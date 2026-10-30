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Portland poprvé prohrál, Krejčí dal dva body. Slaví Pelicans, Hawks a Memphis

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  7:42

Vít Krejčí brání Camerona Boozera. | foto: AP

Vítěznou sérii basketbalistů Portlandu ukončil v NBA Memphis. Tým Trail Blazers doma prohrál 103:124, Vít Krejčí odehrál necelých osm minut a dal dva body. Memphis naopak zůstal i po pátém utkání neporažený, na čemž měl velkou zásluhu Cameron Boozer, jenž předvedl první triple double kariéry.

Memphis rozhodl zápas v Portlandu ve druhém poločase, po dvou čtvrtinách byl stav nerozhodný 58:58. Boozer táhl Grizzlies s 18 body, 12 doskoky a 12 asistencemi, dvouciferných střelců měli hosté dalších sedm, z toho tři mezi náhradníky.

Nejlepším střelcem Portlandu byl Deni Avdija s 24 body, přidal devět doskoků a sedm asistencí. Krejčí proměnil oba trestné hody, z dálky vystřelil dvakrát, ale minul.

Portland našel přemožitele ve čtvrtém zápase sezony, v tabulce Západní konference mu patří páté místo. Memphis je druhý za Houstonem, oba mají bilanci 5-0.

Basketbalisté Atlanty nastoupili v sezoně již pošesté a ukončili sérii tří proher poté, co zdolali 114:111 Cleveland.

Lídrem Hawks byl Onyeka Okongwu, k sezonnímu maximu 29 bodů přidal 12 doskoků. Clevelandu nepomohlo ani 24 bodů Jamese Hardena a 22 bodů Donovana Mitchella. Ten 20,6 sekundy před koncem snížil na rozdíl jediného bodu, Alexander-Walker však dvěma šestkami vrátil domácí Atlantě tříbodový náskok.

Souboj dvou celků o první výhru ročníku zvládlo lépe New Orleans, se Sacramentem si poradilo 132:120. Jeremiah Fears zaznamenal 22 bodů, osm doskoků a osobní rekord 13 asistencí. V dresu Kings se blýskl nováček Darius Acuff 34 body a 14 asistencemi.

Výsledky NBA

Atlanta - Cleveland 114:111
New Orleans - Sacramento 132:120
Portland - Memphis 103:124 (za domácí Krejčí 2 body, 1 asistence)

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