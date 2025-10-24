připravujeme podrobnosti
připravujeme podrobnosti
Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...
Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...
Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.
Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...
Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového turnaje v Tokiu. Nad Annou Kalinskou šestá nasazená vedla 6:0, 1:0, poté Ruska kvůli potížím se zády vzdala. Ve čtvrtfinále se v japonské metropoli...
Ve čtvrtek NHL nabídla bohatý program. Body Davida Pastrňáka (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) neodvrátily již šestou prohru Bostonu za sebou. Naposledy byl nad jejich síly po divokém skóre 5:7 Anaheim s...
Tři prodloužení ve dvou duelech. A také tři střelecké exploze. To vše viděli fandové v rámci čtvrtečního programu basketbalové NBA. Stephen Curry dotáhl Golden State k triumfu nad Denverem 137:131 po...
Po odvážném představení na půdě italské Fiorentiny přišlo evropské vystřízlivění. Ač trenér Sigmy Tomáš Janotka označoval čtvrteční duel s Rakówem Čenstochová za klíčový v boji o postup do další fáze...
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Ještě než anglický rozhodčí Jones po dvacáté hodině rozhodl o pokračování prvního poločasu ještě týž večer, trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v hustém dešti kráčel podél hřiště až za bránu...
Trenér basketbalistů Portlandu Chauncey Billups a rozehrávač Miami Terry Rozier byli zatčeni v souvislosti s federálním vyšetřováním nelegálních sportovních sázek a hazardních her. Mezi více než...
Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...
Fotbalisté Plzně mají za sebou tři zápasy v Evropské lize. A vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím. Kdy a s kým bude český vicemistr ještě hrát, jaké jsou termíny zápasů...
Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...
Fiorentina vyhrála ve 2. kole fotbalové Konferenční ligy na hřišti Rapidu Vídeň 3:0 a potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří. Dvojnásobný finalista této soutěže, který v prvním kole...
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Hned od první chvíle, co anglický sudí Robert Jones po poločase předčasně ukončil zápas Sparty v Rijece (0:0), se rozeběhla jednání, jak dál. Prudké lijáky, které zaplavily trávník na stadionu...
