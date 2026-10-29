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Jokič prožil jubilejní večer, zářil i Curry. K Janisovi se přidal Bam a Miami má výhru

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  9:42
Stephen Curry z Golden State Warriorsse raduje.

Stephen Curry z Golden State Warriorsse raduje. | foto: Abbie ParrAP

Stephen Curry z Golden State Warriors zastavuje míč.
Victor Wembanyama ze San Antonio Spurs blokuje střelu Briceho Sensabaugha z...
Bam Adebayo a Janis Adetokunbo z Miami Heat během utkání proti Atlanta Hawks.
Nikola Jokič z Denver Nuggets se snaží zakončit přes bránícího Ziona...
8 fotografií
Nikola Jokič si jako druhý hráč v historii NBA připsal 200. triple double v kariéře a už jen devět mu jich chybí k vyrovnání rekordu Russella Westbrooka. Jednatřicetiletý srbský pivot zaznamenal ve středečním utkání 21 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí a přispěl k vítězství Denveru nad New Orleans 104:91.

Jokič na jubilejní zápis s dvoucifernými hodnotami ve třech statistických ukazatelích dosáhl ve 12. sezoně a v 814. utkání v zámořské lize. Westbrook na číslo 209 potřeboval 1175 zápasů, které odehrál během 18 ročníků.

Denver v zápase ani jednou neprohrával, vedle Jokiče pomohl k vítězství autor 23 bodů Jamal Murray. Na druhé straně nastřílel 25 bodů Zion Williamson. Nuggets porazili New Orleans i v sobotu, tehdy ale doma zlomili soupeře až v prodloužení.

Nejlepším střelcem středečního programu byl Stephen Curry, jenž 44 body výrazně pomohl Golden State Warriors k vítězství 119:114 v hale oslabené Minnesoty.

V utkání proměnil všech 16 trestných hodů a přidal i osm doskoků a šest asistencí. S 26 body a devíti doskočenými míči mu sekundoval Yaxel Lendeborg.

Stejně jako Warriors zaznamenali druhou výhru za sebou po úvodních třech porážkách také úřadující šampioni z New Yorku.

Knicks v ofenzivním duelu vyhráli v Chicagu 133:127 a s 38 body byl jejich lídrem Jalen Brunson. Obhájce titulu nezlomilo ani devatenáctibodové manko z třetí čtvrtiny. Porážku Bulls neodvrátil ani autor 30 bodů Norman Powell.

Po čtyřech porážkách se dočkali prvního úspěchu v sezoně basketbalisté Miami Heat, kteří zvítězili 129:117 v Atlantě. Hlavními strůjci triumfu byli shodně s 24 body Bam Adebayo a hvězdný Řek Janis Adetokunbo, který navíc doskočil 18 míčů.

Bam Adebayo a Janis Adetokunbo z Miami Heat během utkání proti Atlanta Hawks.

AJ Dybantsa z Washington Wizards a James Harden z Cleveland Cavaliers v souboji.

Debut v NBA si ve středu odbyl první hráč letošního draftu AJ Dybantsa, ani jeho 19 bodů ale nepomohlo Washingtonu v Clevelandu a Cavaliers zvítězili 121:111 i při absenci lídra Donovana Mitchella. Tahounem domácího týmu byl s 24 body a 12 doskoky Evan Mobley.

Houston vyhrál i páté utkání v sezoně, tentokrát si suverénně v poměru 132:100 poradil s Milwaukee Bucks. Naopak první porážku po úvodních čtyřech výhrách inkasovali Oklahoma City Thunder, kteří prohráli v Dallasu 96:120.

San Antonio porazilo 117:111 po prodloužení domácí Utah a k třetímu vítězství za sebou pomohl 36 body a 14 doskoky Victor Wembanyama.

Lakers vyhráli losangeleské derby s Clippers 103:87 i bez nejlepšího střelce sezony Luky Dončiče, který preventivně odpočíval kvůli potížím se zády.

V čele Východní konference jsou s bilancí 4-1 Detroit a Philadelphia. Oba týmy zareagovaly výhrami na první porážku v sezoně. Pistons i díky 30 bodům Cadea Cunninghama zdolali doma 97:89 Charlotte, Sixers pod vedením autora 27 bodů Tyrese Maxeyho zvítězili v Indianě 114:109.

Výsledky NBA:

Cleveland - Washington 121:111
Indiana - Philadelphia 109:114
Atlanta - Miami 117:129
Detroit - Charlotte 97:89
Toronto - Orlando 129:99
Milwaukee - Houston 100:132
Chicago - New York 127:133
New Orleans - Denver 91:104
Minnesota - Golden State 114:119
Utah - San Antonio 111:117 po prodl.
Dallas - Oklahoma City 120:96
LA Clippers - LA Lakers 87:103

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