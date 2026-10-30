Memphis rozhodl zápas v Portlandu ve druhém poločase, po dvou čtvrtinách byl stav nerozhodný 58:58. Boozer táhl Grizzlies s 18 body, 12 doskoky a 12 asistencemi, dvouciferných střelců měli hosté dalších sedm, z toho tři mezi náhradníky.
Nejlepším střelcem Portlandu byl Deni Avdija s 24 body, přidal devět doskoků a sedm asistencí. Krejčí proměnil oba trestné hody, z dálky vystřelil dvakrát, ale minul.
Portland našel přemožitele ve čtvrtém zápase sezony, v tabulce Západní konference mu patří páté místo. Memphis je druhý za Houstonem, oba mají bilanci 5-0.
Basketbalisté Atlanty nastoupili v sezoně již pošesté a ukončili sérii tří proher poté, co zdolali 114:111 Cleveland.
Lídrem Hawks byl Onyeka Okongwu, k sezonnímu maximu 29 bodů přidal 12 doskoků. Clevelandu nepomohlo ani 24 bodů Jamese Hardena a 22 bodů Donovana Mitchella. Ten 20,6 sekundy před koncem snížil na rozdíl jediného bodu, Alexander-Walker však dvěma šestkami vrátil domácí Atlantě tříbodový náskok.
Souboj dvou celků o první výhru ročníku zvládlo lépe New Orleans, se Sacramentem si poradilo 132:120. Jeremiah Fears zaznamenal 22 bodů, osm doskoků a osobní rekord 13 asistencí. V dresu Kings se blýskl nováček Darius Acuff 34 body a 14 asistencemi.
Výsledky NBA
Atlanta - Cleveland 114:111