brooklynem 24 body a 10 asistencemi Tyrese Haliburton.

Výsledky NBA

Oklahoma City - LA Clippers 108:101
Minnesota - Toronto 117:94
New York - Orlando 102:111
Philadelphia - Detroit 93:106
Sacramento - Memphis 112:123
Utah - LA Lakers 123:132
Brooklyn - Indiana 109:136

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