Jokič prožil jubilejní večer, zářil i Curry. K Janisovi se přidal Bam a Miami má výhru

Jokič na jubilejní zápis s dvoucifernými hodnotami ve třech statistických ukazatelích dosáhl ve 12. sezoně a v 814. utkání v zámořské lize. Westbrook na číslo 209 potřeboval 1175 zápasů, které odehrál během 18 ročníků.
Denver v zápase ani jednou neprohrával, vedle Jokiče pomohl k vítězství autor 23 bodů Jamal Murray. Na druhé straně nastřílel 25 bodů Zion Williamson. Nuggets porazili New Orleans i v sobotu, tehdy ale doma zlomili soupeře až v prodloužení.
Nejlepším střelcem středečního programu byl Stephen Curry, jenž 44 body výrazně pomohl Golden State Warriors k vítězství 119:114 v hale oslabené Minnesoty.
V utkání proměnil všech 16 trestných hodů a přidal i osm doskoků a šest asistencí. S 26 body a devíti doskočenými míči mu sekundoval Yaxel Lendeborg.
Stejně jako Warriors zaznamenali druhou výhru za sebou po úvodních třech porážkách také úřadující šampioni z New Yorku.
Knicks v ofenzivním duelu vyhráli v Chicagu 133:127 a s 38 body byl jejich lídrem Jalen Brunson. Obhájce titulu nezlomilo ani devatenáctibodové manko z třetí čtvrtiny. Porážku Bulls neodvrátil ani autor 30 bodů Norman Powell.
Po čtyřech porážkách se dočkali prvního úspěchu v sezoně basketbalisté Miami Heat, kteří zvítězili 129:117 v Atlantě. Hlavními strůjci triumfu byli shodně s 24 body Bam Adebayo a hvězdný Řek Janis Adetokunbo, který navíc doskočil 18 míčů.
Debut v NBA si ve středu odbyl první hráč letošního draftu AJ Dybantsa, ani jeho 19 bodů ale nepomohlo Washingtonu v Clevelandu a Cavaliers zvítězili 121:111 i při absenci lídra Donovana Mitchella. Tahounem domácího týmu byl s 24 body a 12 doskoky Evan Mobley.
Houston vyhrál i páté utkání v sezoně, tentokrát si suverénně v poměru 132:100 poradil s Milwaukee Bucks. Naopak první porážku po úvodních čtyřech výhrách inkasovali Oklahoma City Thunder, kteří prohráli v Dallasu 96:120.
San Antonio porazilo 117:111 po prodloužení domácí Utah a k třetímu vítězství za sebou pomohl 36 body a 14 doskoky Victor Wembanyama.
Lakers vyhráli losangeleské derby s Clippers 103:87 i bez nejlepšího střelce sezony Luky Dončiče, který preventivně odpočíval kvůli potížím se zády.
V čele Východní konference jsou s bilancí 4-1 Detroit a Philadelphia. Oba týmy zareagovaly výhrami na první porážku v sezoně. Pistons i díky 30 bodům Cadea Cunninghama zdolali doma 97:89 Charlotte, Sixers pod vedením autora 27 bodů Tyrese Maxeyho zvítězili v Indianě 114:109.
Výsledky NBA:
Cleveland - Washington 121:111