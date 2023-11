NBA turnaj: Clippers mají první triumf v éře Hardena, zářili Durant a Fox

NBA vložený turnaj Třicítka týmů je rozdělena do šesti skupin na základě losu

Každý tým odehraje dva zápasy doma, dva venku

Zápasy turnaje jsou součástí klasické základní části NBA, pouze se započítávají do nově vzniklého turnaje (vyjma finále, které bude pro zúčastněné týmy znamenat zápas navíc)

vítězové skupin a nejlepší druhý celek z každé konference postupují do vyřazovací fáze

4. a 5. prosince se uskuteční čtvrtfinále, 7. prosince semifinále a o dva dny později finále

Hrací dny skupinové části NBA turnaje: 3. listopadu, 10. listopadu, 14. listopadu, 17. listopadu, 21. listopadu, 24. listopadu, 28. listopadu

Průběžná tabulka